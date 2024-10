Ristogolf 2024: il gran finale in Toscana tra golf, gastronomia e solidarietà

Il 5 ottobre, la Toscana sarà il palcoscenico del gran finale del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz, un evento che unisce l'amore per il golf e la passione per la gastronomia. A ospitare i partecipanti in un'atmosfera dal fascino vintage sarà il Gallia Palace Beach Golf Spa Resort Punta Ala - Relais & Châteaux, situato nello splendido scenario di Punta Ala. Il Riva Toscana Golf Resort, con il suo nuovo percorso che si affaccia sull'arcipelago toscano, sarà invece il teatro della sfida conclusiva, offrendo un panorama mozzafiato e un'esperienza di pace e bellezza ineguagliabile, immersi nella natura della Maremma.

Il green del Riva Toscana Golf Resort che si affaccia sull'arcipelago toscano

Ristogolf 2024 chiude al Gallia di Punta Ala: gli ospiti dell'evento

Il weekend avrà inizio la sera di venerdì 4 settembre, con una cena di benvenuto a La Pagoda del Gallia Beach, seguita il giorno successivo dal clou della manifestazione: la cena gourmet a più mani, dove alcuni dei migliori chef italiani incanteranno i palati degli ospiti. Saranno presenti Fabrizio Barontini (MartinoRossi), Alberto Baù (Bulk Mixology Food Bar), Enrico Cerea (Da Vittorio F.lli Cerea), Gianfrancesco Cutelli (Dé Coltelli), Giancarlo Morelli (Giancarlo Morelli Milano), Pier Giorgio Parini (Koppert Cress), Diego Poli (Chocolate Academy), Salvatore Polo (Molino Dallagiovanna), Fabrizio Reffo (Gallia Palace Resort), Roberto Rossi (Silene), Francesco Seravalle (Riva Toscana Golf) e Walter Zanoni (Molino Dallagiovanna).

A rendere ancora più speciale questo evento esclusivo, ci saranno anche due ospiti d'eccezione per l'intrattenimento: Claudio Guerrini ed Eleonora Incardona, pronti a coinvolgere i partecipanti in momenti di divertimento e svago.

Il Gallia di Punta Ala, la cornice ideale per Ristogolf

Il Gallia Palace Beach Golf Spa Resort è la cornice ideale per questo evento, con la sua posizione privilegiata all'interno di un grande parco a soli 500 metri dal mare, e una spiaggia privata di finissima sabbia bianca. Questo luogo incantato, scoperto nel 1938 dall'aviatore Italo Balbo e poi trasformato dalla famiglia Gallia in un resort di lusso negli anni Sessanta, mantiene intatto il suo fascino retrò, unito a un'accoglienza impeccabile.

Il Gallia Palace Beach Golf Spa Resort Punta Ala

I clienti, molti dei quali fedeli da oltre quarant'anni, tornano ogni anno attratti dalla combinazione perfetta di natura, mare e cucina di alta qualità. Sotto la guida di Andrea Ansaldi, erede della dinastia Gallia, ogni soggiorno diventa un'esperienza personalizzata, dove l'attenzione al dettaglio è la regola e la serenità è garantita.

Ristogolf 2024 sostiene la Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS

Ma Ristogolf è anche beneficienza. E quest'anno la competizione sostiene la Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS, un'organizzazione che dal 2000 si dedica all'aiuto dell'infanzia e dell'adolescenza in difficoltà, sia in Italia che all'estero. In particolare, i fondi raccolti saranno destinati al progetto “Ci prendiamo cura di te”, mirato a sostenere i bambini e i ragazzi italiani che vivono situazioni di povertà sanitaria e sono in carico ai servizi sociali o accolti in comunità. Il progetto si propone di fornire loro accesso a cure specialistiche, supportare la formazione degli educatori e organizzare attività educative e sanitarie nelle case-famiglia.