CORSI AL VIA
IFSE, nuovo anno accademico al via: riparte il percorso di chef e pasticceri del futuro
IFSE inaugura a Vinovo (To) i nuovi corsi di cucina italiana e pasticceria: allievi italiani e internazionali iniziano il percorso al Castello della Rovere, tra formazione tecnica e attenzione al prodotto italiano di qualità
Il nuovo anno accademico di IFSE - Italian Food Style Education si è aperto nelle sale del Castello della Rovere di Vinovo (To), con una cerimonia dedicata agli studenti dei corsi di cucina e pasticceria. L’incontro ha coinvolto gli iscritti al 44° e 45° Corso Superiore di Cucina Italiana e al 32° e 33° Corso di Scienze e Tecnologie della Pasticceria, segnando l’inizio di un nuovo periodo di formazione e preparazione professionale.
Formazione professionale tra cucina italiana e pasticceria
A portare i saluti istituzionali è stata la sindaca di Vinovo, Maria Grazia Midollini, che ha accolto studenti e ospiti nella sede dell’evento. Nel suo intervento ha richiamato il valore delle iniziative formative per il territorio e per la crescita delle competenze. Gli auguri agli allievi sono arrivati da Raffaele Trovato, Ceo e fondatore IFSE, da Solange Capelesso, co-fondatrice e dirigente, e da Gabriele Trovato, direttore operativo e didattico.
Sono stati trasmessi anche i saluti del presidente IFSE, architetto Piero Boffa, e del segretario Luca Boffa. La cerimonia ha permesso di presentare una parte dei docenti e dello staff operativo dell’Accademia. Agli iscritti è stato rivolto l’invito ad affrontare l’anno con entusiasmo, costanza e determinazione.
Ex allievi e istituzioni incontrano i nuovi studenti
All’incontro hanno partecipato anche alcuni ex allievi IFSE, che hanno condiviso le proprie esperienze e raccontato l’evoluzione del loro cammino professionale. Le testimonianze hanno mostrato come la formazione possa accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Tra i momenti principali della giornata, l’intervento dell’onorevole Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Piemonte e madrina dei corsi IFSE. La sua presenza ha offerto un’occasione di confronto e incoraggiamento.
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IFSE punta su competenze e cultura del prodotto italiano
La nuova stagione formativa conferma la dimensione internazionale dell’Accademia: ai corsi partecipano studenti provenienti da Australia, India, Cina, Indonesia, Messico, Brasile, Moldavia e Albania, insieme a numerosi italiani arrivati da diverse regioni.
I percorsi di cucina italiana e scienze e tecnologie della pasticceria puntano a trasmettere conoscenze, sviluppare abilità tecniche e preparare professionisti consapevoli del proprio ruolo nella gastronomia contemporanea.
Tra gli obiettivi dichiarati rientra anche l’educazione all’impiego del vero prodotto italiano. IFSE conferma così l’impegno nella preparazione delle nuove generazioni di professionisti. Il percorso integra preparazione tecnica e attenzione alla materia prima, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a operare in un comparto che richiede competenza, precisione e aggiornamento continuo, anche in contesti professionali diversi.