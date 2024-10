Un distillato a vita: Gin Piero, equilibrio tra radici italiane e design

Il gin è un liquore che si ottiene dalla distillazione di un fermentato ricavato solitamente da cereali in cui viene messa a macerare una miscela di varie botaniche e viene aromatizzato con bacche di ginepro, una bacca di una conifera che cresce in zone montane della fascia temperata, da cui poi il distillato prende il nome.

Gianpiero Giuliano

Vero che il gin sta vivendo una straordinaria diffusione e in questo mondo così particolarmente variegato troviamo i Gin Piero. “Gin Piero” è innanzitutto Gianpiero Giuliano: il fondatore. Discendente di una famiglia con personaggi da romanzo di Gabriel Garcia Marquez: viaggiatori, capitani di ventura, imprenditori visionari e manager passionari che dal Molise, la “regione che non c'è”, emigrano a Puerto la Cruz in Venezuela, a Buenos Aires in Argentina e nelle principali città d'Australia. Per poi tornare in Italia.

Piero Dry Gin: l'incontro perfetto tra gusto e design

Il suo percorso continua nei mille viaggi di lavoro, in diversi Paesi, tra lo stile contemporaneo e hipster delle metropoli e la ricchezza delle città multietniche e interculturali, mescolando i gusti più esotici e indigeni. Senza mai dimenticare le sue radici: amore per il bello, il design e l'estetica tipicamente italiani. Tra i gin prodotti, doveroso segnalare il Piero Dry Gin e il Piero l'Italiano.

Il Piero Dry Gin è un London Dry Gin in cui è netta la sensazione del ginepro, accompagnato da note calde e avvolgenti della maggiorana che incontra il cardamomo e lo zenzero. Nel finale emerge un gusto ricco e persistente e con una nota tendente al dolce data dall'ingrediente segreto.

Piero l'Italiano: il gin che celebra arte, cultura e botaniche italiane

Piero l'Italiano è un gin dove la cultura di Piero il viaggiatore si fonde con la tradizione italiana. Il vero fascino dell'immagine risiede nel perfetto equilibrio tra complessità e bellezza: la complessità degli elementi racconta la storia di un Paese ricco di cultura, tradizione e innovazione, mentre la bellezza della rappresentazione rende omaggio all'arte e al design italiani.

Un gin mediterraneo che rappresenta una vera e propria celebrazione della tradizione e dell'innovazione che riconferma la minuziosità del processo di distillazione, mettendo in risalto l'arte della lavorazione del ginepro e delle botaniche infuse.

In questa variante, Piero rivela un carattere del tutto nuovo, esplorando note agrumate fresche e vibranti che si armonizzano perfettamente con un ingrediente complesso e aromatico: l'origano. Ogni sorso di questo gin rappresenta un viaggio sensoriale attraverso sapori e profumi celebrando la ricchezza del nostro patrimonio botanico.

