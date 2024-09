Salvatore Salvo e Lorenzo Sirabella a Napoli per una cena tra pizza e mixology

Uno splendido cantante solista, eh, se lo definiamo “splendido”, vuol dire che sa cantare meravigliosamente bene. Bravo lui! E poi magari ce ne sta anche un altro, e magari si conoscono e sono amici. Bene, e allora siamo al cospetto di due splendidi solisti. Bravi entrambi: complimenti! Ma la domanda è: voi due, due splendidi solisti, siete capaci di cantare in coro? E mica un duo, vorremmo diventaste, almeno per l'occasione di cui diremo, un trio. Ecco, l'abilità aggiuntiva, quella che aggiunge valore alla propria competenza: sapersi esibire ensemble! Non cantanti bensì pizzaioli. Stiamo parlando di Salvatore Salvo, insieme con il fratello Francesco, patron della pizzeria Salvo di Napoli e di Lorenzo Sirabella, patron del Dry Milano di Milano.

Lorenzo Sirabella, Salvatore Salvo e Edris Al Malat

Andata e ritorno, come si conviene tra gentlemen quando entrambi vogliono provare sia l'emozione dell'essere host (giocare in casa), che dell'essere guest (ospiti in casa altrui). E il secondo incontro si è svolto alla pizzeria Salvo, alla Riviera di Chiaia. Sold out: sala gremita.

La mixology incontra la pizza: Edris Al Malat firma i cocktail della serata

Cosa si fa ? Si fanno le pizze, ovvio e le si portano in tavola in allegra (ma non rigorosa, e perciò allegra) alternanza. E cosa ci abbiniamo a queste pizze? Il dilemma è quello solito: birra o vino, a voler esagerare decliniamo al plurale: birre o vini? E se fossimo davvero originali? Ah, allora vuoi vedere che si abbinano sia alcune birre e sia alcuni vini?!

Siamo completamente fuori strada. Si diceva del duo che diventa trio. E chi è il terzo performer della serata? E lui! Sì, proprio lui: Edris Al Malat, il Bar manager di Dry Milano. Abbinamenti sopraffini con originali creazioni di bere miscelato: la mixology che così tanto virtuosamente sta prendendosi i suoi meritati spazi proprio con abbinamenti a cibi che poggiano su base di cereali.

Salvatore Salvo e Lorenzo Sirabella: serata all'insegna del gusto e della convivialità

Non bastevole la memoria, e pertanto agli appunti ricorrendo, raccontiamo le “arie” cantate, pardon, si voleva intendere le pizze (e i cocktail) degustati. Si comincia con Salvo: Frittatina cacio e pepe. Squisita frittatina di pasta realizzata con spaghetti di Gragnano Igp e una cremosa besciamella al Pecorino Toscano Dop Gran Riserva. Quale goduria la texture esterna e il saporito cuore emanante sapori deliziosi. Della serie... chi ben comincia! Esordio migliore forse non poteva esserci. È la volta di Lorenzo Sirabella con Pizza provola e pepe. Margherita impeccabilmente eseguita, il cui topping è costituito da provola affumicata e pepe nero di Sarawak. In abbinamento, Hibiscus cocktail, che combina tequila e mezcal, distillato messicano ottenuto dall'agave. Ed è proprio il mezcal a contribuire con gradevoli e connotanti note terrose e affumicate. Il cordiale di ibisco e lemon grass (un'erba aromatica originaria dell'Asia) dona un tocco acido, dolce e floreale.

La Pizza provola e pepe

Questo eccellente cocktail si abbina anche alla pizza successiva fatta da Salvatore: Pizza al pomodoro, un calibrato insieme di diverse varietà di pomodori, tra cui Corbarino, San Marzano Dop, Pomodori del Piennolo del Vesuvio Dop marinati in olio e basilico. In questa pizza, anche i pomodori, validamente palesando valore elevato, hanno cantato in coro! A seguire, altra augusta performance del guest Lorenzo: Focaccia vitello tonnato con polvere di capperi e sale di Maldon. In abbinamento: Yuzu Gimlet a base di vodka. Questo drink si caratterizza per il sapore aromatico dello yuzu, un agrume giapponese che ricorda il mandarino e il limone, con una forte componente citrica.

La Pizza al pomodoro

Lode ad Edris che ha abilmente scovato il modo perfetto per ripulire il palato dalle parti grasse delle focacce e delle loro salse. Difatti, questo cocktail è stato abbinato anche alla successiva proposta di Lorenzo Sirabella: Focaccia al padellino Zingara Ischitana con Prosciutto crudo D'Osvaldo fatto a Cormons, Mozzarella di Bufala Campana Dop maionese al basilico, datterini arrosto e lattughino croccante. A seguire, di nuovo ribalta per Salvatore Salvo con la sua Pizza Oshirase: pizza bianca con fiordilatte, filetto di manzo marinato alla soia e spezie orientali, salsa di friarielli e olio extravergine d'oliva di Arnaldo Caprai. In opportuno abbinamento: Mirtillo Negroni, tocco originale (l'aggiunta di mirtillo) sul classico Negroni italiano, mix di bitter, vermouth rosso e gin.

Focaccia vitello tonnato con polvere di capperi e sale di Maldon

Permane Salvatore Salvo, e siamo in chiusura, con la sua famosa ed eccellente Pizza fritta by Salvo, ripiena di ricotta di bufala, provola affumicata, cicoli di maiale e pepe rosso scuro di Sarawak. Ancora il Mirtillo Negroni in abbinamento. Dulcis in fundo il Drymisù fatto da Lorenzo Sirabella: un dolce a base di cioccolato fondente e cubotto glassato al caffè, crema al mascarpone e polvere di caffè. Serata di ragguardevole successo.

Ricapitoliamo gli elementi di base che hanno favorito il successo!? Sì, fondamentalmente due: le pizze di Lorenzo Sirabella e Salvatore Salvo e i cocktail di Edris Al Malat. Tutto qui !? Assolutamente no! Il valore aggiunto, la definiremmo la soft skill vincente, è stata quella capacità di sapere e volere cantare in coro.

Pizzeria Salvo

Riviera di Chiaia 271 - 80121 Napoli

Tel 081 3599926