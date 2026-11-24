La qualità di un dolce nasce dall'equilibrio tra competenza tecnica, attenzione alle materie prime e capacità di interpretare i gusti dei clienti. È su questi elementi che si fonda il lavoro di Mauro Lo Faso, titolare della Pasticceria Delizia di Bolognetta, in provincia di Palermo, e Maestro Pasticcere APEI. Entrato stabilmente nell'attività di famiglia nel 2015, dopo un percorso di formazione a Cast e diverse esperienze professionali fuori dalla Sicilia, oggi porta avanti l'azienda insieme alla sorella Luana, raccogliendo il testimone del padre.

Mauro Lo Faso, Maestro Pasticcere APEI e titolare della Pasticceria Delizia di Bolognetta (Pa)

Un percorso nel quale la ricerca sulle preparazioni e la selezione degli ingredienti occupano un ruolo centrale. Tra le collaborazioni che accompagnano il lavoro del laboratorio c'è quella con Brazzale, azienda di cui Lo Faso utilizza in particolare i burri, anche nelle versioni aromatizzate, che vengono impiegati in diverse produzioni della pasticceria.

Dalla formazione fuori dalla Sicilia alla crescita della Pasticceria Delizia

La storia della Pasticceria Delizia comincia con il padre Giuseppe. Il laboratorio forniva colazioni, torte e prodotti da forno, prima di trasformarsi in una pasticceria aperta direttamente al pubblico. Una scelta che ha rappresentato una scommessa per Bolognetta, piccolo centro della provincia palermitana dove, all'epoca, prevalevano dolci da credenza, prodotti dalla lunga conservazione e preparazioni caratterizzate da una maggiore quantità di zuccheri.

La famiglia Lo Faso

L'introduzione di una proposta diversa ha contribuito a costruire l'identità dell'attività, portandola progressivamente a diventare un riferimento anche per i paesi vicini. Nel 2006 è arrivato un primo ampliamento degli spazi, mentre la crescita della produzione ha reso necessario programmare un ulteriore investimento, soprattutto per sostenere le lavorazioni più impegnative e la produzione dei grandi lievitati, oltre che di torte particolari. La filosofia del laboratorio rimane quella della produzione interna: dalla frutta candita alle paste spalmabili, fino alle cialde per i cannoli, le preparazioni vengono realizzate direttamente in sede.

Torta delle Rose, nella versione proposta da Mauro Lo Faso

«Sono entrato definitivamente in azienda nel 2015, dopo aver concluso il mio percorso fuori. Ho frequentato Cast Alimenti come borsista, poi sono andato a Santa Vittoria d'Alba, vicino ad Alba, al centro di formazione Selmi, per approfondire soprattutto il mondo del cioccolato. Successivamente ho lavorato alla Pasticceria Veneto di Brescia, da Iginio Massari, prima di rientrare in Sicilia». Il suo contributo all’attività di famiglia si è concentrato soprattutto sulla ricerca e sviluppo, con l'introduzione di preparazioni differenti e lavorazioni che, in precedenza, erano meno conosciute dal pubblico locale. «Le competenze e le tecniche che ho acquisito durante il mio percorso le ho riportate nella nostra pasticceria, cercando di adattarle alle esigenze della produzione».

I burri Brazzale tra lavorabilità, gusto e personalizzazione dei dolci

La collaborazione con Brazzale nasce quando l'azienda ha ampliato la propria presenza nel settore della pasticceria. Per Lo Faso, la possibilità di utilizzare un burro di latte come il Burro di latte Fratelli Brazzale, con caratteristiche tecniche differenti rispetto ai burri esistenti sul mercato, ha rappresentato un elemento importante nella scelta. «Abbiamo riconosciuto un prodotto particolare, perché in precedenza eravamo abituati a rivolgerci anche a marchi stranieri per trovare un burro di qualità adatto alle nostre lavorazioni. Storicamente, in Italia era più diffuso il burro da siero, mentre in altri Paesi europei, come Francia, Belgio e Normandia, si trovavano maggiormente burri di latte. Brazzale ha portato sul mercato italiano una proposta interessante sotto questo aspetto».

