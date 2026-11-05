Quando arrivano le festività, vedo riemergere una disponibilità che durante il resto dell’anno spesso si attenua: quella di scegliere con consapevolezza, di concedersi un buon ristorante, un prodotto di qualità, un’esperienza da condividere con le persone care. Si fanno sacrifici prima e dopo, ma a tavola si cerca qualcosa che abbia un significato, non soltanto un prezzo. Lo vediamo anche nel mondo della pasticceria, con il crescente spazio dei panettoni d’autore. Accanto ai prodotti industriali, accessibili a pochi euro, ci sono creazioni firmate da grandi pasticceri, chef e laboratori artigianali. Sono prodotti di qualità, spesso realizzati in quantità limitate, che diventano un dono e raccontano la ricerca, la creatività e la personalità di chi li prepara.

Le festività sostengono i ristoranti dopo un anno difficile

Per noi pubblici esercizi, le feste rappresentano un momento di grande aspettativa. Con l’arrivo del freddo tornano l’attenzione per i piatti caldi e il desiderio di vivere il ristorante in modo più pieno, dopo una stagione condizionata dalle temperature elevate e da consumi orientati verso proposte più fresche. Il periodo natalizio può diventare un’ancora importante per molte attività, anche perché a fine anno i conti devono tornare.

Dopo un'estate difficile, per i ristoranti il periodo delle feste è una grande occasione di recuperare fatturato

Mi preoccupa, però, il fatto che la qualità e il piacere di mangiare fuori casa sembrino diventare una scelta da concedersi soltanto in alcune occasioni, mentre per il resto dell’anno le famiglie sono costrette a ridurre le spese.

Il ristorante è un luogo di socialità e condivisione familiare

Andare al ristorante durante le feste non significa soltanto mangiare bene. Significa riunire la famiglia, ritrovarsi attorno a una tavola e regalarsi del tempo insieme. C’è anche un aspetto concreto che non dobbiamo sottovalutare: scegliere il ristorante permette di alleggerire il carico di spesa, preparazione, servizio e riordino che spesso, nelle occasioni familiari, ricade soprattutto sulle donne, sulle madri e sulle nonne. In questo senso il ristorante svolge una funzione sociale precisa: offre uno spazio accogliente in cui condividere un pranzo o una cena senza che qualcuno debba occuparsi di tutto il lavoro necessario per organizzarlo.

A Natale, il ristorante diventa un ottimo ritrovo per tutta la famiglia

In queste occasioni ci si affida al ristoratore conosciuto, alla trattoria di fiducia, a un luogo di cui si apprezzano storia e qualità. È questo rapporto di fiducia che dobbiamo continuare a coltivare. Ma non possiamo ignorare la contraddizione: durante le feste ci si concede il grande ristorante e l’alta cucina, poi, il giorno dopo, si torna a risparmiare. Il nostro obiettivo deve essere rendere il fuoricasa una possibilità accessibile e abituale, non un lusso riservato a poche ricorrenze.

Prezzi sostenibili: la responsabilità deve coinvolgere tutta la filiera

È questo il messaggio che rivolgo ai colleghi della Fipe e a tutti gli operatori dei pubblici esercizi. In una fase delicata per il Paese dobbiamo riaffermare il valore sociale della ristorazione e mettere al centro un’offerta responsabile e adeguata al momento economico. Dobbiamo fare in modo che le famiglie tornino nei nostri locali e si sentano accolte. Per riuscirci, dobbiamo interrogarci anche sui prezzi e compiere uno sforzo per contenerli, dove possibile.

Anche noi ristoratori paghiamo l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia, degli affitti, del lavoro e dei servizi. Non possiamo però continuare a scaricare ogni rincaro sull’ultimo anello della catena, cioè sull’impresa che incontra direttamente il cliente. Se il peso dei costi ricade soltanto sul ristorante, il rischio è di compromettere la sostenibilità delle attività e, alla fine, di perdere tutti. Per questo chiedo un senso di responsabilità condiviso a tutta la filiera: ai fornitori, a chi produce, a chi distribuisce e a chi gestisce i servizi. Ognuno deve fare la propria parte per evitare che gli aumenti si trasferiscano automaticamente sul prezzo finale. La tenuta dei pubblici esercizi è un interesse comune.

La casa fuoricasa deve continuare ad accogliere gli italiani