Best Pizzeria Avpn 2026, per la prima volta anche i clienti votano le pizzerie

Da sempre affermo, a costo di diventare noioso, che a rendere una pizza memorabile sono di certo la qualità dell’impasto e degli ingredienti, la maestria del pizzaiolo durante la stesura e la cottura, ma anche l’accoglienza, la cura nel servizio e nell’abbinamento, che sono in grado di trasformare una pizza in un’esperienza da ricordare. È da questa visione che dal 2014 si svolge il Best Pizzeria Avpn, il contest dell’Associazione Verace Pizza Napoletana che coinvolge 1300 pizzerie affiliate nel mondo per individuare la migliore attività dell’anno.

Best Pizzeria Avpn 2026, il pubblico entra nella giuria

Se fino ad ora il verdetto era affidato agli stessi pizzaioli in gara, al tempo stesso concorrenti e giudici, per l’edizione 2026 la competizione introduce un nuovo meccanismo di selezione che mette in dialogo l’esperienza dei pizzaioli con la voce del pubblico. La giuria, infatti, diventa doppia inserendo il voto dei clienti, così da far incontrare il giudizio di chi si siede a tavola con la competenza di chi, ogni giorno, lavora davanti al forno.

Oltre al voto dei professionisti, da questa edizione di Best Pizzeria Avpn potranno votare anche i clienti

Il tutto con una prima fase di selezioni che vede migliaia di pizza lovers di tutto il mondo collegarsi alla piattaforma ufficiale del contest ed esprimere le proprie preferenze, contribuendo a delineare la Top 10 delle pizzerie in gara. Una sorta di amplissima giuria popolare che definisce la rosa delle pizzerie finaliste: la palla passa poi ai pizzaioli Avpn, che votano le tre migliori chiamate a contendersi il titolo.

Sigep 2027, le finaliste del contest verso il verdetto

Il verdetto definitivo arriverà dal 23 al 27 gennaio, quando i finalisti saliranno sul palco del Sigep di Rimini, appuntamento di riferimento per il settore a cui noi di Avpn partecipiamo da anni per continuare a raccontare l’arte della pizza napoletana in un contesto internazionale. Il vincitore si aggiungerà all’albo d’oro delle edizioni precedenti che restituisce una geografia sempre più ampia della pizza verace: da “La Notizia” di Enzo Coccia nel 2014, il contest negli anni ha visto premiare grandi nomi dell’arte bianca tra cui “50 Kalò” di Ciro Salvo nel 2019, “Pizzeria da Attilio” di Attilio Bachetti nel 2021, “Casa De Rinaldi” di Salvatore e Cristiano De Rinaldi nel 2022, Giovanni Grimaldi dell’omonima pizzeria in Irpinia lo scorso anno, nonché grandi maestri dal mondo come la pizzeria “Leggera Pizza Napoletana” del brasiliano André Nevoso Guidon (2023) e “Zielona Górka” di Jedrzej Lewandowski nel 2024.

Giovanni Grimaldi, vincitore dell'ultima edizione del Best Pizzeria Avpn

La nuova formula del Best Pizzeria Avpn amplia ancora di più il coinvolgimento della comunità internazionale della pizza che non è composta solo dagli esperti del settore ma che riconosce un ruolo da protagonisti ai pizza lover che contribuiscono a fare della pizza il fenomeno globale che è oggi.

Qualità della pizza, il giudizio tecnico incontra l’esperienza dei clienti