«Dobbiamo portare il cibo sano e di qualità nelle mense. Investire in una sana alimentazione può comportare una maggiore spesa iniziale, ma nel medio e lungo periodo significa risparmiare sui costi sanitari e sui farmaci». Il tema riguarda direttamente anche la ristorazione scolastica , chiamata a coniugare sostenibilità economica, qualità degli ingredienti e attenzione alle produzioni del territorio. «Significa soprattutto educare i bambini e i ragazzi alla qualità, alla stagionalità, ai prodotti del territorio e al valore dell'agricoltura», ha aggiunto il presidente di Coldiretti.

L'intervento sulle mense si inserisce nella riflessione più ampia sui risultati della legge di orientamento, che ha introdotto nuove possibilità di diversificazione per le imprese agricole. Secondo Prandini, il valore di questa normativa non si misura soltanto nei numeri, con decine di migliaia di aziende coinvolte e un giro d'affari di 14 miliardi di euro, ma soprattutto nelle opportunità economiche create per il settore. «La vera vittoria della legge di orientamento non è soltanto nei numeri, ma nell'aver dato un futuro a queste aziende, valorizzando la capacità degli agricoltori di innovare, diversificare le attività e creare nuove opportunità economiche e sociali», ha affermato. La normativa ha favorito lo sviluppo di attività come vendita diretta, agriturismi, enoturismo e oleoturismo, contribuendo alla tenuta di aziende che, senza queste possibilità, avrebbero rischiato di scomparire. Una funzione che, secondo Prandini, assume particolare importanza nelle aree interne, collinari e montane, dove le imprese agricole contribuiscono alla tutela del territorio, della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.