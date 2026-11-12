ANIR Confindustria ha sottoscritto il protocollo d'intesa promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva 100% italiano nella ristorazione collettiva. All'accordo aderiscono anche Fipe Confcommercio, Fiepet Confesercenti e Angem. L'intesa punta a rafforzare la collaborazione tra la filiera olivicola nazionale e le imprese della ristorazione collettiva, favorendo la conoscenza delle produzioni italiane e l'incontro tra domanda e offerta. Il protocollo prevede iniziative di informazione e sensibilizzazione, promuovendo l'accesso a prodotti certificati e tracciati a condizioni economiche sostenibili e un confronto sulle esigenze tecniche e organizzative delle imprese.

Un momento dell'accordo per la valorizzazione dell'olio evo italiano firmato oggi al Masaf

Il ruolo della ristorazione collettiva nella valorizzazione dell'olio italiano

«Accogliamo con favore questa iniziativa del Ministero, che riconosce il ruolo della ristorazione collettiva nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane», dichiara Massimo Piacenti, Presidente di ANIR Confindustria. «Investire in una sana alimentazione significa investire sul futuro e sulla prevenzione, con benefici che possono riflettersi nel tempo anche sulla spesa sanitaria. In questa prospettiva, il Made in Italy e l'olio extravergine italiano rappresentano un patrimonio di qualità da valorizzare».

Massimo Piacenti, presidente ANIR Confindustria

«Le nostre imprese - continua Piacenti - garantiscono ogni giorno un servizio essenziale nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi di lavoro e nelle comunità. La collaborazione con la filiera olivicola è un'opportunità per promuovere la qualità e la tracciabilità delle produzioni, favorendo una maggiore conoscenza reciproca tra produttori e operatori della ristorazione. ANIR intende contribuire a questo percorso mettendo a disposizione la propria esperienza e le competenze delle imprese associate, nel rispetto delle esigenze organizzative e della sostenibilità economica dei servizi».

ANIR favorisce il dialogo tra imprese e produttori olivicoli

Nell'ambito del protocollo, ANIR Confindustria contribuirà alla diffusione dell'iniziativa presso le imprese associate e al raccordo con il mondo della produzione olivicola, favorendo la raccolta delle esigenze qualitative e logistiche degli operatori. La collaborazione offrirà inoltre occasioni di informazione e promozione della cultura alimentare, valorizzando il ruolo della ristorazione collettiva nella diffusione dei principi della Dieta Mediterranea.

Olio EVO italiano, il protocollo punta sulla ristorazione collettiva

A illustrare le finalità dell’intesa è stato anche il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, intervenuto al termine della sottoscrizione, avvenuta nel Salone dell’Agricoltura del ministero. «Il ministro Lollobrigida e le associazioni datoriali hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’olio EVO per la ristorazione. Un passo importante nel percorso che, come Masaf, stiamo facendo per dare sempre maggiore importanza e rilievo alla diffusione del consumo di olio EVO italiano. L’obiettivo che ci siamo prefissi non è soltanto quello di promuovere il consumo di un prodotto di eccellenza, ma intervenire su alcune criticità strutturali della filiera: difficoltà di commercializzazione, gestione delle giacenze, necessità di liquidità delle imprese e concorrenza dei prodotti di origine comunitaria generica».

Il presidente ANIR Confindustria Massimo Piacenti col sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra

Lollobrigida: più valore alla filiera e controlli sulle produzioni

Il ministro Francesco Lollobrigida ha evidenziato la necessità di affiancare agli interventi sulle difficoltà immediate una politica di più lungo periodo, capace di valorizzare la qualità dell’olio prodotto in Italia e di consolidare i rapporti commerciali tra agricoltura, distribuzione e ristorazione. «L’olio italiano ha bisogno non soltanto di risposte alle difficoltà del momento, ma di una strategia strutturale capace di riconoscere maggiore valore alla qualità che i nostri agricoltori producono».

Il ministro Francesco Lollobrigida

«Con questo protocollo vogliamo rafforzare il rapporto tra la produzione, la distribuzione e la ristorazione, che può diventare una straordinaria vetrina dell’olio italiano, esattamente come è accaduto per il vino. Dobbiamo far conoscere e riconoscere le diverse qualità dell’olio e, allo stesso tempo, difendere il mercato con controlli sempre più efficaci a tutela delle nostre produzioni. L’Italia ha posto per prima in Europa la necessità di un piano strategico per il settore e oggi vediamo emergere criticità anche in altri grandi Paesi produttori, a partire dalla Spagna. L’obiettivo è intervenire subito dove esistono maggiori criticità, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, ma soprattutto costruire un sistema capace di dare nel tempo più valore all’olio italiano e a chi lo produce».

Unapol: «Regioni e Comuni facciano la loro parte per valorizzare l’olio italiano»