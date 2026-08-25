Emilia-Romagna, maxi spesa alimentare: gara da 107 milioni per cinque lotti

Mense, è boom di outsourcing: scuole e ospedali fanno gola ai big mondiali

Mense, è boom di outsourcing: scuole e ospedali fanno gola ai big mondiali

A monte esiste un gigantesco mercato delle derrate alimentari . Carne, latte, formaggi, salumi, frutta, verdura, bevande e prodotti destinati alle esigenze dietetiche devono essere selezionati, acquistati, controllati e distribuiti. Ed è proprio su questa filiera che pesano in maniera diretta inflazione alimentare, oscillazioni delle materie prime, disponibilità dei prodotti e requisiti ambientali sempre più stringenti . La gara emiliano-romagnola rende visibile la dimensione economica di questo mercato: 107 milioni in una sola procedura .

Negli ultimi mesi l'attenzione sulla ristorazione collettiva si è concentrata soprattutto sui grandi gestori e sul progressivo consolidamento internazionale del settore. Ma la capacità competitiva di chi gestisce una mensa dipende anche dall'efficienza della catena che gli permette di procurarsi gli alimenti. La procedura Intercent-ER racconta quindi l'altra metà del mercato: non soltanto chi cucina, ma chi mette il cibo nelle cucine. E la dimensione dell'appalto rende la gara particolarmente interessante anche per capire quale spazio resterà ai fornitori specializzati rispetto ai grandi distributori capaci di lavorare contemporaneamente su più categorie e su tutto il territorio regionale. Il primo appuntamento è fissato al 30 settembre. Da quel momento sarà soprattutto l'elenco dei partecipanti e, successivamente, degli aggiudicatari dei cinque lotti a mostrare chi si sta contendendo davvero i 107 milioni della dispensa pubblica dell'Emilia-Romagna.