L'INTERVISTA
Vino al ristorante, Babini (Fivi): «Ricarichi più bassi? Serve un accordo di filiera»
In occasione del Mercato dei Vini Fivi, la presidente Rita Babini rivendica il riconoscimento dei vignaioli indipendenti e affronta le sfide delle piccole aziende, tra costi in crescita e consumi più prudenti. Ristoranti, ricarichi, vendita diretta ed enoturismo: Babini indica nell’alleanza di filiera la strada per sostenere concretamente consumi e remunerazione dei produttori
Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti torna a Bologna dal 21 al 23 novembre con oltre mille produttori e una quindicesima edizione che conferma il peso raggiunto dalla manifestazione nel panorama vitivinicolo italiano. Un appuntamento che arriva in una fase complessa per il settore, tra costi di produzione in aumento, consumi più prudenti e la necessità di rafforzare il rapporto con la ristorazione e gli altri canali commerciali. Per Rita Babini, presidente Fivi, il mercato è anche l’occasione per ribadire il ruolo delle aziende che seguono direttamente tutte le fasi della filiera, dalla vigna alla bottiglia. Babini haaffrontato le prospettive della categoria, a partire dal recente riconoscimento legislativo della rappresentanza dei Vignaioli indipendenti nel Comitato nazionale Vini Dop e Igp, passando per il nodo dei prezzi al ristorante, il rapporto con l'Horeca, il valore riconosciuto dai consumatori ai piccoli produttori e le opportunità dell'enoturismo.
L'intervista a Rita Babini
Con l'ingresso di un rappresentante dei vignaioli indipendenti nel Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, Fivi avrà una voce diretta in un organismo che contribuisce a definire le politiche del settore. Che significato ha questo risultato per Fivi e per le migliaia di aziende che rappresentate e quali sono le prime questioni che intendete portare al tavolo?
“Il significato più importante è il riconoscimento della necessità di rappresentanza di una specifica categoria, quella dei Vignaioli indipendenti, le aziende vitivinicole verticali che svolgono tutte le fasi della produzione, dalla vigna alla bottiglia. Non è una cosa di poco conto, per questo motivo l’abbiamo festeggiata con grande soddisfazione: è la prima volta che una legge in Italia riconosce questa categoria. Considerato che uno degli obiettivi della nascita di Fivi era il riconoscimento giuridico della figura del Vignaiolo, direi che abbiamo fatto un importante passo avanti. Adesso attendiamo la modifica del decreto di nomina del Comitato, e una volta dentro porteremo il nostro punto di vista sui temi che verranno posti all’ordine del giorno.”
Vino al ristorante, per Fivi serve una riflessione sui ricarichi
“Negli ultimi anni l’intreccio tra aumento dei costi di produzione, instabilità geopolitica e raffreddamento dei consumi ha messo seriamente in difficoltà noi Vignaioli, che il rincaro delle materie prime - per fare un solo esempio - lo subiamo su ogni fase della produzione, dai prodotti agronomici al packaging. Sul prezzo finale al consumatore incidono anche tanti altri fattori, dalla catena distributiva ai ricarichi finali. È un tema complesso, che non va affrontato in modo semplicistico: i Vignaioli hanno nel canale Horeca quasi il 50% dei loro sbocchi commerciali, quindi è giusto fare una riflessione laica e condivisa con tutti i tasselli della filiera, in una logica di alleanza. D’altronde è interesse di tutti che il consumatore sia messo nelle migliori condizioni di poter conoscere, apprezzare e comprare il vino.”
“Come detto prima, il tema dei ricarichi finali, che sia al ristorante, in enoteca o al wine bar, è molto complesso. Da una città all’altra, e ancor di più da una città a un paese di provincia, cambiano costi degli affitti, clientela, mercato del lavoro. Il ricarico giusto in assoluto, quindi, probabilmente non esiste. Per questo motivo rilanciamo la necessità di una riflessione a 360 gradi con tutte le parti della filiera, per trovare le soluzioni più adeguate per rilanciare i consumi e ampliare la domanda. ”
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“I dati raccolti grazie alla collaborazione con Nomisma Wine Monitor ci dicono che quasi il 50% del fatturato dei Vignaioli si realizza nell’Horeca, e il 21% circa con le vendite dirette. Sono due canali complementari, quindi, che si possono integrare e rafforzare a vicenda. Se un consumatore apprezza e compra il vino di un Vignaiolo, direttamente in cantina o in una fiera, poi lo cercherà al bar, al ristorante o nell’enoteca più vicina a casa. La cosa più importante è che ogni vino trovi il giusto posto e sia raccontato nella sua unicità: entra in gioco dunque l’importanza assoluta del rapporto diretto tra Vignaiolo e operatore dell’Horeca, in una logica di collaborazione e crescita comune. ”
“La recente indagine Nomisma Wine Monitor ha evidenziato come il posizionamento dei vini dei Vignaioli Indipendenti nel canale Horeca sia solido e molto distintivo. Se ovviamente tra i Punti di affezione Fivi l’awareness non si limita infatti al solo riconoscimento del marchio, ma si traduce in un coinvolgimento concreto, al di fuori del circuito la conoscenza e l’apprezzamento del marchio dei Vignaioli Indipendenti Fivi sembrano comunque diffusi e lasciano spazio a un bacino potenziale di sviluppo: nel canale Horeca il 44% dichiara di conoscere bene Fivi e un ulteriore 26% ne ha sentito parlare, mentre oltre 1 operatore su 3 tra quanti non la conoscono si dichiara interessato a conoscere o includere nella propria proposta i vini dei Vignaioli indipendenti aderenti a FIVI. La mappa valoriale di FIVI restituisce un’identità particolarmente netta, costruita attorno a territorialità, artigianalità, qualità e autenticità: tratti che risultano centrali nella percezione dei vini dei soci Fivi e che si rafforzano nella lettura della figura del Vignaiolo, associata soprattutto all’artigianalità del processo produttivo (68%), alla forte identità personale (64%) e all’orientamento alla qualità più che alla quantità (63%). Questa identità si traduce anche in valore concreto per l’attività Horeca: il 91% ritiene che i vini dei Vignaioli Indipendenti rispecchino concretamente i valori dichiarati, l’84% ritiene che si distinguano chiaramente dai vini di produzione industriale e il 78% riconosce che proporli valorizza l’immagine della propria attività. ”
Enoturismo, per i vignaioli indipendenti vale il 14% del fatturato
“L’enoturismo rappresenta anche per i Vignaioli una leva in espansione, capace di generare mediamente il 14% del fatturato delle aziende che lo praticano. Il trend è positivo: negli ultimi 2-3 anni il 56% delle aziende segnala un aumento del fatturato enoturistico. Oltre l’80% dei Vignaioli associati alla Fivi offre servizi per gli enoturisti, in particolare visite guidate con degustazioni, e più del 40% dei turisti che annualmente visitano le nostre aziende sono di origine straniera. Noi crediamo che le cantine e i vigneti dei Vignaioli sono naturalmente una delle destinazioni più apprezzate dagli enoturisti italiani e stranieri, proprio perché trasmettono in modo naturale autenticità, passione per il proprio lavoro, attaccamento al territorio e alle sue tradizioni.”