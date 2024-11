Abi Professional: un decennio di passione e professionalità

Abi Professional ha celebrato il suo Convegno Nazionale 2024, ospitato quest'anno nella suggestiva cornice di Senigallia (An). Questa cittadina, incastonata lungo la costa adriatica delle Marche, è una perla di grande fascino. Conosciuta come la “Spiaggia di Velluto” per le sue sabbie dorate e finissime, Senigallia è anche un centro culturale e storico dove modernità e tradizione convivono in armonia. Tra il mare e i tesori architettonici del centro storico, con la sua famosa Rocca Roveresca e la Rotonda sul Mare, Senigallia ha offerto agli ospiti del convegno un'accoglienza calorosa e coinvolgente.

Abi Professional celebra un decennio di passione e professionalità

Convegno Nazionale Abi Professional: tre giorni di lavori dedicati ai professionisti

Il programma è stato fitto e ben strutturato, pensato per combinare momenti di aggiornamento professionale e competizione, celebrando al contempo un importante traguardo associativo. Le attività sono iniziate l'11 novembre con i lavori del comitato esecutivo: un'occasione fondamentale per pianificare i prossimi passi e consolidare gli obiettivi strategici dell'associazione. Con la partecipazione dei delegati, il 12 novembre è stato un giorno di arrivi, incontri e collegialità; un momento in cui ci si è riuniti da tutta Italia per condividere esperienze e prospettive.

Non sono mancate, inoltre, attività dedicate a rendere piacevole e interessante il soggiorno per gli accompagnatori. Nel pomeriggio del 12 novembre, infatti, si è svolta un'escursione a Loreto (An), una località famosa per la sua ricchezza culturale e religiosa. Loreto è una delle mete di pellegrinaggio più conosciute al mondo, grazie alla Basilica della Santa Casa, un santuario che custodisce una leggenda millenaria ed è oggetto di grande devozione. Passeggiando tra le sue vie, gli accompagnatori hanno potuto immergersi nella storia e nella spiritualità di un luogo unico.

Convegno Nazionale Abi Professional: i risultati dei concorsi

Il cuore pulsante del convegno si è avuto il 13 novembre, una giornata attesa con trepidazione per le importanti competizioni professionali che hanno visto i nostri associati sfidarsi a colpi di talento, tecnica e passione. Da una parte, il “Caffè Vergnano 1882 Challenge”, giunto alla sua seconda edizione, ha messo alla prova l'arte e la maestria dei partecipanti nella preparazione e nell'innovazione del caffè e del suo utilizzo nel mondo della miscelazione, un simbolo dell'italianità nel mondo. Dall'altra, la finale di Abi Professional ha rappresentato il momento culminante per tutti coloro che hanno affrontato un percorso di crescita e selezione, mostrando dedizione e capacità tecnica ai massimi livelli. Chi sono stati i vincitori di queste competizioni? Il verdetto è arrivato, e l'attesa ha finalmente trovato risposta.

Irene Giupponi ha vintop la Caffè Vergnano 1882 Challenge con il suo cocktail Winter Mood 50 ml espresso Caffè Vergnano

ha vintop la con il suo cocktail Francesco Pirisi ha vinto il Concorso Nazionale Abi Professional con il cocktail Golden Hour

È doveroso riconoscere l’impegno del Consigliere della sezione Marche, Alessandro Bonventi, e del Coordinatore di Sezione, Roberto Liuti, che insieme al gruppo di lavoro hanno investito tempo e passione per assicurarsi che tutto fosse perfetto. La loro dedizione è stata la dimostrazione concreta dello spirito di collaborazione e cura che da sempre caratterizza Abi Professional e i suoi membri.

Convegno Nazionale Abi Professional: 10 anni di successi

Il 2023 ha rappresentato un anno speciale e memorabile per l’associazione. Si sono celebrati i primi dieci anni di una realtà nata dalla volontà di unire e valorizzare i professionisti del settore, unendo competenza, amicizia e trasparenza. Abi Professional non è solo un’associazione, ma una comunità autentica, basata sul rispetto reciproco e sul desiderio di trasmettere conoscenza, soprattutto ai più giovani, alle nuove leve che saranno i custodi del futuro. È una missione che l’associazione porta avanti con orgoglio, consapevole dell’importanza di ciò che rappresenta.

In questi dieci anni, Abi Professional è cresciuta, si è rafforzata ed è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella qualità e nell’etica del lavoro. Il futuro viene guardato con ottimismo, certi che questa decennale esperienza sia solo l’inizio di un cammino ancora lungo e ricco di soddisfazioni. Con questo convegno, si sono celebrati non solo i traguardi raggiunti, ma anche le ambizioni che spingono a migliorarsi costantemente.

È stato un convegno straordinario, pieno di emozioni e momenti indimenticabili, un’opportunità per celebrare insieme un passato di successi e un futuro che promette di essere altrettanto luminoso.