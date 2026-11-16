Il numero di novembre 2026 di Italia a Tavola si apre con uno speciale interamente dedicato alle festività e pensato per offrire ai professionisti dell’Horeca, della ristorazione e dell’ospitalità strumenti concreti, analisi di mercato e spunti operativi per affrontare al meglio il periodo più strategico dell’anno

Le festività si avvicinano e ad aprire i calici in copertina è l'eleganza del Trentodoc di montagna con l'AlpeRegis Extra Brut di Rotari, che grazie a un affinamento sui lieviti superiore a 72 mesi porta in tavola profumi di frutta matura e crosta di pane. Ma il capitolo dedicato ai brindisi spazia inevitabilmente tra i grandi classici: dai rituali piemontesi guidati dall'Asti Spumante e dal Moscato d'Asti, ideali per accompagnare panettone e pandoro nei menu di ristoranti, hotel e regali aziendali, fino alle iconiche etichette del Gruppo Caffo, che con le bollicine Cinzano e le grappe Mangilli e Frattina unisce le due anime del bere italiano nel segno della convivialità. Spazio d'eccezione anche per il mondo dello Champagne, analizzato oltre la semplice etichetta attraverso una guida pratica - tra Magnum, annate millesimate, piccoli Vignerons e grandi Maison - pensata per orientare i professionisti tra conservazione, temperatura di servizio e valorizzazione di bottiglie rare e collezioni enologiche.

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Dalle cantine alle cucine d'autore, il numero entra nel vivo delle tendenze gastronomiche per le Feste. Si parte dall'uso del caviale nei menu d'autore e nel banqueting, dove l'opportunità commerciale si scontra con la necessità di una gestione rigorosa che tenga conto di food cost, catena del freddo e organizzazione di sala. Parallelamente, il mercato del pesce surgelato conquista un ruolo centrale nella ristorazione professionale e nel catering: la qualità della materia prima e la stagionalità della pesca offrono a chef e gestori uno strumento chiave per gestire approvvigionamenti, menu e sprechi, con una richiesta che a Natale accelera in particolare su crostacei e molluschi. Sul fronte delle grandi eccellenze Dop, il Parmigiano Reggiano conferma la sua forte spinta internazionale - con un export che nei primi otto mesi dell'anno ha raggiunto il 54,8% delle vendite - pur tornando protagonista sulle tavole italiane e nei menu delle festività tra stagionature record fino a 60 mesi, confezioni regalo e nuove declinazioni nei cocktail bar e negli eventi sportivi.

L'attualità e l'analisi economica trovano ampio spazio nei temi caldi della ristorazione collettiva e della gestione aziendale. Nelle mense scolastiche, il professor Andrea Segrè lancia un monito chiaro: contrastare lo spreco alimentare è impossibile senza disporre di dati affidabili, invocando regole e studi mirati lungo tutta la filiera per prevenire le perdite tra fresco e surgelato. Un grido d'allarme ribadito anche dal Summit Cirfood, che pone al centro l'urgenza di tutelare la qualità di un settore che serve 800 milioni di pasti all'anno e occupa 100mila addetti, ma che oggi subisce l'impatto di costi crescenti e margini compressi negli appalti. A completare il quadro gestionale per i ristoratori, un approfondimento pratico affronta la redditività della carta dei vini: aumentare i ricavi nel prossimo anno non può ridursi a una speranza scritta su un file Excel, ma richiede cinque domande chiave legate a clienti, prezzi, incentivi e obiettivi mensili verificabili.