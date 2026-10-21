“Per noi questo progetto introduce un nuovo concetto di manifestazione fieristica, in cui al centro ci sono l'imprenditore e il professionista del settore, anziché il fornitore o il produttore. Credo che proprio questo farà la differenza. Se vogliamo un comparto capace di cambiare, di diventare più professionale e digitalizzato, e di puntare sulla qualità anziché sulla quantità, HIP è uno spazio, un ecosistema in cui poter fare tutto questo. È quanto abbiamo fatto in Spagna dieci anni fa, contribuendo in maniera importante alla trasformazione del settore, e penso che possa accadere lo stesso in Italia. Siamo soltanto al primo anno e tante persone ci hanno già detto di non aver mai visto un evento come questo dedicato all'Horeca. Ci aspettiamo quindi che molti di coloro che non hanno partecipato a questa edizione possano essere con noi a Bologna il prossimo anno.”