La guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso raggiunge la quarantesima edizione con una selezione di 2.614 aziende e oltre 23.000 vini esaminati. Accanto ai Tre Bicchieri, riconoscimento del volume, sono assegnati tredici Premi Speciali. La Cantina dell’anno è Tommasi Family Estates, storica azienda vitivinicola di Pedemonte di Valpolicella, nel Veronese. Il Rosso dell’anno è il Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli, cantina con sede a San Martino sulla Marrucina (Ch), mentre il premio Bianco dell’anno viene assegnato all’Etna Bianco Arrigo 2023 di Alta Mora, a Castiglione di Sicilia (Ct). Il premio Bollicine dell’anno va al Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina, ad Adro (Bs).

Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli è il Rosso dell'anno per la Guida Vini d'Italia Etna Bianco Arrigo 2023 di Alta Mora è il miglior Bianco Al Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina va il premio di Bollicine dell'anno ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli è il Rosso dell'anno per la Guida Vini d'Italia Etna Bianco Arrigo 2023 di Alta Mora è il miglior Bianco Al Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina va il premio di Bollicine dell'anno

Tre Bicchieri 2027, la classifica regionale

Sono 540 i vini che ottengono i Tre Bicchieri. La Toscana guida la distribuzione con 100 riconoscimenti, seguita dal Piemonte con 82 e dal Veneto con 49. Il Trentino-Alto Adige ne conquista 40 e la Lombardia 37; seguono Sicilia (30), Friuli-Venezia Giulia (28), Puglia (26), Marche (24), Campania (21), Abruzzo, Sardegna e Umbria con 18 ciascuna. Chiudono la graduatoria Emilia-Romagna (15), Lazio (11), Liguria (7), Calabria (6), Valle d’Aosta (5), Basilicata (4) e Molise (1). Curata da Giuseppe Carrus e Marco Sabellico, con William Pregentelli vice curatore, la guida nasce nel 1988 con 500 produttori e 1.500 vini. Il volume riunisce cantine e giovani vignaioli. La selezione nasce da degustazioni alla cieca.

L'edizione 2027 della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso

La guida tra memoria, ricerca e strumenti digitali

«Chi eravamo e chi saremo. Abbiamo colto l’occasione di questo anniversario per rendere omaggio alle cantine che hanno costruito il gusto e l’identità del vino italiano, ma soprattutto per guardare avanti con l’ottimismo e la gioia che appartengono a questo mondo. Il vino è prima di tutto fiducia, pazienza, attesa di una vendemmia migliore, al di là delle grandinate e delle crisi dei consumi. Ed è anche un invito al viaggio, alla scoperta. Il lancio di Gambero AI mette quarant’anni di esperienza al servizio di persone sempre in movimento. Continuiamo a portare i migliori vini italiani nel mondo e, allo stesso tempo, avviciniamo sempre più appassionati, italiani e internazionali, alle nostre cantine», dichiara Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso.

Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero Rosso

La guida segnala 50 Tre Bicchieri acquistabili in enoteca a meno di 15 euro, cinque dei quali costano meno di 10 euro. Sono inoltre 194 i Tre Bicchieri Verdi, assegnati a vini prodotti da cantine che seguono i criteri della viticoltura biologica o biodinamica certificata. Le selezioni orientano la scelta secondo budget e preferenze. «La prima edizione raccontava 500 produttori e 1.500 vini: oggi le aziende sono 2.614 e le etichette oltre 23.000. È cresciuto il nostro lavoro, ma soprattutto è cresciuta la qualità del vino italiano. La guida vuole restituirne la complessità, dalle cantine storiche ai nuovi vignaioli, dai grandi vini da invecchiamento alle bottiglie accessibili. E vogliamo rendere questo patrimonio di assaggi sempre più facile da consultare, mettendo i nuovi strumenti digitali al servizio della conoscenza», commentano i curatori Giuseppe Carrus e Marco Sabellico.

Vini d’Italia 2027, i quattro protagonisti premiati dal Gambero Rosso

Il premio Cantina dell’anno assegnato a Tommasi Family Estates valorizza un percorso iniziato nel 1902 in Valpolicella e cresciuto attraverso più generazioni, con tenute in diverse regioni italiane e una strategia che punta a rispettare l’identità di ogni territorio. Tra i vini premiati, il Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli, Rosso dell’anno, nasce da uve Montepulciano in purezza coltivate a San Martino sulla Marrucina, a circa 400 metri di altitudine. La vinificazione separata dei diversi cru e l’affinamento in barrique contribuiscono a un profilo intenso e complesso, con note fruttate e speziate, tannini fini e una struttura adatta all’invecchiamento.

Il palco dei premiati di Vini d'Italia 2027

Il riconoscimento Bianco dell’anno va all’Etna Bianco Arrigo 2023 di Alta Mora, espressione del Carricante, vitigno autoctono coltivato sulle pendici dell’Etna. Le vigne in quota, tra i 600 e i 750 metri, e i terreni vulcanici favoriscono un vino in cui freschezza e carattere territoriale sono elementi centrali. Le Bollicine dell’anno sono invece il Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina, ottenuto da Chardonnay in purezza e affinato sui lieviti per 84 mesi. Il dosaggio zero, il perlage fine e persistente e le note di frutta matura e candita ne definiscono il profilo, frutto di un assemblaggio che riunisce diverse basi e parcelle della Franciacorta.

Piemonte e Toscana, territori in evoluzione

In Piemonte, accanto ai nebbioli, si consolidano l’Alta Langa e i bianchi, dal Timorasso al Gavi; la Barbera punta su freschezza e bevibilità. In Toscana, aree, versanti e singole vigne mettono in risalto le differenze del Sangiovese e delle denominazioni, con attenzione ai bianchi e ai rossi fragranti della costa.

