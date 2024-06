I [Ridente] Angelica e Orlando, profumati Grillo e Syrah di Principe di Corleone

Il successo di un vino, di un’azienda, spesso è legato al nome. Questo è successo a Principe di Corleone, che nel 2000 diventa l’etichetta di un vino di una cantina nata negli anni '70 in territorio di Monreale ma a pochi km da Corleone, in provincia di Palermo.

La vendemmia nelle vigne di Principe di Corleone

Il vino ebbe tanta accoglienza che la proprietaria famiglia Pollara nel 2004 decise di chiamare così l’azienda che nel tempo è diventata tra le più note ed apprezzate della Sicilia. Tutta la famiglia ne è impegnata, il capo è Vincenzo con la sorella Lea, i figli Pietro agronomo, Luca commerciale, enologo Vito Giovinco.

Biologico e sostenibile: l'impegno di Principe di Corleone

I vigneti di proprietà sono 60 ettari più altri 140 in gestione agronomica o in conferimento delle uve, quote essenzialmente da 450 a 850 m, in pratica vini di montagna che con i caldi attuali sono privilegiati anche per l’esistente irrigazione di soccorso.

Vincenzo e Pietro Pollara

Da quest’anno 70 ettari sono certificati biologici, inoltre l’azienda è iscritta alla Fondazione SOStain seguendone il rigido protocollo totale di sostenibilità. L’attenzione alla campagna è il primo motivo della bontà dei vini, seguito dal rispetto delle uve in cantina. 20 le etichette di cui 8 destinate all’Horeca, 800mila le bottiglie. Curiosità: è rimasta una delle pochissime cantine isolane a fare un ottimo vino Novello. Curata l’accoglienza anche con un agriturismo con 6 camere.

Ridente Angelica 2023 Grillo Doc Sicilia

Il Ridente Angelica è un cru bio da vigna argillosa, vendemmia a metà settembre, decantazione a freddo, tutto in acciaio, a fine gennaio in bottiglia con pochissimi solfiti, 13° alcolici.

Ridente Angelica 2023 Grillo Doc Sicilia e Ridente Orlando 2023 Syrah Dop Monreale

Nel calice colore paglierino con riflessi verdolini; al naso è un coacervo di profumi di fiori, frutta e un mite sottofondo idrocarburico e vegetale che lo completa, complesso, intenso, inebriante; al palato ritornano gli intensi aromi in un corretto equilibrio acido-minerale-sapido, un’ottima beva fortemente aromatica che sa accompagnare i prodotti del mare e specialmente i crostacei. Sono 40mila bottiglie in enoteca a 14 euro.

Ridente Orlando 2023 Syrah Dop Monreale

Ridente Orlando è attualmente l’unico vino dei Pollara in Dop (o Doc) Monreale, una denominazione che recentemente ha ristretto il suo disciplinare includendo solo 4 vitigni, quelli storici, più diffusi e più vocati nel territorio: Catarratto, Inzolia, Syrah e Perricone, escludendo, forse a ragione, i più noti Grillo e Nero d’Avola che trovano evidenza e protezione nella più ampia Doc Sicilia.

Vendemmia a mano a settembre, vinificazione normale in rosso a temperature controllate, affinamento iniziale in acciaio, a dicembre in tonneau usate per 4 mesi, poi in bottiglia quanto più a lungo.

La selezione manuale delle uve di Principe di Corleone

Nel calice colore rubino intenso; al naso predomina lo speziato di liquirizia, cacao, pepe, tabacco, accompagnati da leggere note balsamiche e di frutta rossa, intenso e franco; al palato tornano tutti i sentori odorosi in un armonico insieme acido tannico, un vino che si beve con piacere accompagnando piatti di carne e che non sfigura abbassando la temperatura di servizio per un miglior uso estivo. Sono 30mila bottiglie in enoteca a 13 euro.

Principe di Corleone

S.P. 4 Bis Km 2, Contrada Malvello Snc - 90046 Monreale (Pa)

Tel 091 8462922