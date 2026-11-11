NUOVO PROTOCOLLO
Più olio evo italiano nelle mense scolastiche: c'è l'accordo con il Ministero
Un protocollo d’intesa promuove l’olio extravergine 100% italiano nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere. Unapol chiede a Regioni e Comuni di sostenere la diffusione del prodotto nazionale nelle mense italiane.
L’olio extravergine di oliva 100% italiano punta a trovare più spazio nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere. Il 12 novembre, al Ministero dell’Agricoltura, sarà firmato un protocollo d’intesa per promuoverne l’utilizzo nella ristorazione collettiva. All’incontro parteciperanno il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, il sottosegretario Patrizio La Pietra e i vertici delle principali associazioni di settore.
Olio extravergine italiano nelle mense: l’accordo con Unapol
Unapol (Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli) considera l’accordo un’occasione per rafforzare la presenza dell’olio italiano nei servizi di ristorazione collettiva. «Per noi - commenta Tommaso Loiodice, presidente Unapol - si tratta di un ottimo risultato che auspichiamo da molto tempo. Più volte abbiamo chiesto un coinvolgimento delle istituzioni a livello nazionale e locale per valorizzare il prodotto italiano. Ora ci aspettiamo che Regioni e Comuni facciano la loro parte».
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Qualità e cultura alimentare nella ristorazione collettiva
Loiodice definisce l’iniziativa «un segnale concreto per la diffusione della cultura dell’olio extravergine italiano. Il nostro olio, oltre a essere buono è anche sano ed è importante che tutti i cittadini, fin da piccoli, ne riconoscano la qualità». Nelle mense, la scelta delle materie prime contribuisce alla qualità del pasto e all’educazione alimentare, oltre a incidere sulla gestione degli approvvigionamenti. Perché l’intesa produca risultati, sarà importante tradurre l’indirizzo in criteri d’acquisto chiari, concreti e verificabili nei servizi mensa quotidiani.