CARRIERE GLOBALI
La cucina italiana si insegna nel mondo: IFSE punta su università e sedi estere
IFSE promuove la cucina italiana nel mondo con 12 uffici di rappresentanza, 16 università partner e sedi estere. Agnese Mulatero racconta le collaborazioni internazionali e le carriere degli ex studenti dell’Accademia
La formazione gastronomica italiana guarda sempre più oltre i confini nazionali, attraverso collaborazioni con università, sedi estere e professionisti del settore. Per IFSE, Italian Food Style Education, l’accademia internazionale di alta cucina e pasticceria con sede a Piobesi Torinese (To), il confronto con studenti provenienti da Paesi diversi rappresenta un’occasione per valorizzare la cucina e la pasticceria italiane e costruire percorsi professionali internazionali.
Agnese Mulatero, coordinatrice dei rapporti con l’estero, racconta come si sviluppa questa rete e quali opportunità offre agli studenti. La Mulatero ci parla di come l’ambiente formativo, incentrato sull’alta cucina e pasticceria italiana, si trovi a essere stimolato dalla presenza di studenti provenienti da ogni parte del mondo e sostenuto da partner internazionali.
IFSE e i partner internazionali: come funziona la rete all’estero
Come si sviluppa in concreto questa vostra partnership?
“La visione globale di IFSE si esprime attraverso un network solido, dinamico e in costante espansione, strutturato per promuovere la cucina italiana nel mondo. Nello specifico abbiamo: 12 uffici di rappresentanza all’estero, in cui i referenti locali offrono agli studenti interessati a formarsi in Italia informazioni e orientamento su misura; 16 università partner in ambito gastronomico e culinario, che rendono possibile scegliere IFSE per i periodi di specializzazione ad alto livello; sedi estere dove gli studenti possono frequentare i corsi di cucina italiana di base, come quella a Seul, guidata dallo Chef Paolo De Maria, per poi venire in Italia a perfezionare la propria formazione e diplomarsi presso l’Accademia.”
Dopo la nomina Unesco a Patrimonio Immateriale della Cucina Italiana, come si sono evoluti i rapporti con l'estero?
“Questo nuovo scenario ci vede protagonisti assoluti: IFSE è la prima Accademia in Italia ad aver ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) l’autorizzazione all’utilizzo del marchio “La Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità”. Il logo, presente sulle divise dei nostri chef e dei nostri studenti rappresenta un segno visibile dell’impegno quotidiano di IFSE nella tutela e nella valorizzazione della tradizione culinaria italiana e consolida la missione IFSE di formare professionisti capaci di diventare ambasciatori della cucina italiana nel mondo, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione di un patrimonio culturale unico.”
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Siete ancora in contatto con i vostri studenti?
“In IFSE consideriamo il termine del corso come l’inizio di un legame duraturo, poiché tra i nostri obiettivi, c'è l'agevolare l’inserimento professionale dei nostri studenti nel mondo del lavoro. Questo approccio ci ha permesso di dare vita a una vera e propria community globale, formata da professionisti che continuano a renderci orgogliosi dei loro successi. Per esempio: Gianluca De Marco, del Corso Professionale di Cucina Italiana 2013, ora vive in Lituania dove, oltre a gestire spazi di formazione ed essere un consulente per importanti aziende del settore, è diventato un volto noto della cucina, grazie alla partecipazione a show televisivi; Alex Yakutov, studente IFSE dall’Ucraina nel 2014, è uno degli Chef più celebri nel paese, grazie alla sua attività di conduttore, ospite televisivo e giudice a MasterChef Professionals Ucraina.
Martina Peluso, del Corso Professionale di pasticceria italiana Settembre 2013, dopo uno stage IFSE al ristorante bi-stellato Agli Amici di Udine, era nel 2019 al Noma di Copenaghen in veste di section leader di pasticceria, ha curato l’apertura del ristorante Emanuele Scarello presso il JWMarriot di Venezia, conseguendo il Premio Passion Dessert 2025 della Guida Michelin, ed oggi è consulente di alto livello e docente presso IFSE.”