£$Giro del Vino, 15ª tappa$£. Aperitivo col Tocai, poi gran finale

La 15ª tappa

La tappa di oggi: Cittadella-Monte Zoncolan, 205 chilometri



Tocai friulano Doc:

Ribolla Gialla:

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte da Grado in direzione Gorizia, 147 chilometri con sconfinamento in Slovenia. Tappa che sta dopo i botti di ieri sullo Zoncolan e prima del tappone dolomitico che introduce nella terza e decisiva settimana. Una tappa mossa ma non impossibile, forse da fughe e comunque non da velocisti puri. Un aperitivo prima del gran finale, ecco perchè abbiamo selezionato il, ideale per l'ape e poi unVino bianco tipico del Friuli Venezia Giulia. Profumato e fruttato, sapido con poca acidità, un finale di erbe aromatiche. Per la sua sapidità si abbina ai piatti di pesce, a quelli della cucina Thai. Ottimo come aperitivo.I suoi profumi sono fini, minerali. Glicine, tiglio ed agrumi i suoi caratteri principali. Con lunga macerazione sulle bucce diventa un orange wine dal caratteristico colore ambrato scuro, i profumi assumono tratti balsamici, speziati.