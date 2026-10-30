Nel suo 101° anno di attività, Molino Cosma porta nelle botteghe Prima Stella®, linea professionale presentata in anteprima a Sigep 2026. Dopo il confronto con gli operatori alla fiera di Rimini, le farine si stanno affermando ora tra pizzaioli, pasticceri e panificatori. Il progetto unisce selezione dei grani e competenza molitoria per contesti produttivi anche molto differenti.

Le farine della linea Prima Stella® di Molino Cosma

Molino Cosma, un secolo di attività e quattro generazioni

La storia comincia nel 1925 a San Martino di Lupari, nel Padovano, con un piccolo molino familiare. Umberto Cosma ne ha guidato la trasformazione in un impianto moderno e automatizzato. Oggi l’azienda è condotta dai fratelli Piero, Paola, Rosanna e Marta Cosma, quarta generazione della famiglia.

I fratelli Piero, Paola, Rosanna e Marta Cosma, alla guida di Molino Cosma

«Da bambini, la fine della scuola coincideva con la trebbiatura del grano e con le giornate passate a lavorare nel molino insieme ai nostri genitori» racconta Marta Cosma. «Era un impegno importante, ma per noi era anche una gioia: è lì che abbiamo imparato il valore del sacrificio, della famiglia e del lavoro condiviso, gli stessi valori che ancora oggi guidano ogni nostra scelta». Molino Cosma collega il mondo agricolo a quello della trasformazione alimentare.

La sede di Molino Cosma a San Martino di Lupari (Pd)

Seleziona varietà di grano provenienti da filiere tracciate in Italia e all’estero, combinandole in miscele destinate a impieghi specifici. Il catalogo comprende oltre cento farine per Gdo, food service, consumo domestico e mercati esteri. Il controllo delle fasi produttive affianca la selezione dei cereali e le competenze nella macinazione. Tecnologie e verifiche puntano a garantire sicurezza, purezza microbiologica e prestazioni regolari per pane, pizza, pasta fresca e pasticceria.

Prima Stella®, farine professionali già nelle botteghe

Prima Stella® si inserisce in questo percorso e passa ora dalla presentazione fieristica alla distribuzione. L’anteprima a Sigep 2026 aveva permesso di illustrare il progetto agli operatori; oggi la linea è entrata a tutti gli effetti nelle botteghe di pizzaioli, pasticceri e panificatori. Le referenze sono rivolte soprattutto alle lavorazioni professionali, dalle maturazioni prolungate agli impasti per i grandi lievitati. La gamma dedicata alla pizza comprende dodici farine specializzate, studiate per differenti livelli di idratazione, tempi di lievitazione e stili di prodotto.

Stella Corallo, una delle 12 farine della linea Prima Stella® di Molino Cosma

Consentono di gestire impasti in giornata oppure maturazioni superiori alle 78 ore. Tra gli elementi distintivi ci sono il germe di grano tostato lentamente, per preservarne le caratteristiche, e le fibre, dosate per contribuire all’equilibrio dell’impasto senza comprometterne leggerezza e profilo aromatico. Le referenze rispondono a esigenze diverse: biga e poolish, lievitazioni brevi, medie o lunghe, impasti integrali e miscele ai sette cereali. Sono presenti anche farine per pizza in pala romana, pinsa e teglia. Lo sviluppo coinvolge laboratorio interno, tecnologi alimentari e professionisti. «L'arte di macinare il grano è un mestiere antico, ancora impregnato di empirismo» spiega Piero Cosma, ceo di Molino Cosma.

Piero Cosma, ceo di Molino Cosma

«Per questo l'adeguamento alle tecniche di produzione e controllo qualità più moderne deve sempre accompagnarsi a esperienza e sapienza nel trattare una materia viva come il grano. Con Prima Stella® abbiamo voluto mettere tutto questo know-how al servizio dei professionisti, offrendo farine che uniscono la costanza industriale alla sensibilità artigianale. Crediamo molto nella ricerca e nello sviluppo: è la strada che ci permette di continuare a crescere, anche sui mercati internazionali, con il coraggio e la passione che questa azienda ha sempre avuto».

Cosma Academy, formazione e supporto ai professionisti

Alla proposta di prodotto si affianca Cosma Academy, il polo formativo che organizza corsi nel laboratorio di San Martino di Lupari e incontri itineranti in diverse regioni. Le attività si rivolgono a pizzaioli, panificatori, pasticceri e appassionati, con approfondimenti su impasti, lievitazione e cottura. Hanno coinvolto centinaia di partecipanti, tra confronto e prove pratiche. Ricerca, qualità e attenzione ambientale completano il modello aziendale.