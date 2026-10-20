Il nuovo anno accademico di IFSE - Italian Food Style Education si è aperto nelle sale del Castello della Rovere di Vinovo (To), con una cerimonia dedicata agli studenti dei corsi di cucina e pasticceria. L’incontro ha coinvolto gli iscritti al 44° e 45° Corso Superiore di Cucina Italiana e al 32° e 33° Corso di Scienze e Tecnologie della Pasticceria, segnando l’inizio di un nuovo periodo di formazione e preparazione professionale.

Il gruppo dei nuovi aspiranti chef e pasticceri di IFSE

Formazione professionale tra cucina italiana e pasticceria

A portare i saluti istituzionali è stata la sindaca di Vinovo, Maria Grazia Midollini, che ha accolto studenti e ospiti nella sede dell’evento. Nel suo intervento ha richiamato il valore delle iniziative formative per il territorio e per la crescita delle competenze. Gli auguri agli allievi sono arrivati da Raffaele Trovato, Ceo e fondatore IFSE, da Solange Capelesso, co-fondatrice e dirigente, e da Gabriele Trovato, direttore operativo e didattico.

I saluti della sindaca di Vinovo Maria Grazia Midollini

Sono stati trasmessi anche i saluti del presidente IFSE, architetto Piero Boffa, e del segretario Luca Boffa. La cerimonia ha permesso di presentare una parte dei docenti e dello staff operativo dell’Accademia. Agli iscritti è stato rivolto l’invito ad affrontare l’anno con entusiasmo, costanza e determinazione.

Ex allievi e istituzioni incontrano i nuovi studenti

All’incontro hanno partecipato anche alcuni ex allievi IFSE, che hanno condiviso le proprie esperienze e raccontato l’evoluzione del loro cammino professionale. Le testimonianze hanno mostrato come la formazione possa accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Piemonte e madrina dei corsi IFSE

Tra i momenti principali della giornata, l’intervento dell’onorevole Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Piemonte e madrina dei corsi IFSE. La sua presenza ha offerto un’occasione di confronto e incoraggiamento.

IFSE punta su competenze e cultura del prodotto italiano

La nuova stagione formativa conferma la dimensione internazionale dell’Accademia: ai corsi partecipano studenti provenienti da Australia, India, Cina, Indonesia, Messico, Brasile, Moldavia e Albania, insieme a numerosi italiani arrivati da diverse regioni. I percorsi di cucina italiana e scienze e tecnologie della pasticceria puntano a trasmettere conoscenze, sviluppare abilità tecniche e preparare professionisti consapevoli del proprio ruolo nella gastronomia contemporanea.

Un momento della presentazione del nuovo anno accademico di IFSE