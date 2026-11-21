“La recente indagine Nomisma Wine Monitor ha evidenziato come il posizionamento dei vini dei Vignaioli Indipendenti nel canale Horeca sia solido e molto distintivo. Se ovviamente tra i Punti di affezione Fivi l’awareness non si limita infatti al solo riconoscimento del marchio, ma si traduce in un coinvolgimento concreto, al di fuori del circuito la conoscenza e l’apprezzamento del marchio dei Vignaioli Indipendenti Fivi sembrano comunque diffusi e lasciano spazio a un bacino potenziale di sviluppo: nel canale Horeca il 44% dichiara di conoscere bene Fivi e un ulteriore 26% ne ha sentito parlare, mentre oltre 1 operatore su 3 tra quanti non la conoscono si dichiara interessato a conoscere o includere nella propria proposta i vini dei Vignaioli indipendenti aderenti a FIVI. La mappa valoriale di FIVI restituisce un’identità particolarmente netta, costruita attorno a territorialità, artigianalità, qualità e autenticità: tratti che risultano centrali nella percezione dei vini dei soci Fivi e che si rafforzano nella lettura della figura del Vignaiolo, associata soprattutto all’artigianalità del processo produttivo (68%), alla forte identità personale (64%) e all’orientamento alla qualità più che alla quantità (63%). Questa identità si traduce anche in valore concreto per l’attività Horeca: il 91% ritiene che i vini dei Vignaioli Indipendenti rispecchino concretamente i valori dichiarati, l’84% ritiene che si distinguano chiaramente dai vini di produzione industriale e il 78% riconosce che proporli valorizza l’immagine della propria attività. ”