In un mercato foodservice sempre più attento a qualità, sicurezza e continuità operativa, l’acqua assume un ruolo strategico spesso sottovalutato. Presente in ogni fase della preparazione - dalla produzione del ghiaccio al lavaggio di frutta e verdura, dalla cottura a vapore al lavaggio - l’acqua è un ingrediente essenziale e, allo stesso tempo, un elemento chiave nella gestione degli standard igienici. Per Brita, parlare di Food Safety significa partire proprio da qui: dalla consapevolezza che una corretta qualità dell’acqua contribuisce a proteggere alimenti, processi e consumatori.

L'acqua è un elemento fondamentale nelle cucine professionali, dalle cotture ai lavaggi

Nelle cucine professionali, negli hotel, nei ristoranti, nelle mense e nei laboratori alimentari, la sicurezza microbiologica non può essere affidata al caso. L’acqua utilizzata deve essere potabile, naturalmente, ma anche gestita attraverso procedure e tecnologie capaci di supportare condizioni igieniche costanti nel tempo. Filtrazione, manutenzione programmata, sostituzione regolare dei filtri e sanificazione delle apparecchiature diventano così parte integrante di un approccio responsabile alla sicurezza alimentare.

Il ghiaccio è un alimento: perché l’acqua della macchina conta

Un ambito particolarmente sensibile è la preparazione del ghiaccio. Spesso percepito come semplice complemento di servizio, il ghiaccio è in realtà un alimento a tutti gli effetti e deve quindi rispettare standard igienico-sanitari elevati. Se l’acqua o la macchina del ghiaccio non sono correttamente trattate e mantenute, possono crearsi condizioni favorevoli a contaminazioni indesiderate. In questo scenario, Brita propone una visione integrata: trattare l’acqua in modo adeguato, proteggere le apparecchiature e promuovere buone pratiche operative lungo tutto il processo.

Se l’acqua o la macchina del ghiaccio non sono correttamente trattate e mantenute, possono crearsi condizioni favorevoli a contaminazioni indesiderate

Dal lavaggio alla cottura a vapore, il ruolo dell’acqua in cucina

La stessa attenzione vale per il lavaggio e la preparazione degli alimenti. Verdure, frutta e ingredienti destinati alla lavorazione entrano quotidianamente in contatto con l’acqua: utilizzarne una qualità controllata aiuta gli operatori a mantenere processi più sicuri e coerenti con i principi Haccp. Anche nelle fasi di cottura, in particolare quando si impiegano forni a vapore o tecnologie professionali, l’acqua incide sulla qualità del risultato, sulla protezione delle attrezzature e sulla regolarità delle performance in cucina.

Acqua determinante oltre che per lavare gli alimenti anche per cucinarli

Filtrazione professionale per Horeca e foodservice

Per questo Brita affianca i professionisti del settore con soluzioni di filtrazione pensate per rispondere alle diverse esigenze applicative del mondo Horeca e foodservice. L’obiettivo non è solo migliorare le caratteristiche dell’acqua, ma contribuire a un sistema più efficiente, più affidabile e più orientato alla prevenzione. Ridurre particelle e sostanze indesiderate, limitare depositi e supportare il buon funzionamento delle macchine significa infatti lavorare in modo più sicuro e sostenibile, riducendo imprevisti e fermi operativi.

Brita propone soluzioni di filtrazione dell'acqua per il mondo Horeca

L’esperienza di Brita in contesti ad alta sensibilità igienica, come strutture sanitarie e ambienti professionali complessi, conferma quanto la tecnologia possa diventare un alleato concreto nella gestione del rischio microbiologico. Soluzioni avanzate, controlli regolari e cultura della manutenzione sono elementi che permettono agli operatori di elevare gli standard di sicurezza e rispondere alle aspettative di un mercato sempre più esigente.

Acqua e Food Safety, una questione di prevenzione