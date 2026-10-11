I ravioli ripieni di ricotta al limone sono un primo piatto fresco e profumato, in cui la delicatezza della ricotta incontra la nota agrumata del limone. La pasta fresca racchiude un ripieno cremoso e viene condita con un burro al basilico, preparato frullando le foglie sbollentate con il burro.
PASTA RIPIENA
Ravioli ricotta e limone con burro al basilico: la ricetta semplice e fresca
Ravioli di pasta fresca ripieni di ricotta al limone, conditi con un profumato burro al basilico. Un primo piatto semplice e delicato, completato da basilico fresco e scorza di limone
Preparazione
Sbollentare le foglie di basilico in acqua salata. Raffreddarle in acqua e ghiaccio.
Strizzarle e frullarle con il burro morbido e un pizzico di sale, poi conservarle in frigorifero mentre si prepara l’impasto.
Impastare il preparato con l’acqua prima con un cucchiaio e poi a mano.
Ottenuto un panetto compatto, coprirlo con pellicola trasparente e farlo riposare per almeno 30 minuti.
Lavorare la ricotta con scorza di limone, sale, olio e pepe.
Stendere la pasta sottile, ricavare dei dischi con un coppapasta, farcire il centro di ogni disco con un cucchiaino di ricotta e richiudere per formare dei ravioli, sigillando bene i bordi.
Cuocere i ravioli in acqua salata per un paio di minuti.
Una volta scolati, mantecare i ravioli con il burro al basilico e servirli con basilico fresco e scorza di limone.
Il risultato è un piatto semplice, equilibrato e aromatico, completato da basilico fresco e scorza di limone.