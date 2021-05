£$Giro del Vino, ultimo riposo$£. Quanta emozione per il rosé Bernal

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 12:48

I

Egan Bernal (foto:Oasport.it)

Il secondo riposo



La classifica generale



Egan Bernal (IGD) in 66h36'04'' Damiano Caruso (TBV) +2'24'' Hugh John Carthy (EFN) +3'40'' Aleksandr Vlasov (APT) +4'18'' Simon Philip Yates (BEX) +4'20'' Giulio Ciccone (TFS) +4'31'' Romain Bardet (DSM) +5'02'' Daniel Martinez (IGD) +7'17'' Tobias Svendsen Foss (TJV) +8'20'' Joao Almeida (DQT) +10'01''

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilsi ferma per il suo secondo e ultimo. I corridori ieri si sono arrampicati fino ai 2.236 metri dele per un attimo, nonostante le nubi bassissime, il freddo, il nevischio, la pioggia e la fatica, hanno sbirciato giù intravedendo. Perchè alla fine di questa, di cui una sola facile, 3 con arrivo in salita e poi la crono finale. Del resto è la terza, ultima e decisiva settimana, per tradizione la più dura per percorso e perchè il bottino di energie rimasto nelle. Per tutti tranne che per il leader,che ieri aè arrivato da solo al termine di una tappa falcidiata dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a cambiare percorso togliendodall'altimetria. Ma Bernal ha dato spettacolo omaggiando la corsa e consacrandosi non solo come papabilissimo vincitore di questo Giro, ma anche come corridore straordinario che si appresta - a soliper ovvi motivi dicomuni, ma lo è anche per lacon cui scala montagne, lacon cui salta sulle ruote degli avversari, lache dimostra nell'adattarsi ad ogni terreno, lanel non voler controllare e basta, ilnel cercare di animare una corsa che ha pochi nomi grossi da proporre. Bernal è il corridore che il ciclismo aspettava da tempo, è quello che attacca dopo anni di corse controllate, è il meno calcolatore, è quello che diverte e si diverte., dopo una vita da vino buono a preparare la bocca ai vini veri, sta onorando i gradi di capitano ed ora è secondo in classifica a 2'24";è al terzo posto e ad ora è un vino dal vitigno molto buono, ma chissà se l'affinamento sarà dei migliori, lo dirà Milano; quarto èche era buonissimo già al momento della coltivazione, ma la cui maturazione desta ancora qualche sospetto. Poi via-via tutti gli altri consettimo, ma in rimonta. Mercoledì si riparte con la Canazei-Sega di Ala: tre Gpm, uno di 3ª e due di 1ª e noi andremo alla scoperta del Teroldego Rotaliano Doc e del Durello Lessini Doc.