“È una scelta importante, ma da sola non basta. Dobbiamo chiederci cosa vogliamo mettere nel piatto dei bambini e come farlo arrivare davvero sulle loro tavole: più legumi, verdure di stagione, ingredienti di qualità, ricette semplici e buone. Per riuscirci serve un'alleanza di intenti tra Comune, ASL, ristorazione collettiva e, mi sento di aggiungere, anche corpo docente. Questa è una mia “ossessione”: il cibo e la sua storia sono cultura, una finestra sul mondo. E la scuola può aiutarci ad aprirla.

Poi tutto questo va tradotto in capitolati capaci di tener conto della complessità: cucine attrezzate, procedure adeguate, formazione e risorse. C'è anche il fattore tempo: quello necessario per preparare, organizzare e servire i pasti, rispettando le esigenze alimentari di ogni bambino. E quello da lasciare ai bambini per mangiare, parlare, stare insieme.

Questo ci chiede di ridefinire il senso della convenienza. L'efficienza è necessaria, soprattutto quando si preparano migliaia di pasti. Ma il tempo, il lavoro e la gestione della complessità hanno un costo che va riconosciuto insieme al valore che produce. È una spesa quotidiana, certo, ed è anche un investimento sul futuro.

La qualità si misura nell'esperienza di ogni giorno: in quello che i bambini mangiano davvero, in ciò che imparano, nelle relazioni che costruiscono a tavola. Perché attraverso il cibo passano la salute, la cultura e le relazioni che ci aiutano a crescere.”