“Questo nuovo scenario ci vede protagonisti assoluti: IFSE è la prima Accademia in Italia ad aver ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) l’autorizzazione all’utilizzo del marchio “La Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità”. Il logo, presente sulle divise dei nostri chef e dei nostri studenti rappresenta un segno visibile dell’impegno quotidiano di IFSE nella tutela e nella valorizzazione della tradizione culinaria italiana e consolida la missione IFSE di formare professionisti capaci di diventare ambasciatori della cucina italiana nel mondo, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione di un patrimonio culturale unico.”