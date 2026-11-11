Indice

L’olio extravergine di oliva 100% italiano punta a trovare più spazio nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere. Il 12 novembre, al Ministero dell’Agricoltura, sarà firmato un protocollo d’intesa per promuoverne l’utilizzo nella ristorazione collettiva. All’incontro parteciperanno il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, il sottosegretario Patrizio La Pietra e i vertici delle principali associazioni di settore.

Il presidente Unapol Tommaso Iodice e il sottosegretario Patrizio La Pietra
Il presidente Unapol Tommaso Loodice e il sottosegretario Patrizio La Pietra

Olio extravergine italiano nelle mense: l’accordo con Unapol

Unapol (Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli) considera l’accordo un’occasione per rafforzare la presenza dell’olio italiano nei servizi di ristorazione collettiva. «Per noi - commenta Tommaso Loiodice, presidente Unapol - si tratta di un ottimo risultato che auspichiamo da molto tempo. Più volte abbiamo chiesto un coinvolgimento delle istituzioni a livello nazionale e locale per valorizzare il prodotto italiano. Ora ci aspettiamo che Regioni e Comuni facciano la loro parte».

Leggi anche

Mense, revisione prezzi: le regole ci sono, ma nei bandi non vengono applicateMeno sprechi, più salute e cultura del cibo: serve insegnare educazione alimentare a scuolaMense, più investimenti per il personale: ora gli appalti devono adeguarsiMense, Segrè: «Fermare lo spreco è impossibile se non ci sono i dati»A Brescia i veterinari entrano nelle scuole per insegnare la sicurezza alimentareLa mensa secondo i bambini: a Milano il loro giudizio cambia il menu

Qualità e cultura alimentare nella ristorazione collettiva

Loiodice definisce l’iniziativa «un segnale concreto per la diffusione della cultura dell’olio extravergine italiano. Il nostro olio, oltre a essere buono è anche sano ed è importante che tutti i cittadini, fin da piccoli, ne riconoscano la qualità». Nelle mense, la scelta delle materie prime contribuisce alla qualità del pasto e all’educazione alimentare, oltre a incidere sulla gestione degli approvvigionamenti. Perché l’intesa produca risultati, sarà importante tradurre l’indirizzo in criteri d’acquisto chiari, concreti e verificabili nei servizi mensa quotidiani.