Vivi il Natale al Lago d'Idro: mercatini, glamping e natura

Mercatini di Natale a due passi dal lago e in un contesto naturale come un glamping. È l’iniziativa lanciata in Italia dal gruppo Vacanze col Cuore, considerato da tutto il settore del turismo open air europeo come la realtà che per prima ha diffuso e incentivato la crescita e il cambiamento in chiave glamping della vacanza all’aria aperta. Si chiama Christmas Market ed è l'iniziativa che Lago Idro Glamping Boutique di Anfo, in provincia di Brescia, dedica a tutti gli appassionati di mercatini natalizi con artigianato e tipicità locali. Durante i giorni del 14, 15, 22 e 23 di dicembre, si apriranno le porte di questo piccolo gioiello in riva al lago, per far vivere la magia delle feste immersi in un bosco.

L'inverno da Lago Idro Glamping Boutique

Natale al glamping

Circondati dalle suggestive tende safari in un contesto glamping, saranno allestiti gli spazi espositivi per ospitare iniziative di artigianato in cui poter andare alla ricerca dei regali per amici e parenti. La visita può essere l'occasione anche per fermarsi a provare il Bistrot del Lago, e godere di un pranzo, una cena, o una merenda, sia all'aperto riscaldato che al chiuso, e una passeggiata per le vie di Anfo e sul lungolago, accessibile direttamente dal Lago Idro Glamping Boutique.

Natale al Lago Idro Glamping Boutique

«Il Christmas Market è un'iniziativa nata per valorizzare questo piccolo angolo di natura che lascia senza fiato. Me per primo, ogni volta che vengo qui a lavorare - racconta il fondatore di Vacanze col Cuore, Loek van de Loo, gruppo di glamping resort di cui il Lago Idro Glamping Boutique fa parte - Qui accogliamo una vacanza attiva, sostenibile e a contatto con la natura, ai nostri ospiti serviamo e offriamo prodotti locali e continuiamo a promuovere l'area, quindi un turismo fuori dalle solite mete, perché è davvero un luogo tutto da scoprire per la ricchezza del territorio».

Winter Glamping al Lago Idro

Ma le novità per la struttura bresciana, incastonata tra lago e montagna, a due passi da Bagolino, non finiscono qui. Dal 7 dicembre 2024 al 8 gennaio 2025, il Lago Idro Glamping Boutique è aperto per la stagione del Winter Glamping. A disposizione degli ospiti, accoglienti mobile home riscaldate, piazzole camper in riva al lago, area benessere open air con hot tube, sauna e vasca idromassaggio immerse nella natura, servizio ristorazione al "Bistrot del Lago" sempre aperto, anche per ospiti dall'esterno. Il glamping si trova in una posizione ideale che rende facilmente raggiungibili Bagolino, il Monte Maniva con i suoi impianti e tutte le iniziative enogastronomiche e naturalistiche della valle.

Il glamping piace in Italia

«Soprattutto in Italia, abbiamo contribuito a dare vita a un modello molto apprezzato dai vacanzieri provenienti da oltre confine - spiega Loek van de Loo - A conferma del ruolo di cardine, ADAC - il touring club tedesco che conta circa 21 milioni di iscritti - ci ha conferito il primo posto assoluto nella Hall of Fame del settore nel 2020».

Dal 2018, ha raggiunto un nuovo traguardo professionale dando vita in Italia - tra Toscana, Lago di Garda, Lago Idro, Trasimeno e Olanda - ad un Gruppo di nove glamping resort sui generis, Vacanze col Cuore, nel quale ha sistematizzato il modello di “hotel orizzontale”. Il glamping secondo Loek Van de Loo, infatti, accoglie in sé molti punti di contatto fra turismo open air e servizi di alto livello che sono abitualmente presenti nei soggiorni alberghieri, strutturando in direzione orizzontale, appunto, l’organizzazione degli spazi e dei servizi - privati e comuni - su una superficie ampia e immersa nella natura, che l’hotel accoglie tradizionalmente in senso verticale, su architetture cementizie multipiano, ad esempio. L’orizzontalità è rispettata a partire dalla progettazione della disposizione degli alloggi, mobile home e tende lodge, diffuse sul territorio in modo da godere singolarmente di privacy e tranquillità. Nello spazio, privo di auto, sono inseriti servizi come ristoranti, cocktail bar, parchi acquatici, un modello che avvicina lo spazio glamping ad un resort car-free di alto livello, in cui l’esperienza open air cominci già dall’accommodation, che il Gruppo fa progettare e realizzare appositamente ed in esclusiva per le proprie strutture, dedicate interamente al target famiglia, giovani coppie e sportivi.