Si è svolta lo scorso lunedì 16 novembre, negli eleganti saloni del Grand Hotel Vesuvio, sul meraviglioso lungomare di Napoli, la nuova edizione de “I Dolci delle feste dei grandi interpreti by Mulino Caputo”, appuntamento annuale promosso dal mulino napoletano. L’evento ha celebrato il patrimonio dolciario italiano, riunendo alcuni dei più illustri maestri pasticceri di Campania, Sicilia, Puglia e Toscana, chiamati a raccontare l’evoluzione della tradizione verso le nuove tendenze natalizie.

La foto di gruppo in una delle sale del Grand Hotel Vesuvio

La tradizione incontra l'innovazione nella pasticceria italiana

«Quella di quest’anno è stata un’edizione straordinaria, che conferma la vitalità e la capacità di innovare della pasticceria italiana - ha dichiarato il ceo Antimo Caputo. Vedere questi grandi maestri, provenienti da diverse regioni d’Italia, confrontarsi attraverso la qualità delle materie prime, il rispetto per la tradizione e la voglia di sperimentare è la nostra più grande soddisfazione. Le proposte presentate alla stampa confermano che la ricerca di dolci più leggeri, bilanciati e contemporanei non fa che rinvigorire la tradizione, regalandole nuova vita. D’altra parte, come amo ribadire, la tradizione di oggi è l’innovazione di ieri». E difatti, anche Oscar Wilde soleva dire che la tradizione è un’innovazione ben riuscita.

Antimo Caputo, ceo di Mulino Caputo

Al centro della giornata, creazioni che hanno composto un percorso sensoriale fra memoria storica, ricerca sulle materie prime e interpretazioni natalizie. Tra i protagonisti, diversi maestri hanno scelto di rivisitare le specialità regionali o effettuare ghiotte revisioni ai loro dolci signature. Antonio Gargiulo, cresciuto nel laboratorio di famiglia, la famosa Pasticceria Pina di Sant’Agnello, ha reso omaggio all’antica arte conventuale e alla tradizione locale con il Mostacciolo artigianale antico a lunga maturazione: un impasto arricchito con agrumi e pisto e glassato al cioccolato fondente, che riposa per quaranta giorni per favorire un processo enzimatico naturale capace di esaltarne morbidezza e aromi. D’altronde, come ben si sa, dolci e specialità di precetto spesso sono nati all’interno dei monasteri.

Antonio Gargiulo con Mostacciolo artigianale antico a lunga maturazione

Dal cornetto ischitano agli struffoli: i dolci della tradizione campana

Nello Iervolino, giovane pasticciere non ancora quarantenne e già da oltre dieci anni Pastry Chef del Grand Hotel Regina Isabella di Ischia, ha proposto in degustazione il Natalino Made in Ischia, rilettura dell’iconico cornetto ischitano rivestito d’oro e farcito con crema pasticciera e gel all’amarena e ciliegia. Sal De Riso, tra i più celebri pasticceri italiani e presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ha presentato la Delizia al limone “Christmas style”: un pan di Spagna profumato al lime, limone e vaniglia, farcito con crema al limone Costa d’Amalfi Igp e avvolto in una doppia glassatura di lampone e limone, completato al taglio da ribes rossi, lamponi e foglie d’oro.

Nello Iervolino con Natalino Made in Ischia Sal De Riso con Delizia al limone “Christmas style” Sabatino Sirica con Raffaiuolo alla cassata Carmine Di Donna con gli Struffoli Pasquale Pesce con Cassata avellana ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Nello Iervolino con Natalino Made in Ischia Sal De Riso con Delizia al limone “Christmas style” Sabatino Sirica con Raffaiuolo alla cassata Carmine Di Donna con gli Struffoli Pasquale Pesce con Cassata avellana

Sabatino Sirica, patron della Pasticceria Sirica di San Giorgio a Cremano, testimone e ambasciatore delle tradizioni dolciarie partenopee, ha celebrato la storia con lo squisito Raffaiuolo alla cassata, preparato secondo le regole della manifattura originaria. Carmine Di Donna ha portato in tavola il simbolo per eccellenza del Natale napoletano, gli Struffoli, sia nella versione tradizionale sia in quella innovativa, arricchita con cioccolato bianco. Pasquale Pesce, della storica Pasticceria Pesce 1896 di Avella, ha invece proposto la Cassata avellana, rivisitazione della cassata siciliana realizzata con la nocciola di Avella.