Tutti i Premi Speciali della guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso Cantina dell’anno: Tommasi Family Estates (Pedemonte, Vr)

Tommasi Family Estates (Pedemonte, Vr) Rosso dell’anno: Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 - Masciarelli (San Martino sulla Marrucina, Ch)

Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 - Masciarelli (San Martino sulla Marrucina, Ch) Bianco dell’anno: Etna Bianco Arrigo 2023 - Alta Mora (Castiglione di Sicilia, Ct)

Etna Bianco Arrigo 2023 - Alta Mora (Castiglione di Sicilia, Ct) Bollicine dell’anno: Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 - Ferghettina (Adro, Bs)

Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 - Ferghettina (Adro, Bs) Rosato dell’anno: Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 - Paltrinieri (Bomporto, Mo)

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 - Paltrinieri (Bomporto, Mo) Vino da meditazione dell’anno: Collio Picolit 2020 - Pighin (Pavia di Udine, Ud)

Collio Picolit 2020 - Pighin (Pavia di Udine, Ud) Miglior acquisto dell’anno: Chianti Classico Sacello 2023 - Arillo in Terrabianca (Radda in Chianti, Si)

Chianti Classico Sacello 2023 - Arillo in Terrabianca (Radda in Chianti, Si) Cantina cooperativa dell’anno: Cantina Kurtatsch (Cortaccia, Bz)

Cantina Kurtatsch (Cortaccia, Bz) Cantina emergente: Saraja (Telti, Ss)

Saraja (Telti, Ss) Giovani produttori dell’anno: Francesca e Davide Bonzano - Castello di Uviglie (Rosignano Monferrato, Al)

Francesca e Davide Bonzano - Castello di Uviglie (Rosignano Monferrato, Al) Vignaioli dell’anno: Davide e Riccardo Sobrino - Cascina delle Rose (Barbaresco, Cn)

Davide e Riccardo Sobrino - Cascina delle Rose (Barbaresco, Cn) Vitivinicoltura sostenibile: Benvenuto (Francavilla Angitola, Vv)

Benvenuto (Francavilla Angitola, Vv) Progetto solidale: Cascina Clarabella (Corte Franca, Bs)

Cascina Clarabella (Corte Franca, Bs) Cantina dei 40 anni: Antinori (San Casciano in Val di Pesa, Fi)

Antinori (San Casciano in Val di Pesa, Fi) Vignaiolo dei 40 anni: Josko Gravner (Oslavia, Go)

Tutti i Premi Speciali della guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso Cantina dell’anno: Tommasi Family Estates (Pedemonte, Vr) Rosso dell’anno: Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic S. Martino Rosso Riserva 2022 - Masciarelli (San Martino sulla Marrucina, Ch) Bianco dell’anno: Etna Bianco Arrigo 2023 - Alta Mora (Castiglione di Sicilia, Ct) Bollicine dell’anno: Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 - Ferghettina (Adro, Bs) Rosato dell’anno: Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 - Paltrinieri (Bomporto, Mo) Vino da meditazione dell’anno: Collio Picolit 2020 - Pighin (Pavia di Udine, Ud) Miglior acquisto dell’anno: Chianti Classico Sacello 2023 - Arillo in Terrabianca (Radda in Chianti, Si) Cantina cooperativa dell’anno: Cantina Kurtatsch (Cortaccia, Bz) Cantina emergente: Saraja (Telti, Ss) Giovani produttori dell’anno: Francesca e Davide Bonzano - Castello di Uviglie (Rosignano Monferrato, Al) Vignaioli dell’anno: Davide e Riccardo Sobrino - Cascina delle Rose (Barbaresco, Cn) Vitivinicoltura sostenibile: Benvenuto (Francavilla Angitola, Vv) Progetto solidale: Cascina Clarabella (Corte Franca, Bs) Cantina dei 40 anni: Antinori (San Casciano in Val di Pesa, Fi) Vignaiolo dei 40 anni: Josko Gravner (Oslavia, Go)

I Premi Speciali tra cantine emergenti e sostenibilità

Il Rosato dell’anno è il Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 di Paltrinieri Il Collio Picolit 2020 di Pighin è il Vino da meditazione dell’anno Il Chianti Classico Sacello 2023 di Arillo in Terrabianca è il Miglior acquisto dell’anno La Cantina cooperativa dell’anno è Cantina Kurtatsch La Cantina emergente è Saraja ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Rosato dell’anno è il Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 di Paltrinieri Il Collio Picolit 2020 di Pighin è il Vino da meditazione dell’anno Il Chianti Classico Sacello 2023 di Arillo in Terrabianca è il Miglior acquisto dell’anno La Cantina cooperativa dell’anno è Cantina Kurtatsch La Cantina emergente è Saraja

La Cantina cooperativa dell’anno è Cantina Kurtatsch di Cortaccia (Bz), mentre il premio Cantina emergente va a Saraja, nata in Gallura a Telti (Ot) e attiva in altri territori sardi. Francesca e Davide Bonzano di Castello di Uviglie a Rosignano Monferrato (Al) sono i Giovani produttori dell’anno. Il premio Vignaioli dell’anno va a Davide e Riccardo Sobrino di Cascina delle Rose, a Barbaresco (Cn) nelle Langhe.

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Benvenuto, a Francavilla Angitola, nel Vibonese, viene premiata per la Vitivinicoltura sostenibile. Il premio Progetto solidale è assegnato a Cascina Clarabella, cooperativa sociale della Franciacorta di Iseo (Bs) che favorisce l’inserimento lavorativo di persone con disturbi psichiatrici.

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