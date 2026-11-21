Se Eduardo De Filippo dovesse mettere in scena l’Italia di oggi, probabilmente aprirebbe il sipario su un interno borghese solo in apparenza sereno. Sul tavolo ci sarebbe una caffettiera fumante, ma accanto a essa non troveremmo più solo le piccole scaramanzie quotidiane, bensì una calcolatrice e una ricetta medica rimasta nel cassetto. Perché il “Rapporto povertà e risorse 2026” di Caritas Italiana ci restituisce una commedia umana amara: nel nostro Paese la povertà non è più un incidente di percorso, ma una condizione cronica e multidimensionale.

La povertà in Italia e il ruolo della ristorazione

Oggi oltre 5,6 milioni di italiani sono costretti a rinunciare a visite mediche o cure per motivi economici, mentre circa 374mila persone bussano stabilmente alle porte della rete Caritas per un pacco alimentare. È il dramma silenzioso dei working poor e di un ceto medio assottigliato, dove l'aumento del costo della vita costringe a scelte impossibili: si taglia sulla visita specialistica per pagare le bollette e si ripiega su cibi a basso costo e scarso valore nutrizionale, innescando un circolo vizioso che compromette la salute. «Adda passà 'a nuttata» direbbe Eduardo. Ma per far passare la nottata non basta aspettare l'alba: serve che ogni attore della società reciti la sua parte.

Nel 2025, circa 374mila persone si sono rivolte alla Caritas per ricevere aiuti alimentari

Ed è qui che entra in scena il comparto Horeca. Spesso raccontato solo attraverso le stelle, i trend gourmet o le sfide del caro-energia, il mondo dell’ospitalità e della ristorazione possiede in realtà un potere straordinario: quello di educare, accogliere e restituire dignità attraverso il cibo. Come sul palcoscenico eduardiano, dove la tavola è il luogo in cui si sciolgono i nodi dell'esistenza, bar, ristoranti e alberghi possono svolgere un ruolo cruciale nel contrastare la povertà alimentare e promuovere una cultura del cibo più sana e accessibile.

Dalle eccedenze al cibo sospeso: le iniziative per contrastare la povertà alimentare

Per trasformare l’impegno etico in pratica quotidiana non servono effetti speciali, ma scelte concrete e strutturate:

Ridurre e donare le eccedenze: aderire a piattaforme antispreco (come Too Good To Go ) o collaborare direttamente con enti del Terzo Settore - dal Banco Alimentare alla Caritas fino agli empori solidali - sfruttando le agevolazioni della Legge Gadda (L. 166/2016) per cedere pasti pronti e materie prime invendute.

aderire a piattaforme antispreco (come ) o collaborare direttamente con enti del Terzo Settore - dal - sfruttando le agevolazioni della per cedere pasti pronti e materie prime invendute. Promuovere il “cibo sospeso”: raccogliere l’eredità tutta napoletana del caffè sospeso - reso immortale proprio dalla sensibilità partenopea - ed estenderla a colazioni o pasti completi , permettendo ai clienti di finanziare un pasto per chi è in difficoltà direttamente al momento del conto.

raccogliere l’eredità tutta napoletana del caffè sospeso - reso immortale proprio dalla sensibilità partenopea - ed estenderla a , permettendo ai clienti di finanziare un pasto per chi è in difficoltà direttamente al momento del conto. Offrire menu accessibili e bilanciati: riscoprire la nobiltà del “piatto unico” o proporre menu del giorno a prezzo calmierato , basati su ingredienti stagionali, legumi e cereali integrali. Un modo intelligente per garantire pasti nutrienti e prevenire le patologie legate a diete povere , andando incontro a chi ha un budget ridotto.

riscoprire la nobiltà del “piatto unico” o proporre , basati su ingredienti stagionali, legumi e cereali integrali. Un modo intelligente per garantire , andando incontro a chi ha un budget ridotto. Garantire la “doggy bag” di default: superare quel tipico imbarazzo tutto italiano di fronte agli avanzi. Normalizzare la consegna di contenitori per portare a casa ciò che resta nel piatto riduce lo spreco al ristorante e aiuta l'economia domestica .

superare quel tipico imbarazzo tutto italiano di fronte agli avanzi. Normalizzare la consegna di contenitori per portare a casa ciò che resta nel piatto . Educare tramite la trasparenza: raccontare nel menu l’origine delle materie prime, l’impatto nutrizionale e le filiere corte, valorizzando i produttori locali ed etici e restituendo al cliente la consapevolezza di ciò che mangia.

La ristorazione può contrastare la povertà alimentare donando eccedenze, offrendo pasti sospesi e menu accessibili

Da Food for Soul a Roots e XFood: i progetti italiani di ristorazione sociale

Non si tratta di utopie, ma di modelli che in Italia dimostrano già come l’alta cucina e l’accoglienza possano camminare a braccetto con l’impatto sociale. A partire dai refettori di Food for Soul, fondati dallo chef Massimo Bottura e Lara Gilmore (da Milano a Modena, fino a Napoli), dove eccedenze alimentari recuperate vengono trasformate da grandi chef in piatti d'autore serviti in ambienti curati e accoglienti a persone in condizione di vulnerabilità.

Accanto al recupero delle eccedenze, cresce la ristorazione che genera inclusione: basti pensare a Roots a Modena (nato dall’alleanza tra la chef Jessica Rosval e l’Associazione per l'integrazione delle donne), un ristorante-impresa sociale dove donne migranti costruiscono il proprio futuro professionale dietro i fornelli, o a XFood a San Vito dei Normanni (Brindisi), ristorante sociale pugliese che da anni coniuga materie prime a km0, design e inserimento lavorativo di persone con disabilità. Esperienze diverse, accomunate da un’unica filosofia: il cibo buono e sano è un diritto, non un lusso.

Come la ristorazione solidale può cambiare le abitudini dei consumatori

Quando il ristoratore cambia approccio, il pubblico in sala - ovvero i consumatori - risponde con sorprendente sensibilità, innescando un cambiamento culturale profondo:

Aumento della consapevolezza sullo spreco : vedere pratiche attive di recupero e ricevere con naturalezza la doggy bag educa il cliente a dare il giusto valore al cibo , riducendo gli sprechi anche tra le mura domestiche.

vedere pratiche attive di recupero e ricevere con naturalezza la doggy bag educa il cliente a , riducendo gli sprechi anche tra le mura domestiche. Partecipazione solidale diretta: iniziative come il pasto sospeso o l'arrotondamento solidale dello scontrino trasformano un momento di convivialità e svago in un gesto concreto di aiuto verso la propria comunità.

iniziative come trasformano un momento di convivialità e svago in un gesto concreto di aiuto verso la propria comunità. Orientamento verso scelte più sane: un’offerta ristorativa che privilegia ingredienti freschi e bilanciati a prezzi equi aiuta i consumatori - a partire dai lavoratori in pausa pranzo - a migliorare la propria alimentazione quotidiana , proteggendo la salute.

un’offerta ristorativa che privilegia aiuta i consumatori - a partire dai lavoratori in pausa pranzo - a , proteggendo la salute. Fidelizzazione basata sui valori: oggi più che mai, i clienti premiano e scelgono con convinzione le insegne che dimostrano un impegno sociale e ambientale autentico, trasformando la reputazione etica in un vero asset competitivo.

Le iniziative dei ristoratori possono aiutare i consumatori a ridurre gli sprechi e mangiare meglio