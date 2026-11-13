In una cucina professionale, dove le attività si susseguono rapidamente e il servizio richiede coordinamento, precisione e rispetto dei tempi, organizzare il lavoro è fondamentale. Ritmi sostenuti e numerose operazioni da gestire possono far apparire la ristorazione come un ambiente poco adatto a progetti di inclusione lavorativa. L'esperienza di Aut&Food, ristorante di Settimo Milanese (Mi), dimostra invece che anche un contesto operativo complesso può offrire opportunità concrete, a condizione che mansioni, strumenti e procedure siano pensati per rispondere alle diverse capacità delle persone.

Inclusione lavorativa nella ristorazione: il modello di Aut&Food

Nato dall'esperienza di Matteo Fontana e della sua famiglia, Aut&Food è un progetto che punta a creare occasioni professionali per ragazzi nello spettro autistico. L'inclusione non viene considerata un'attività separata rispetto alla gestione del locale, ma un elemento che coinvolge direttamente l'organizzazione quotidiana. Il percorso si basa su formazione graduale, obiettivi raggiungibili e indicazioni condivise, con il supporto di strumenti di comunicazione aumentativa che aiutano i collaboratori a comprendere le attività e a svolgerle con crescente indipendenza.

Ad Aut&Food il percorso per i ragazzi nello spettro autistico si basa su formazione graduale, obiettivi raggiungibili e indicazioni condivise

Il punto di partenza è riconoscere le capacità individuali, senza lasciare che una diagnosi definisca in anticipo possibilità e prospettive. Ogni persona viene accompagnata nell'apprendimento attraverso passaggi progressivi: le mansioni vengono suddivise, rese comprensibili e affrontate un obiettivo alla volta. In questo modo, operazioni inizialmente difficili possono diventare abilità acquisite, mentre la ripetizione delle procedure contribuisce a consolidare sicurezza e autonomia. I progressi emergono soprattutto nelle attività di tutti i giorni. Alcuni collaboratori, inizialmente in difficoltà anche nell'apparecchiare un tavolo, sono arrivati a occuparsi con sicurezza del servizio dei calici. Altri, partiti da mansioni semplici e dall'affiancamento necessario per portare un piatto, hanno sviluppato competenze tali da poter guardare a un inserimento lavorativo stabile.

Tecnologia e comunicazione aumentativa per semplificare le preparazioni

In questo modello organizzativo, anche le attrezzature professionali possono contribuire a rendere il lavoro più accessibile. La tecnologia non sostituisce la presenza dei formatori, l'esperienza maturata sul campo o il rapporto tra colleghi, ma può ridurre la complessità di alcune operazioni. È il caso del forno combinato iCombi Pro, che secondo Fontana ha permesso di velocizzare le preparazioni e memorizzare le ricette, offrendo al tempo stesso un'interfaccia visiva più immediata.

Ad Aut&Food l'utilizzo del forno combinato iCombi Pro di Rational ha velocizzato e semplificato tutte le operazioni di cucina

«iCombi Pro ci ha agevolato nelle preparazioni dimezzando i tempi e dando la possibilità di salvare le ricette. Ma soprattutto il funzionamento tramite icone sul display è uno strumento di comunicazione aumentativa che permette ai ragazzi di lavorare con maggiore autonomia. Assumere personale nello spettro dell'autismo nel mondo della ristorazione diventa possibile con questa tecnologia» spiega Matteo Fontana, fondatore e titolare di Aut&Food.

Le icone sul display, le ricette memorizzate e le indicazioni standardizzate di iCombi Pro offrono riferimenti facilmente riconoscibili

Le icone sul display, le ricette memorizzate e le indicazioni standardizzate offrono riferimenti facilmente riconoscibili. La possibilità di ripetere le operazioni seguendo istruzioni visive rende alcune attività meno dipendenti dall'intervento di un'altra persona. «Il forno ti chiama» racconta Fontana, riferendosi a una funzionalità che segnala quando è necessario intervenire e che contribuisce a scandire le diverse fasi del lavoro.

Efficienza e inclusione possono convivere in cucina