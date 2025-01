In sauna con... Obelix o Bugs Bunny? Al Familiamus in Alto Adige

Immaginatevi di essere in sauna con Batman che vi accompagna tra una gettata di vapore e una magia finale. Succede al Familiamus, l'hotel 5 stelle a Maranza (Bz), nel cuore dell’Alto Adige, dove il relax si fonde con il divertimento per tutta la famiglia. Qui, anche il benessere diventa un’esperienza condivisa, perfetta per grandi e piccini. Ma attenzione: non mancano spazi adults-only per ritagliarsi qualche momento di pura serenità.

Family Sauna: il wellness parla il linguaggio dei bambini

Al Familiamus, persino il concetto di sauna si trasforma in un’avventura straordinaria. Ogni settimana, la Family Sauna diventa il palcoscenico per sei gettate di vapore tematiche, pensate per coinvolgere i più piccoli e stupire anche i genitori. Ecco che Obelix, Bugs Bunny, pirati e farfalle fanno capolino tra le essenze fruttate diffuse nell’aria, guidando i bambini in un viaggio multisensoriale.

Il pezzo forte? L’Aufgussmeister, ovvero il maestro di sauna, che non si limita a gestire il vapore, ma si trasforma in personaggi amati dai piccoli ospiti. Tra un colpo di scena magico e l’inconfondibile profumo di agrumi, i bambini iniziano a prendere confidenza con il wellness, un’esperienza spesso esclusiva per gli adulti. Un dettaglio non da poco è il panorama mozzafiato visibile dalla Family Sauna: la vista spazia dalla Valle Isarco fino al maestoso Sciliar, regalando a tutti, anche ai più piccoli, un momento di stupore e relax.

Una filosofia a misura di famiglia

Dietro ogni esperienza proposta dal Familiamus si cela la filosofia della famiglia Nestl, che ha dato vita a questo innovativo concept di hotel. Qui tutto ruota attorno ai valori di consapevolezza, coraggio, passione, legame e serenità. Questi principi non solo ispirano il modo in cui Familiamus accoglie gli ospiti, ma diventano anche il tema centrale dei momenti di relax per gli adulti.

Mentre i bambini si divertono nella Family Sauna o partecipano alle attività del miniclub, mamma e papà possono ritagliarsi del tempo per sé nella sauna panoramica adults-only, un vero tempio del relax con vista sulle Dolomiti. Qui, ogni pomeriggio, si tengono i signature aufguss ispirati ai valori portanti del Familiamus.

Consapevolezza: il primo aufguss rilassante , ideale per chi cerca un momento di decompressione. Le essenze di mirto, limone e finocchio si fondono per creare un’atmosfera di calma assoluta.

, ideale per chi cerca un momento di decompressione. Le essenze di mirto, limone e finocchio si fondono per creare un’atmosfera di calma assoluta. Coraggio: un aufguss energizzante, con abete bianco, pino cembro e litsea. Il tutto accompagnato dal suono ipnotico di una sfera di cristallo a 432 hertz, la frequenza perfetta per riallineare corpo e mente con la natura.

Passione: se cercate un’esperienza stimolante, l’aufguss Passione fa per voi. Ginepro, limone e menta piperita uniti all’"ice experience" vi rimetteranno in moto, mentre un delicato massaggio linfodrenante aiuterà a stimolare la circolazione.

Legame: pensato per ritrovare la connessione con le persone care, questo aufguss abbina le essenze floreali di geranio rosa, ylang ylang e garofano per un’esperienza romantica e distensiva.

Serenità: un rituale meditativo al profumo di incenso e lavanda, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza e rilassamento.

Happening Night: la sauna si accende con la musica elettronica

Per chi crede che il relax debba essere anche divertimento, il martedì sera è dedicato alla Happening Night. In questa serata speciale, la sauna panoramica si anima con tre gettate ispirate alla musica elettronica:

Deep House Mix : essenze di eucalipto e menta piperita si uniscono ai cristalli di mentolo, creando un’esperienza rinfrescante sulle note ipnotiche della musica house.

: essenze di eucalipto e menta piperita si uniscono ai cristalli di mentolo, creando un’esperienza rinfrescante sulle note ipnotiche della musica house. Après-Ski con Dj Ötzi : un momento energizzante con coriandolo, noce moscata, alloro e garofano, il tutto accompagnato da una birra Weizen servita direttamente in sauna.

: un momento energizzante con coriandolo, noce moscata, alloro e garofano, il tutto accompagnato da una birra Weizen servita direttamente in sauna. Chill-out: un finale rilassante con aromi di anice stellato, palissandro e cumino crociato, perfetto per lasciarsi andare completamente.

Familiamus: non solo sauna

Ovviamente, l’esperienza al Familiamus non si limita alle saune. Questo hotel 5 stelle è un vero paradiso per le famiglie, con laboratori creativi, escursioni nella natura e attività outdoor che coinvolgono tutti, dai più piccoli agli adulti. E se siete amanti della buona tavola, il ristorante interno offre una cucina gourmet che celebra i sapori locali e la qualità degli ingredienti, per un’esperienza sensoriale a tutto tondo.

Familiamus non è solo un hotel: è un mondo dove grandi e piccini possono vivere momenti unici insieme, ma anche separatamente. I bambini scoprono il piacere del relax giocoso nella Family Sauna, mentre gli adulti si concedono esperienze di benessere più profonde e rigeneranti. Tra panorami spettacolari, aromi avvolgenti e il divertimento di Aufguss a tema, il Familiamus ridefinisce il concetto di vacanza in famiglia, rendendola davvero speciale. Non vi resta che prenotare e scoprire di persona cosa significa vivere il relax a 5 stelle con un tocco di magia.