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Il nuovo anno accademico di IFSE - Italian Food Style Education si è aperto nelle sale del Castello della Rovere di Vinovo (To), con una cerimonia dedicata agli studenti dei corsi di cucina e pasticceria. L’incontro ha coinvolto gli iscritti al 44° e 45° Corso Superiore di Cucina Italiana e al 32° e 33° Corso di Scienze e Tecnologie della Pasticceria, segnando l’inizio di un nuovo periodo di formazione e preparazione professionale.

Il gruppo dei nuovi aspiranti chef e pasticceri di IFSE
Il gruppo dei nuovi aspiranti chef e pasticceri di IFSE

Formazione professionale tra cucina italiana e pasticceria

A portare i saluti istituzionali è stata la sindaca di Vinovo, Maria Grazia Midollini, che ha accolto studenti e ospiti nella sede dell’evento. Nel suo intervento ha richiamato il valore delle iniziative formative per il territorio e per la crescita delle competenze. Gli auguri agli allievi sono arrivati da Raffaele Trovato, Ceo e fondatore IFSE, da Solange Capelesso, co-fondatrice e dirigente, e da Gabriele Trovato, direttore operativo e didattico.

I saluti della sindaca di Vinovo
I saluti della sindaca di Vinovo Maria Grazia Midollini

Sono stati trasmessi anche i saluti del presidente IFSE, architetto Piero Boffa, e del segretario Luca Boffa. La cerimonia ha permesso di presentare una parte dei docenti e dello staff operativo dell’Accademia. Agli iscritti è stato rivolto l’invito ad affrontare l’anno con entusiasmo, costanza e determinazione.

Ex allievi e istituzioni incontrano i nuovi studenti

All’incontro hanno partecipato anche alcuni ex allievi IFSE, che hanno condiviso le proprie esperienze e raccontato l’evoluzione del loro cammino professionale. Le testimonianze hanno mostrato come la formazione possa accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Piemonte e madrina dei corsi IFSE
Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Piemonte e madrina dei corsi IFSE

Tra i momenti principali della giornata, l’intervento dell’onorevole Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Piemonte e madrina dei corsi IFSE. La sua presenza ha offerto un’occasione di confronto e incoraggiamento.

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IFSE punta su competenze e cultura del prodotto italiano

La nuova stagione formativa conferma la dimensione internazionale dell’Accademia: ai corsi partecipano studenti provenienti da Australia, India, Cina, Indonesia, Messico, Brasile, Moldavia e Albania, insieme a numerosi italiani arrivati da diverse regioni.

I percorsi di cucina italiana e scienze e tecnologie della pasticceria puntano a trasmettere conoscenze, sviluppare abilità tecniche e preparare professionisti consapevoli del proprio ruolo nella gastronomia contemporanea.

Un momento della presentazione del nuovo anno accademico di IFSE
Un momento della presentazione del nuovo anno accademico di IFSE

Tra gli obiettivi dichiarati rientra anche l’educazione all’impiego del vero prodotto italiano. IFSE conferma così l’impegno nella preparazione delle nuove generazioni di professionisti. Il percorso integra preparazione tecnica e attenzione alla materia prima, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a operare in un comparto che richiede competenza, precisione e aggiornamento continuo, anche in contesti professionali diversi.

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