La pasticceria italiana si prepara alle festività con un appuntamento che riunisce maestri di diverse regioni e mette al centro le specialità natalizie. Il 16 novembre, al Grand Hotel Vesuvio di Napoli, torna “I Dolci delle Feste dei Grandi Interpreti by Mulino Caputo”, giunto alla quindicesima edizione. La manifestazione racconta la varietà del patrimonio dolciario nazionale e intercetta i cambiamenti del gusto attraverso il confronto tra professionisti e ricette territoriali in chiave natalizia.

Sal De Riso, presidente AMPI, sarà uno dei 12 pasticceri presenti a I Dolci delle Feste dei Grandi Interpreti by Mulino Caputo

Accanto ai pasticceri campani partecipano professionisti di Sicilia, Puglia e Toscana. Le creazioni affiancheranno specialità regionali e riletture natalizie dei dolci più conosciuti. L'obiettivo è mostrare come ingredienti, forme e dimensioni possano evolvere, mantenendo riconoscibili le ricette di partenza. Dal giorno successivo, le preparazioni saranno disponibili nelle pasticcerie dei rispettivi autori, per raggiungere anche le tavole delle festività.

Antimo Caputo: «Gli italiani preferiscono dolci contemporanei»

A spiegare il senso dell'iniziativa è Antimo Caputo, ceo del mulino napoletano, che lo scorso anno ha ricevuto il premio Famiglie del Cibo da Italia a Tavola: «Da sempre la nostra kermesse celebra la tradizione italiana. Tradizione non significa staticità: grazie alla partecipazione di importanti maestri pasticceri, il nostro evento intercetta l´ evoluzione del gusto, le esigenze dei consumatori e le nuove tendenze. Rispetto solo a dieci anni fa, le abitudini sono cambiate e gli italiani preferiscono dolci contemporanei: più leggeri e di dimensioni più contenute, con un occhio al gusto e uno alla linea».

Antimo Caputo, ceo di Mulino Caputo

«In questi tre lustri abbiamo chiesto ai grandi nomi della pasticceria di reinterpretare i dolci delle feste offrendo loro una nuova veste: dagli struffoli ai mustaccioli, dai roccocò ai raffaiuoli, fino a susamielli, divino amore, cassate e alla stessa pastiera, ormai entrata a pieno titolo tra le proposte di dicembre. Una ricca selezione di bontà, frutto di ibridazioni e scambi e dell´inventiva delle suore di clausura dei tanti monasteri campani. Per il 2026, i protagonisti indiscussi dell'arte bianca e le più promettenti energie del settore torneranno a cimentarsi nella reinterpretazione dei dolci più amati della nostra tavola».

I pasticceri protagonisti della quindicesima edizione