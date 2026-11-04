Serenissima Ristorazione si è aggiudicata il servizio di refezione scolastica del Comune di Montefano, in provincia di Macerata, con un accordo quadro quadriennale del valore massimo di 786mila euro. L'affidamento, che prevede anche la possibilità di estendere il servizio alla Residenza protetta e Casa di riposo Cristallini, rappresenta un nuovo contratto per il gruppo vicentino nel settore della ristorazione collettiva che, va sottolineato, era l’unico concorrente.

Il gruppo Serenissima Ristorazione si è aggiudicato il servizio di refezione scolastica del Comune di Montefano, in provincia di Macerata

La procedura è stata gestita dal Comune di Ancona, attraverso il proprio Ufficio gare altri enti, su delega dell'amministrazione di Montefano. La selezione dell'operatore risale al 26 giugno 2026, mentre il contratto è stato concluso il 29 ottobre. L'esito è stato pubblicato sulla piattaforma della stazione appaltante il 3 novembre. L'importo di 786mila euro costituisce il valore massimo dell'accordo quadro e non necessariamente la spesa che sarà effettivamente sostenuta nel corso dei quattro anni.

Il 90% del punteggio assegnato alla qualità del servizio

Un elemento caratterizzante della gara è il peso attribuito all'offerta tecnica. Il 90% del punteggio complessivo era riservato agli aspetti qualitativi, mentre soltanto il 10% riguardava il ribasso economico. Nello specifico, il sistema di approvvigionamento delle materie prime e l'organizzazione del servizio valevano ciascuno 20 punti. Altri 10 punti erano riservati alla clausola sociale, altrettanti alla gestione delle emergenze e ulteriori 10 alle migliorie proposte.

La sede di Serenissima Ristorazione

Il capitolato prevedeva inoltre 10 punti per il piano di recupero dei prodotti non somministrati, 7 per le certificazioni possedute e 3 per i pasti solidali. Una distribuzione dei punteggi che mette al centro qualità delle forniture, continuità del servizio, tutela del personale e contenimento degli sprechi alimentari. La gara era inoltre espressamente dedicata a un servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale.

Dalle scuole alla possibile estensione agli anziani

L'accordo riguarda principalmente le mense scolastiche del territorio comunale, ma comprende la possibilità di estendere la gestione alla struttura per anziani Cristallini. Si tratta di due ambiti della ristorazione collettiva con esigenze differenti. Nelle scuole, oltre alla qualità nutrizionale dei menu, assumono particolare importanza l'educazione alimentare, la gestione delle diete speciali e l'organizzazione dei pasti in funzione degli orari didattici. Nelle strutture sociosanitarie, invece, diventano centrali l'adattamento dei menu alle condizioni degli ospiti, la sicurezza delle preparazioni e la continuità del servizio.

Per Serenissima Ristorazione la possibilità di estendere la gestione alla struttura per anziani Cristallini di Montefano