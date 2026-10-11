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Domenica 11 ottobre 202610:30119.110 articoli pubblicati

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PASTA RIPIENA

Immagine ricetta

Ravioli ricotta e limone con burro al basilico: la ricetta semplice e fresca

Ravioli di pasta fresca ripieni di ricotta al limone, conditi con un profumato burro al basilico. Un primo piatto semplice e delicato, completato da basilico fresco e scorza di limone

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Basso
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di cottura: 2 minuti
Tempo totale: 1 ora e 2 minuti
Calorie: 620 kcal per porzione
11 ottobre 2026 alle ore 10:30

I ravioli ripieni di ricotta al limone sono un primo piatto fresco e profumato, in cui la delicatezza della ricotta incontra la nota agrumata del limone. La pasta fresca racchiude un ripieno cremoso e viene condita con un burro al basilico, preparato frullando le foglie sbollentate con il burro.

Preparazione

1

Sbollentare le foglie di basilico in acqua salata. Raffreddarle in acqua e ghiaccio.

2

Strizzarle e frullarle con il burro morbido e un pizzico di sale, poi conservarle in frigorifero mentre si prepara l’impasto. 

3

Impastare il preparato con l’acqua prima con un cucchiaio e poi a mano.

4

Ottenuto un panetto compatto, coprirlo con pellicola trasparente e farlo riposare per almeno 30 minuti.

5

Lavorare la ricotta con scorza di limone, sale, olio e pepe. 

6

Stendere la pasta sottile, ricavare dei dischi con un coppapasta, farcire il centro di ogni disco con un cucchiaino di ricotta e richiudere per formare dei ravioli, sigillando bene i bordi.

7

Cuocere i ravioli in acqua salata per un paio di minuti. 

8

Una volta scolati, mantecare i ravioli con il burro al basilico e servirli con basilico fresco e scorza di limone.

Il risultato è un piatto semplice, equilibrato e aromatico, completato da basilico fresco e scorza di limone.

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Alberto Lupini

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