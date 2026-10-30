12 REFERENZE
Prima Stella®, il brand di punta di Molino Cosma per le farine professionali
Presentata a Sigep 2026 e distribuita di recente nelle botteghe, la gamma comprende 12 referenze per la pizza, studiate per diverse idratazioni e lievitazioni, anche superiori alle 78 ore, con germe di grano e fibre
Nel suo 101° anno di attività, Molino Cosma porta nelle botteghe Prima Stella®, linea professionale presentata in anteprima a Sigep 2026. Dopo il confronto con gli operatori alla fiera di Rimini, le farine si stanno affermando ora tra pizzaioli, pasticceri e panificatori. Il progetto unisce selezione dei grani e competenza molitoria per contesti produttivi anche molto differenti.
Molino Cosma, un secolo di attività e quattro generazioni
La storia comincia nel 1925 a San Martino di Lupari, nel Padovano, con un piccolo molino familiare. Umberto Cosma ne ha guidato la trasformazione in un impianto moderno e automatizzato. Oggi l’azienda è condotta dai fratelli Piero, Paola, Rosanna e Marta Cosma, quarta generazione della famiglia.
«Da bambini, la fine della scuola coincideva con la trebbiatura del grano e con le giornate passate a lavorare nel molino insieme ai nostri genitori» racconta Marta Cosma. «Era un impegno importante, ma per noi era anche una gioia: è lì che abbiamo imparato il valore del sacrificio, della famiglia e del lavoro condiviso, gli stessi valori che ancora oggi guidano ogni nostra scelta». Molino Cosma collega il mondo agricolo a quello della trasformazione alimentare.
Seleziona varietà di grano provenienti da filiere tracciate in Italia e all’estero, combinandole in miscele destinate a impieghi specifici. Il catalogo comprende oltre cento farine per Gdo, food service, consumo domestico e mercati esteri. Il controllo delle fasi produttive affianca la selezione dei cereali e le competenze nella macinazione. Tecnologie e verifiche puntano a garantire sicurezza, purezza microbiologica e prestazioni regolari per pane, pizza, pasta fresca e pasticceria.
Prima Stella®, farine professionali già nelle botteghe
Prima Stella® si inserisce in questo percorso e passa ora dalla presentazione fieristica alla distribuzione. L’anteprima a Sigep 2026 aveva permesso di illustrare il progetto agli operatori; oggi la linea è entrata a tutti gli effetti nelle botteghe di pizzaioli, pasticceri e panificatori. Le referenze sono rivolte soprattutto alle lavorazioni professionali, dalle maturazioni prolungate agli impasti per i grandi lievitati. La gamma dedicata alla pizza comprende dodici farine specializzate, studiate per differenti livelli di idratazione, tempi di lievitazione e stili di prodotto.
Consentono di gestire impasti in giornata oppure maturazioni superiori alle 78 ore. Tra gli elementi distintivi ci sono il germe di grano tostato lentamente, per preservarne le caratteristiche, e le fibre, dosate per contribuire all’equilibrio dell’impasto senza comprometterne leggerezza e profilo aromatico. Le referenze rispondono a esigenze diverse: biga e poolish, lievitazioni brevi, medie o lunghe, impasti integrali e miscele ai sette cereali. Sono presenti anche farine per pizza in pala romana, pinsa e teglia. Lo sviluppo coinvolge laboratorio interno, tecnologi alimentari e professionisti. «L'arte di macinare il grano è un mestiere antico, ancora impregnato di empirismo» spiega Piero Cosma, ceo di Molino Cosma.
«Per questo l'adeguamento alle tecniche di produzione e controllo qualità più moderne deve sempre accompagnarsi a esperienza e sapienza nel trattare una materia viva come il grano. Con Prima Stella® abbiamo voluto mettere tutto questo know-how al servizio dei professionisti, offrendo farine che uniscono la costanza industriale alla sensibilità artigianale. Crediamo molto nella ricerca e nello sviluppo: è la strada che ci permette di continuare a crescere, anche sui mercati internazionali, con il coraggio e la passione che questa azienda ha sempre avuto».
Cosma Academy, formazione e supporto ai professionisti
Alla proposta di prodotto si affianca Cosma Academy, il polo formativo che organizza corsi nel laboratorio di San Martino di Lupari e incontri itineranti in diverse regioni. Le attività si rivolgono a pizzaioli, panificatori, pasticceri e appassionati, con approfondimenti su impasti, lievitazione e cottura. Hanno coinvolto centinaia di partecipanti, tra confronto e prove pratiche. Ricerca, qualità e attenzione ambientale completano il modello aziendale.
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Le farine sono sottoposte ad analisi microbiologiche e chimiche e le filiere tracciate consentono di monitorare la provenienza delle materie prime. Molino Cosma segue anche standard dedicati alla sostenibilità, tra cui il protocollo DTP 112, e investe in packaging a minore impatto ambientale. Il percorso sostiene anche lo sviluppo sui mercati esteri.