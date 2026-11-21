C'è gusto e sorpresa nella cucina di Salvatore Testagrossa, classe ’73, romano con origini siciliane, ma anche l'ambiziosa determinazione di proporsi senza vincoli, rispettando soprattutto la vocazione della materia. Può nascere da un intuito, nel segno della sua storia, da un sapore o da una forma e l'idea si compone nella sua mente prima ancora che nel piatto. Per questo Ozio Restaurant, al settimo piano dell’Orazio Palace della 4L Collection Hotels, va oltre la connotazione di ristorante d'albergo per conquistare sempre più attrattività per il pubblico romano. Terrazze sovrapposte mostrano la bellezza della Capitale e sale e salette nel verde offrono la sensazione giusta per godere di un'esperienza gustativa in tutti i momenti della giornata.

Salvatore Testagrossa, dalla passione per la cucina alle esperienze nei ristoranti

Il seme della cucina era germogliato subito in questo cuoco quando, ragazzino, si offriva alle trattorie per lavare i piatti gratis pur di spiare i misteri dei fornelli o faceva il garzone ai macellai per capire come il taglio delle carni potesse essere determinante in cottura. Ma c'era anche un'altra passione parallela a sostenerlo, quella della chitarra classica, portata avanti fino al diploma. Con un po' di attenzione se ne possono ritrovare le tracce, tra note e accordi, nell'armonia finale che distingue i suoi piatti. Autoformazione, quindi, ed è inutile chiedergli se le successive esperienze nei veri ristoranti o il prestigio di firme stellate ne abbiano influenzato il percorso, anche se di esperienze importanti è denso il suo curriculum.

Lo chef Salvatore Testagrossa insieme al padrone di casa e sommelier Paolo De Angelis

Prima è stato con Alessandro Cecere e poi, come sous chef, da Baccano e a La Zanzara e, come trafila di tutti, non è mancata qualche puntata all'estero. Per nulla appagato della raggiunta maturità stilistica, e le conferme quotidiane non gli mancano, Testagrossa continua ad andare oltre con un'insaziabile voglia di conoscere, consapevole di essere sulla strada giusta. Non è raro che resti anche quando le luci del locale si spengono, se è perso in un'idea.

Il menu di Ozio Restaurant, tra ricerca, tecnica e abbinamenti sorprendenti

Firma un menu non sterminato basato sugli ingredienti che sceglie solo nel giusto ciclo vitale perché possano esprimere il loro potenziale. E poi ecco la tecnica: riduzioni, estrazioni, affumicature e mantecature avvolgenti che non ne risparmiano l'intensità. È tutto un gioco serissimo di sapori erranti e improbabili che alla fine si ricompongono. Si parte dalla ricerca sulle farine per il pane, con una lavorazione di più giorni. La croccante, spessa crosta bruna contrasta con l'alveolatura leggerissima, ed è da gustare con olio all'estratto di basilico.

Tra gli antipasti, una mezza dozzina, sono da provare il “Bosco d'autunno”: tartare di Fassona con crema di marroni e porcini croccanti, il “Carpaccio di piccione”, il “Come una parmigiana”, involtino di caviale di melanzana, pomodoro, Parmigiano Vacche Rosse di 36 mesi, e la “Pralina di coda alla vaccinara” con ricotta di bufala, spuma di pecorino romano, cacao e sedano croccante. Tra i primi ci sono il “Bottone al timo”, il “Tonnarello alla chitarra cacio e pepe”, una vera essenza della romanità, lo “Spaghett'Oro” con clorofilla di porro, gambero rosso, olive taggiasche e bottarga di muggine. Il “Risotto di zucca mantovana” ha ingredienti apparentemente inconciliabili come gorgonzola, salsiccia di cinta senese, burro di liquirizia, limone, menta, noci, gel di arancia, curry e salvia fritta, ma è buonissimo. Intensità modulata nei “Ravioli di faraona” con burro di ribes, mousse di fegatini di pollo alla toscana, funghi cardoncelli e olio al timo limonato.

“Praline di coda alla vaccinara” “Risotto di zucca mantovana” “Guancetta di maialino calabrese” ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): “Praline di coda alla vaccinara” “Risotto di zucca mantovana” “Guancetta di maialino calabrese”

Da provare tra i secondi il “Trancio di ricciola laccata al miele e soia” con patate affumicate e limone bruciato, il “Filetto di manzo alla griglia” con indivia belga caramellata, aglio nero, pera al vino rosso e cioccolato fondente, o la “Guancetta di maialino calabrese” con crema di zucca Kabocha, mostarda di mele cotogne, panure di burro noisette e limone. Respinta la presenza di un pasticciere, lo chef si concentra anche sui dolci con il “Millefoglie di pane”, col “Tiramisù in giardino” con grano, latte e uova. Piatti puliti, senza decorazioni inutili. Come nel “Sasso”, glassato al cioccolato temperato sciolto con vino, burro e sciroppo di sambuco, con al centro una perla di caramello al miso.

Cocktail, vini e Champagne: l'altra anima di Ozio Restaurant

Vi si percepisce un'atmosfera speciale, in questo ristorante d'hotel, con Manuel, anche esperto bar manager, custode della formula di un centinaio di cocktail, che con discreta attenzione cura il benessere dell'ospite. Padrone di casa con la figlia Chiara è il sommelier Paolo De Angelis, masterclass da 23 anni. La sua carta merita una lettura approfondita per competenza e varietà dei vini e degli spirits.

Un angolo della sala dell'Ozio Restaurant