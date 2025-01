Trend del foodservice, tecnologia nel caffè e futuro del panettone a Sigep World

Durante il Sigep World, organizzato da Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini e in programma fino al 22 gennaio, si è svolto il talk intitolato “Foodservice Consumer and Market Trends: Focus on the US”, curato da Mintel. Al centro dell’evento, l’analisi delle tendenze dei consumatori nel mercato statunitense del foodservice, in un contesto segnato da continue pressioni inflazionistiche.

Il talk Foodservice Consumer and Market Trends: Focus on the US a Sigep World 2025

Secondo una ricerca condotta da Kantar Profiles/Mintel (ottobre 2024), il 50% degli intervistati sceglie di mangiare fuori casa per concedersi un momento di piacere, il 46% per vivere nuove esperienze, il 38% per risparmiare tempo e il 31% per sfruttare offerte convenienti. Mintel suggerisce alle aziende di capitalizzare sul desiderio dei consumatori di vivere un “trattamento speciale”, proponendo ingredienti stagionali e abbinamenti innovativi. Inoltre, è fondamentale reinventare i formati di offerta e investire in programmi di fidelizzazione e gamification, per rispondere sia alla domanda di esperienze culinarie classiche, sia all’esigenza di opzioni rapide e pratiche, soprattutto tra i giovani.

Digitalizzazione e tecnologie: il settore del caffè all’avanguardia

Il 18% delle transazioni B2b nel settore “fuori casa” avviene attraverso canali digitali, con il comparto del caffè che si distingue per il forte investimento in tecnologia. Questo dato è emerso durante il talk “The Future of Coffee”, organizzato al Sigep World.

Tra i relatori erano presenti Mario Vicentini (Comunicaffè), Cosimo Libardo (Specialty Coffee Association), Paolo Andrigo (Accenture), Jacopo Bambini (Cimbali), Max Fabian (European Coffee Federation) e Arianna Mingardi (Amigos Caffè). Gli esperti hanno affrontato le principali problematiche del settore, tra cui la riduzione delle aree coltivabili causata dal cambiamento climatico e l’instabilità economica legata alla speculazione, che ha portato a un aumento dei prezzi.

Un focus speciale è stato dedicato alle Fully Automatic Coffee Machines, ovvero macchine da caffè superautomatiche che rappresentano il futuro del settore. Grazie alla loro tecnologia avanzata, queste macchine garantiscono una qualità costante in ogni tazza.

Il futuro del panettone: destagionalizzazione e innovazione

Da tradizionale dolce natalizio italiano, il panettone è diventato un prodotto globale destagionalizzato, consumato tutto l’anno. La crescente domanda nei mercati emergenti sta spingendo l’industria e gli artigiani a innovare per soddisfare palati sempre più esigenti.

Durante il Sigep World, Giuseppe Piffaretti, ideatore della Coppa del Mondo del Panettone, ha discusso con maestri internazionali come Christophe Louie (Francia), Jose Romero Barranco (Spagna), Andrea Besuschio (Italia), Jimmy Griffin (Irlanda) e Yahei Suzuki (Giappone). L’evento ha ospitato gare dedicate al panettone tradizionale, al cioccolato e, per la prima volta, al panettone con il gelato. I pasticcieri si sfideranno oggi e domani per celebrare questo simbolo della pasticceria italiana e internazionale.