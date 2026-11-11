L’olio extravergine di oliva 100% italiano punta a trovare più spazio nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere. Il 12 novembre, al Ministero dell’Agricoltura, sarà firmato un protocollo d’intesa per promuoverne l’utilizzo nella ristorazione collettiva. All’incontro parteciperanno il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, il sottosegretario Patrizio La Pietra e i vertici delle principali associazioni di settore.

Il presidente Unapol Tommaso Loodice e il sottosegretario Patrizio La Pietra

Olio extravergine italiano nelle mense: l’accordo con Unapol

Unapol (Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli) considera l’accordo un’occasione per rafforzare la presenza dell’olio italiano nei servizi di ristorazione collettiva. «Per noi - commenta Tommaso Loiodice, presidente Unapol - si tratta di un ottimo risultato che auspichiamo da molto tempo. Più volte abbiamo chiesto un coinvolgimento delle istituzioni a livello nazionale e locale per valorizzare il prodotto italiano. Ora ci aspettiamo che Regioni e Comuni facciano la loro parte».

Qualità e cultura alimentare nella ristorazione collettiva