Burro di latte Fratelli Brazzale

Oltre alla composizione e al profilo aromatico, nella scelta conta la lavorabilità del burro. La sua plasticità a temperatura ambiente permette di inserirlo negli impasti con maggiore facilità, senza dover ricorrere necessariamente a passaggi di riscaldamento per renderlo utilizzabile. «È un burro che si presta molto bene alla pasticceria. A temperatura ambiente mantiene una plasticità che facilita il lavoro negli impasti. Ma c'è anche una differenza sul piano del gusto. Se realizzo la stessa ricetta con un prodotto Brazzale, ritrovo un sentore più evidente di burro, un sapore avvolgente, quel gusto che ci si aspetta quando si mangia un buon biscotto».

Le differenti varianti di BurroAroma Naturale di Brazzale

L'utilizzo non riguarda soltanto i prodotti da forno più semplici. Accanto al Burro di latte Fratelli Brazzale, che rappresenta una delle referenze maggiormente impiegate nel laboratorio, la pasticceria utilizza BurroAroma Naturale, una preparazione alimentare a base di burro di latte e aromi naturali, particolarmente interessante per personalizzare le ricette e rafforzare il profilo gustativo degli ingredienti caratterizzanti. Una possibilità che trova applicazione soprattutto nella produzione dei panettoni, uno dei segmenti più articolati dell'attività.

Diciotto gusti di panettone e BurroAroma Naturale Brazzale

In questo contesto, BurroAroma Naturale Brazzale permette di personalizzare il profilo aromatico degli impasti grazie alle diverse varianti disponibili. La produzione dei grandi lievitati rappresenta, infatti, una parte importante del lavoro della Pasticceria Delizia. Il laboratorio realizza 18 varianti di panettone, con ricette che spaziano dai gusti più classici alle interpretazioni legate agli ingredienti siciliani. Una scelta nata anche dall'esigenza di avvicinare il pubblico locale a un prodotto che, inizialmente, non faceva parte delle abitudini di consumo del territorio. «Per far apprezzare il panettone abbiamo cercato di offrire gusti diversi, un po' come succede in pizzeria: chi non voleva i canditi poteva scegliere una versione senza, chi non amava l'uvetta ne trovava un'altra, chi non gradiva gli agrumi aveva comunque un'alternativa. Dovevamo riuscire a proporre un panettone per ogni gusto».

Il panettone nato dalla collaborazione con chef Nino Graziano, con impasto aromatizzato al mandarino marzuddo, fichi semicanditi, cubetti di fondente pistacchio e granelloni di mandorle caramellate

Una strategia commerciale che comporta un'organizzazione complessa per il laboratorio. Le numerose ricette richiedono infatti una gestione attenta degli ingredienti e delle lavorazioni. In questo contesto, i burri aromatizzati Brazzale consentono di intervenire direttamente sulla componente grassa dell'impasto, rafforzando il carattere delle singole preparazioni senza dover necessariamente aumentare la quantità dell'ingrediente che ne identifica il gusto.

Il Panettone Conca d'Oro, con impasto aromatico realizzato con il BurroAroma Naturale agli agrumi di Sicilia, con l'aggiunta di arancia e limone canditi e morbida uvetta

«Nel panettone al cioccolato utilizzo il BurroAroma Naturale Cacao, mentre nel Conca d'Oro, che prepariamo esclusivamente con agrumi, impiego BurroAroma Naturale Agrumi di Sicilia. Per la veneziana, che è senza canditi, scelgo invece BurroAroma Naturale Vaniglia Bourbon. Sono prodotti che permettono di dare una spinta in più al gusto e di valorizzare l'ingrediente principale della ricetta».

Ricerca e sperimentazione per nuove preparazioni

La collaborazione con Brazzale si inserisce in un percorso di ricerca che non si esaurisce nelle ricette già consolidate. La disponibilità di prodotti con caratteristiche tecniche e aromatiche differenti offre infatti nuove possibilità di sperimentazione, sia nella produzione dei grandi lievitati sia nello sviluppo di altre preparazioni. «Per esempio, sono appena diventato padre, e sto studiando una torta speciale per celebrare la nascita di mia figlia, ma sono certo che userò un burro di Brazzale».

I burri di Brazzale permettono di realizzare le più svariate creazioni di pasticceria