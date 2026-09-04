C'è un filo che lega oltre 150 anni di storia di Molini Pivetti al futuro dell'arte bianca. È la capacità di innovare senza perdere il legame con la terra, mettendo al centro la qualità della farina, la sostenibilità della filiera e la crescita dei professionisti. Una visione che si sviluppa su tre direttrici: agricoltura rigenerativa, valorizzazione dei professionisti, creatività gastronomica espressa attraverso la farina.

Molini Pivetti mette al centro qualità della farina, la sostenibilità della filiera e la crescita dei professionisti

Sul piano dell’agricoltura rigenerativa, Campi Protetti Pivetti è il progetto di innovazione agroalimentare più avanzato del territorio emiliano. Da dieci anni riunisce gli agricoltori attorno a un disciplinare rigoroso che garantisce qualità e tutela nella selezione e coltivazioni dei grani locali. È stata la prima filiera a essere certificata dall'ente internazionale CSQA e, con il marchio Campi Protetti Pivetti Sostenibile, una sua parte è oggi riconosciuta e certificata come "sostenibile". Da questo lavoro sono nate le linee di farine 100% emiliane Gran Riserva e Da Agricoltura Sostenibile.

Campi Protetti Pivetti, la filiera dei grani emiliani diventa digitale

La filiera è anche modello di innovazione tecnologica grazie ai partner xFarm Technologies, che assicura il monitoraggio digitale e la tracciabilità di ogni fase agricola, e Yara Italia, che ha introdotto un piano nutrizionale su misura per migliorare resa e qualità del grano tenero nel rispetto dell’ambiente.

Con Campi Protetti Pivetti l'azienda collabora in modo più incisivo con tutta la propria filiera produttiva

«Campi Protetti Pivetti ha cambiato il rapporto tra il molino e gli agricoltori - spiega Alessandro Zucchi, Responsabile dei progetti di filiera - trasformandolo in una collaborazione continua e condivisa. Le future attività della filiera saranno orientate a rispondere in modo sempre più concreto alle evoluzioni della politica agricola europea e alle nuove sfide legate alla sostenibilità del comparto».

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Dall’agricoltura ai professionisti: Molini Pivetti investe sulla formazione

Se la qualità nasce nei campi, prende forma nelle mani dei professionisti dell’arte bianca. Pizzaioli, panificatori, pasticceri e pastai sono oggi chiamati a coniugare tecnica, creatività, sostenibilità e capacità imprenditoriale. Per questo Molini Pivetti investe da anni in formazione, consulenza tecnica e ricerca, accompagnando il segmento “food service” con corsi, dimostrazioni e sviluppo di farine sempre più performanti.

Le nuove farine 2026: più velocità e versatilità per i professionisti

Da questo impegno sono nate le novità del 2026. Miscela 45, referenza ad alte performance con solo 45 minuti di lievitazione, ideale per pizza e focacce salate e dolci, per una lavorazione più veloce e flessibile, senza mai compromettere la qualità del risultato.

Le farine Miscela 45 e Tipo 1 con Germe di Grano di Molini Pivetti

E poi la Tipo 1 con Germe di Grano - “Naturalmente versatile”, la farina che amplia la Linea Professional con un gusto intenso, una colorazione calda e naturale e una ricchezza aromatica distintiva, grazie alla presenza del germe di grano e a un tenore cruscale equilibrato. Con una forza elevata, pari a W 300, è ideale per diverse lavorazioni professionali in pasticceria, panificazione e pizzeria.

Pizza Leggera nella Holding Pivetti

Dal 30 aprile Pizza Leggera S.r.l. è entrata a far parte della Holding Pivetti. L'azienda, guidata da Filippo Panini, è specializzata in impasti crudi surgelati per il settore professionale: l'obiettivo è offrire ai pizzaioli un servizio che garantisca qualità costante e standardizzazione, lasciando loro maggiore flessibilità organizzativa e più tempo da dedicare alla creatività e alla gestione del locale. «Per Molini Pivetti è un passo coerente con la strategia di diventare un punto di riferimento completo per il mondo della pizza», sottolinea l'Amministratore delegato Gianluca Pivetti.

Gianluca Pivetti e Filippo Panini

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