Dalla tombola alla pastiera: le reinterpretazioni dei grandi classici

Salvatore Capparelli, maestro dell’omonima e storica pasticceria nel cuore di Napoli, ha trasformato il gioco simbolo del Natale nella Smorfia di Capparelli: un capolavoro artigianale in raffinata lavorazione di cioccolato, capace di riprodurre l’anima della tombola napoletana. E ha rivisitato anche la cassata, eliminando lo zucchero fondente e inserendo in un guscio di frolla un babà bagnato al mandarino. Particolarmente audaci le reinterpretazioni di Giustina Brasiello, resident pastry chef, e di Bruno Merlonghi, alla guida della pasticceria dell’Aloha Eventi di Bacoli. Giustina Brasiello ha reinterpretato in chiave natalizia il dolce italiano più celebre al mondo, il Tiramisù, rivestendolo con una glassa rossa e farcendolo con ricotta, savoiardo bagnato al caffè e croccante di feuilletine.

Salvatore Capparelli con i suoi dolci Giustina Brasiello con Tiramisù Bruno Merlonghi con Eresia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Salvatore Capparelli con i suoi dolci Giustina Brasiello con Tiramisù Bruno Merlonghi con Eresia

La feuilletine è una preparazione croccante ottenuta da crêpes dentelles sottili e dolci, sbriciolate in scaglie. Bruno Merlonghi di Aloha Eventi a Bacoli, nei Campi Flegrei, ha proposto Eresia, una rilettura della pastiera napoletana: una frolla alla cannella ripiena di cake al fior d’arancio e cremino alla mandorla, che trasforma la pastiera tradizionale in un dolce da credenza. «Fedele al gusto, infedele alla forma»: così il prode pastry chef ha definito questa sua squisita creatura. La mandorla, ingrediente fondamentale nelle preparazioni natalizie, era nel Medioevo un antico simbolo di Cristo.

Dalla Toscana alla Sicilia, le specialità regionali si vestono a festa

Non sono mancate reinterpretazioni anche fuori dalla Campania. Andrea Sacchetti, della Pasticceria Nuovo Mondo di Prato, ha vestito a festa la celebre Pesca di Prato: due semisfere di soffice pasta brioche dal colore rosso acceso, inzuppate nell’alchermes, farcite con crema pasticciera aromatizzata alle spezie d’inverno - cannella, chiodi di garofano e vaniglia - e rifinite con scorza d’arancia candita. Strettamente legate alle radici storiche dei rispettivi territori le proposte del siciliano Giuseppe Bellia, de La Pasticceria di Giarre, in provincia di Catania, e del pugliese Antonio Daloiso, dell’omonima pasticceria di Barletta.

Giuseppe Bellia ha presentato la Cassata al forno, con ricotta di pecora e agrumi, inserita in un vassoio a forma dell’isola, omaggio alle specialità natalizie della sua amatissima isola. Con la sua Cassata al forno, Bellia ha reso omaggio all’antenata storica della più celebre cassata “a freddo”, ripercorrendo una tradizione nata in epoca arabo-normanna tra i monasteri e le dimore nobiliari dell’isola. Sullo stesso filo della memoria storica si è mosso Antonio Daloiso, erede di tre generazioni di pasticceri, che ha portato in degustazione il simbolo per eccellenza del Natale pugliese: la Cartellata al vin cotto, con fichi e uva.

Andrea Sacchetti con Pesca di Prato Giuseppe Bellia con Cassata al forno Antonio Daloiso con Cartellata al vin cotto, con fichi e uva ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Andrea Sacchetti con Pesca di Prato Giuseppe Bellia con Cassata al forno Antonio Daloiso con Cartellata al vin cotto, con fichi e uva