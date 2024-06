Euro2024, Svizzera-Italia: ecco gli snack sani da mangiare durante la partita

Tutti pronti per la partita Italia-Svizzera. Un match emozionante che farà vibrare i cuori di tutti gli appassionati di calcio. Ma come tifare al meglio la nostra Nazionale se non con un buon piatto di stuzzichini da condividere con amici e familiari? Non sempre gli snack più golosi sono i più salutari. Spesso, durante le partite, ci si ritrova a sgranocchiare patatine, salatini e altri prodotti industriali ricchi di grassi saturi, sodio e zuccheri. Esistono però alternative più sane e gustose che non comprometteranno la vostra linea e il vostro benessere. Ecco alcuni consigli per preparare un buffet di snack perfetto per tifare la vostra squadra.

Quali snack mangiare durate la partita in tv?

I 10 snack sani da mangiare durante la partita Italia-Svizzera

Ecco allora alcuni consigli per preparare un buffet di snack gustosi e salutari da gustare mentre guardiamo la partita.

Verdure crude: un classico intramontabile. Carote, finocchi, sedano, peperoni tagliati a bastoncino o in chips sono perfetti per accompagnare hummus, guacamole o yogurt greco. Potete anche sbizzarrirvi con verdure più esotiche come il cetriolo cinese o il peperone corno di toro. Frutta fresca: per un tocco di dolcezza e vitamine, scegliete frutti di stagione come fragole, melone, anguria o uva. Potete anche preparare una macedonia o uno spiedino di frutta. Popcorn: uno snack leggero e croccante che piace a tutti. Preparateli in casa con olio extravergine d'oliva e sale marino, evitando i popcorn confezionati ricchi di burro e aromi artificiali. Chips di patate fatte in casa: un'alternativa più sana alle patatine fritte del supermercato. Tagliate le patate a fettine sottili, conditele con un filo d'olio, erbe aromatiche e spezie a piacere e cuocetele in forno fino a doratura. Tortilla chips: un'idea sfiziosa e versatile. Potete prepararli con farina di mais o di grano e condirli con salsa guacamole, salsa piccante o formaggio grattugiato. Edamame: fagioli di soia ancora nei baccelli, bolliti o saltati in padella con un filo d'olio e un pizzico di sale. Un'ottima fonte di proteine e fibre. Frutta secca: mandorle, noci, pistacchi, nocciole sono snack nutrienti e ricchi di grassi buoni. Potete anche miscelarli con semi di zucca o di girasole per un mix ancora più gustoso. Olive: un classico della cucina mediterranea, ricco di antiossidanti e sali minerali. Scegliete olive nere, verdi o condite con erbe aromatiche. Fette biscottate: un'idea semplice ma efficace. Spalmatele con un velo di ricotta o yogurt greco e guarnitele con frutta fresca, miele o marmellata. Hummus: una crema di ceci saporita e nutriente, perfetta da spalmare su pane, verdure o crackers.

Ricordate di accompagnare i vostri snack con acqua o bevande analcoliche. Evitate le bibite gassate e zuccherate che possono disidratare e appesantire. Con un po' di fantasia e creatività, è possibile preparare un buffet di snack sani e gustosi per tifare la vostra squadra al meglio! Forza Azzurri!