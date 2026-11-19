SALUTE A SCUOLA
Lo stop ai cibi ultraprocessati nelle mense scolastiche è «importante, ma non basta»
L’annuncio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri riapre il confronto sulla qualità della ristorazione scolastica. Per Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, servono capitolati più attenti, filiere organizzate e un nuovo modo di intendere il pasto: «La salute dei bambini non si ferma al cancello della scuola». Un obiettivo che coinvolge anche famiglie e territori
La decisione annunciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di voler escludere gli alimenti ultraprocessati dalle mense scolastiche è un primo passo, ma non basta a risolvere le questioni che attraversano il mondo della ristorazione collettiva. Riporta di certo l’attenzione sul tema della qualità alimentare all'interno di un servizio che coinvolge ogni giorno migliaia di bambini e famiglie, ma cosa significherebbe, concretamente, migliorare ciò che arriva nei piatti? E soprattutto, quali condizioni devono essere create perché un menu più sano non rimanga soltanto un buon proposito?
La questione riguarda la costruzione degli appalti, la disponibilità delle materie prime, il rapporto con i produttori locali e la formazione alimentare. Temi che chiamano in causa amministrazioni, aziende di ristorazione, scuole e famiglie. Ne abbiamo parlato con Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, che alla Venice Food Week ha partecipato al confronto con il mondo della ristorazione collettiva, compresa ANIR Confindustria, proprio sulle possibilità di ripensare il rapporto tra mense, territorio e filiere alimentari.
Qualità dei pasti nelle mense scolastiche: capitolati, formazione e risorse
Quali proposte concrete servono perché questa scelta si traduca in un miglioramento effettivo della qualità dei pasti?
“È una scelta importante, ma da sola non basta. Dobbiamo chiederci cosa vogliamo mettere nel piatto dei bambini e come farlo arrivare davvero sulle loro tavole: più legumi, verdure di stagione, ingredienti di qualità, ricette semplici e buone. Per riuscirci serve un'alleanza di intenti tra Comune, ASL, ristorazione collettiva e, mi sento di aggiungere, anche corpo docente. Questa è una mia “ossessione”: il cibo e la sua storia sono cultura, una finestra sul mondo. E la scuola può aiutarci ad aprirla.
Poi tutto questo va tradotto in capitolati capaci di tener conto della complessità: cucine attrezzate, procedure adeguate, formazione e risorse. C'è anche il fattore tempo: quello necessario per preparare, organizzare e servire i pasti, rispettando le esigenze alimentari di ogni bambino. E quello da lasciare ai bambini per mangiare, parlare, stare insieme.
Questo ci chiede di ridefinire il senso della convenienza. L'efficienza è necessaria, soprattutto quando si preparano migliaia di pasti. Ma il tempo, il lavoro e la gestione della complessità hanno un costo che va riconosciuto insieme al valore che produce. È una spesa quotidiana, certo, ed è anche un investimento sul futuro.
La qualità si misura nell'esperienza di ogni giorno: in quello che i bambini mangiano davvero, in ciò che imparano, nelle relazioni che costruiscono a tavola. Perché attraverso il cibo passano la salute, la cultura e le relazioni che ci aiutano a crescere.”
Lei propone di fare della Dieta Mediterranea un modello educativo. Come si può portare questa visione nella quotidianità di una mensa scolastica, andando oltre la semplice composizione del menu?
“La Dieta Mediterranea è molto più di una lista di ingredienti. Dentro un piatto ci sono la terra, l'acqua, le stagioni, il lavoro delle persone. E poi c'è la tavola, con tutto quello che succede quando ci sediamo insieme.
A Pollica, in provincia di Salerno, con il sindaco Stefano Pisani, cerchiamo di fare proprio questo: il territorio diventa scuola e la comunità diventa maestra. Agricoltori, pescatori e artigiani del cibo aiutano i ragazzi a dare un volto a quello che mangiano.
Immaginiamo quanto potrebbe essere diverso il rapporto di un bambino con un piatto di legumi se avesse conosciuto chi li ha coltivati. O con una verdura che ha visto crescere nell'orto della scuola. Ma serve anche tempo per sedersi, parlare, assaggiare, magari superare insieme la diffidenza verso un sapore nuovo. La tavola è uno dei primi luoghi in cui impariamo a prenderci cura di noi e degli altri. Anche questa è educazione alimentare.”
Filiera corta nelle mense scolastiche: il ruolo dei produttori locali
Come possono amministrazioni e aziende di ristorazione collettiva costruire un rapporto più diretto con i produttori del territorio, considerando i volumi necessari per servire migliaia di pasti ogni giorno?
