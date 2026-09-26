“Hai detto bene ma ti sei fermato al “prezzo”. Aggiungici adesso i valori diciamoli “intangibili” e però essenziali ai fini della soddisfazione complessiva dell’esperienza che i clienti vivono da me. Dunque, adesso possono degustare un vino “migliore” con ciò ad intendere un vino che risulta abbinamento felice con la pietanza che hanno scelto e che è, non dimentichiamolo, l’esito del mio lavoro di cucina, la mia “core competence”. Questo piatto verrà apprezzato ancora di più e quindi avrò clienti maggiormente soddisfatti e ne trarrà beneficio anche la reputazione del mio ristorante. E ancora, riflettiamo insieme: magari a quel tavolo lì, li vedi, sono in quattro, stanno completando il secondo e due di questi hanno il calice vuoto: cosa si fa? Ma come cosa si fa?! Si chiede un’altra bottiglia e la si finisce in allegria. In circostanza di “prima” quando imperava il “x”, probabilmente si sarebbero ben guardati dal comandare un’altra bottiglia e magari, torniamo al discorso precedente, quella pietanza non l’avrebbero gradita pienamente.”