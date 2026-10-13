SCEGLIERE MEGLIO
Il diritto di sapere viene prima degli chef e della politica
Dal no di Bottura al salmone allevato alle polemiche lombarde sui formaggi a latte crudo: la risposta è più trasparenza. Al ristorante e negli acquisti, tracciabilità e controlli tutelano chi consuma e distinguono chi produce bene da chi lavora male. Informare meglio significa lasciare al consumatore la possibilità di scegliere, senza sacrificare sicurezza, qualità e tutela delle produzioni locali
Cosa accomuna Bottura e i consiglieri lombardi di Fratelli d'Italia? Nulla se non la casualità temporale di due notizie minori che raccontano un problema enorme. Massimo Bottura e altri 120 cuochi aderiscono alla campagna contro il salmone allevato nelle gabbie marine aperte. In Lombardia Fratelli d'Italia chiede di rivedere avvertenze e controlli sui formaggi a latte crudo, ritenuti penalizzanti per le piccole produzioni montane. Vicende diverse, unite da una domanda: vogliamo mettere il consumatore nelle condizioni di scegliere o decidere al posto suo?
Più trasparenza per scegliere cosa acquistare
Da una parte il veto rischia di cancellare le differenze fra gli allevamenti. Dall'altra, alleggerire l'informazione per difendere i produttori rischia di sottrarre elementi a chi compra. Il risultato può essere lo stesso: meno conoscenza, più fiducia obbligata. Nel prestigio di uno chef o nella rassicurazione della politica. La strada dovrebbe essere opposta: pretendere più trasparenza. Sapere chi produce, dove, con quali metodi, attraverso quali controlli.
La tracciabilità serve a collegare un alimento alla sua filiera, a individuare responsabilità e a intervenire quando qualcosa non funziona. Non rende automaticamente sicuro un prodotto: deve accompagnarsi a igiene, analisi, corretta conservazione e verifiche. Ma senza queste informazioni le garanzie diventano parole.
Ristorazione e responsabilità nella scelta degli alimenti
Vale al supermercato, in bottega e soprattutto al ristorante, dove il cliente non vede la confezione e delega la scelta a chi cucina. Quella delega comporta una responsabilità. Il cuoco deve conoscere i fornitori, verificare la provenienza, conservare i riferimenti dei lotti e saper spiegare che cosa porta in tavola. Raccontare il pascolo e tacere il latte crudo è una trasparenza a metà. Celebrare un pesce senza sapere come è stato allevato lo è altrettanto.
Leggi anche
La montagna merita sostegno, anche per sostenere i costi dei controlli. Non un'esenzione dalla chiarezza. La tradizione ha un valore culturale, ma non sostituisce la sicurezza. E un'avvertenza chiara, proporzionata al rischio, rispetta chi acquista e tutela la credibilità di chi produce.
Salmone allevato e differenze tra le filiere
Lo stesso criterio deve valere per il salmone: distinguere gli allevamenti sulla base di pratiche documentate e risultati verificabili. Chi investe in qualità, benessere animale e minore impatto deve poter dimostrare la differenza rispetto a chi lavora male. Meno anatemi, meno informazioni annacquate. Più filiere leggibili. Il diritto di sapere viene prima dell'esigenza di vendere e della voglia di fare la morale.