“Questa è una delle grandi sfide. Perché è facile dire “portiamo i prodotti del territorio nelle mense”, ma quando devi servire migliaia di pasti ogni giorno devi garantire quantità, continuità, sicurezza e consegne. E una piccola azienda agricola, da sola, spesso non riesce a farlo.
Lavorare con reti organizzate come Coldiretti e Campagna Amica può essere un punto di partenza importante: possono aiutare a mettere in relazione produttori, territori e domanda. Però servono anche programmazione, logistica e prezzi sostenibili per tutti. I margini della ristorazione collettiva sono spesso molto stretti e dobbiamo tenerne conto.
L'Italia ha una base straordinaria: nel 2024 circa il 20% della superficie agricola utilizzata era biologico. Ma questo non significa che abbiamo già filiere organizzate per portare ogni giorno quei prodotti in tutte le mense. Pollica offre un'esperienza che può ispirare altri territori. La sfida ora è capire come creare le condizioni perché queste idee funzionino anche su una scala più grande.”
Guardando all'esperienza di Roma, quali elementi potrebbero essere replicati in altri Comuni italiani? E quale cambiamento ritiene prioritario per fare della ristorazione scolastica una vera politica di salute pubblica?
“La scelta di Roma di escludere gli alimenti ultraprocessati dalle mense scolastiche è un ottimo segnale. Porta un obiettivo di salute pubblica dentro uno strumento concreto, il capitolato di gara. È questo il passaggio che può ispirare altri Comuni: assumersi una responsabilità e tradurla in requisiti, risorse e controlli sul servizio.
Roma può dare un contributo importante anche per la sua dimensione: una scelta su grandi numeri può orientare le forniture e stimolare le filiere a organizzarsi. Poi ci sono piccoli Comuni, come Pollica, che sperimentano strade diverse. Dovremmo far dialogare di più queste esperienze e imparare da ciò che funziona, senza pensare che un modello possa essere trasferito ovunque allo stesso modo.
Il cambiamento di cui abbiamo bisogno è più profondo: dobbiamo riconoscere al cibo un valore sanitario, certo, ma anche culturale, sociale ed ecologico. E questo deve riflettersi nelle risorse e nell'organizzazione.
Finché la mensa sarà considerata solo una voce di costo da comprimere, sarà difficile fare quel salto di qualità che tutti desideriamo. Un pasto scolastico è salute, è educazione, è lavoro per il territorio. Ed è anche un tempo prezioso in cui i bambini imparano a stare insieme
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Appalti e menu scolastici: CAM, commissioni mensa e coinvolgimento delle famiglie
Entrando ancora più nel concreto, come si possono migliorare appalti e menu coinvolgendo scuole, famiglie e filiere? Quali strumenti sono già disponibili e dove si può intervenire?
“Dobbiamo partire da una consapevolezza: la ristorazione collettiva affronta ogni giorno una grande sfida. Portare in tavola migliaia di pasti, garantendo sicurezza, equilibrio nutrizionale e attenzione alle esigenze di ogni bambino, richiede un lavoro enorme. E la responsabilità è condivisa.
Nei grandi appalti i menu seguono linee guida nazionali e regionali e vengono sottoposti alla valutazione delle ASL territoriali, secondo le procedure previste. A volte li propone l'operatore, altre volte sono già indicati dal Comune nella gara. Ci sono poi i CAM, i Criteri Ambientali Minimi nazionali, che orientano gli acquisti pubblici verso scelte più sostenibili.
Il Comune ha un ruolo centrale quando scrive il capitolato: lì può dare spazio alla qualità delle materie prime, alla stagionalità, alla formazione e all'educazione alimentare. Ma deve prevedere anche risorse adeguate. Non possiamo chiedere più qualità senza mettere chi lavora nelle condizioni di garantirla. Dove sono presenti, le commissioni mensa portano la voce delle famiglie e delle scuole. Osservano, assaggiano, segnalano problemi e aiutano a capire cosa piace ai bambini e cosa viene sprecato.
E poi ci sono domande molto concrete: chi serve il pasto? Quanto tempo hanno i bambini per mangiare? Chi li accompagna a conoscere il cibo? Come vengono gestite le diete speciali? Anche questo è qualità. Le esperienze migliori esistono e ci mostrano la strada: nascono quando Comune, ASL, operatori della ristorazione collettiva e produttori dialogano e conoscono il proprio ruolo. Solo così possiamo costruire una mensa che sia davvero un luogo di salute, educazione e relazione con il territorio.”