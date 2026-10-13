Il diritto di sapere viene prima degli chef e della politica

Cosa accomuna Bottura e i consiglieri lombardi di Fratelli d'Italia? Nulla se non la casualità temporale di due notizie minori che raccontano un problema enorme. Massimo Bottura e altri 120 cuochi aderiscono alla campagna contro il salmone allevato nelle gabbie marine aperte. In Lombardia Fratelli d'Italia chiede di rivedere avvertenze e controlli sui formaggi a latte crudo, ritenuti penalizzanti per le piccole produzioni montane. Vicende diverse, unite da una domanda: vogliamo mettere il consumatore nelle condizioni di scegliere o decidere al posto suo?

Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di conoscere al meglio ciò che sta scegliendo

Più trasparenza per scegliere cosa acquistare

Da una parte il veto rischia di cancellare le differenze fra gli allevamenti. Dall'altra, alleggerire l'informazione per difendere i produttori rischia di sottrarre elementi a chi compra. Il risultato può essere lo stesso: meno conoscenza, più fiducia obbligata. Nel prestigio di uno chef o nella rassicurazione della politica. La strada dovrebbe essere opposta: pretendere più trasparenza. Sapere chi produce, dove, con quali metodi, attraverso quali controlli.

Per un consumatore, tracciabilità significa sapere chi produce, dove, con quali metodi, attraverso quali controlli

La tracciabilità serve a collegare un alimento alla sua filiera, a individuare responsabilità e a intervenire quando qualcosa non funziona. Non rende automaticamente sicuro un prodotto: deve accompagnarsi a igiene, analisi, corretta conservazione e verifiche. Ma senza queste informazioni le garanzie diventano parole.

Ristorazione e responsabilità nella scelta degli alimenti

Vale al supermercato, in bottega e soprattutto al ristorante, dove il cliente non vede la confezione e delega la scelta a chi cucina. Quella delega comporta una responsabilità. Il cuoco deve conoscere i fornitori, verificare la provenienza, conservare i riferimenti dei lotti e saper spiegare che cosa porta in tavola. Raccontare il pascolo e tacere il latte crudo è una trasparenza a metà. Celebrare un pesce senza sapere come è stato allevato lo è altrettanto.

La montagna merita sostegno, anche per sostenere i costi dei controlli. Non un'esenzione dalla chiarezza. La tradizione ha un valore culturale, ma non sostituisce la sicurezza. E un'avvertenza chiara, proporzionata al rischio, rispetta chi acquista e tutela la credibilità di chi produce.

Salmone allevato e differenze tra le filiere