Guida Vitae 2027: Michele Manca è il Miglior Sommelier d'Italia

La nuova edizione della guida AIS coinvolge 2.417 cantine e oltre mille sommelier e collaboratori. Alla Stazione Leopolda anche la finale del concorso Miglior Sommelier d’Italia, vinto da Michele Manca, e i premi dedicati a formazione, associazionismo ed enoturismo. 11.399 vini analizzati, 2.417 cantine rappresentate e 400 etichette selezionate per il banco d’assaggio. Sono i numeri di Vitae in deguSTAZIONE, l'appuntamento nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS) che sabato 14 novembre ha riunito alla Stazione Leopolda di Firenze produttori, sommelier, operatori e appassionati per presentare la Guida Vitae 2027, arrivata alla tredicesima edizione. Per il terzo anno consecutivo, la manifestazione ha affiancato alla presentazione editoriale un'occasione di incontro diretto con il vino italiano, attraverso degustazioni, momenti di approfondimento e iniziative formative. Tra gli appuntamenti della giornata anche la finale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia - Premio Trentodoc 2026, vinta da Michele Manca di AIS Veneto. Presente inoltre il Marchese Piero Antinori, protagonista di primo piano nella storia del vino italiano e internazionale.

Michele Manca è il Miglior Sommelier d'Italia 2026

Uno dei momenti centrali di Vitae in deguSTAZIONE è stata la finale del Miglior Sommelier d'Italia - Premio Trentodoc 2026. A conquistare il titolo è stato Michele Manca di AIS Veneto, seguito da Bruno Chiappani di AIS Trentino e da Alice Pedrinelli di AIS Lombardia. La competizione ha messo alla prova preparazione tecnica, capacità di degustazione, servizio e comunicazione. Organizzato da AIS in collaborazione con l'Istituto Trentodoc, il concorso valorizza una professione nella quale la conoscenza del prodotto deve accompagnarsi alla capacità di interpretare le esigenze dell'ospite e rendere comprensibile il racconto del vino. «Il sommelier svolge un ruolo fondamentale nel creare un legame tra il vino, il territorio da cui proviene e le persone che lo scelgono. La sua competenza non si esprime soltanto nella degustazione e nel servizio, ma anche nella capacità di raccontare il lavoro dei produttori e di accompagnare il pubblico verso una conoscenza più approfondita e consapevole», ha dichiarato Stefano Fambri, presidente dell'Istituto Trentodoc.

Michele Manca, Miglior Sommelier d'Italia 2026 secondo Ais

Fambri ha ricordato anche la collaborazione tra l'Istituto e AIS, avviata nel 2016, sottolineando il valore della formazione e della professionalità nella promozione della produzione vitivinicola italiana. Al vincitore ha rivolto le congratulazioni e gli auguri per il percorso professionale. Per Michele Manca il riconoscimento rappresenta il risultato di un percorso costruito negli anni attraverso studio, viaggi e degustazioni. «Essere nominato Miglior Sommelier d'Italia 2026 è il coronamento di un percorso di vita dedicato alla ristorazione e alla cultura del vino. Un traguardo costruito in anni di studio, viaggi, degustazioni e conoscenza dei territori, affrontando sfide e superando i propri limiti», ha raccontato. Il titolo, ha aggiunto, non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. «Il vino italiano ha ancora tante piccole denominazioni che meritano di essere scoperte e valorizzate. Dobbiamo saperle raccontare con umiltà, semplicità e attenzione alla qualità, perché sono convinto che, nel lungo periodo, la qualità paghi sempre».

Gli altri riconoscimenti: da Surgiva a Bonaventura Maschio, fino all'enoturismo per Tenuta di Artimino

Nel corso della giornata AIS ha assegnato anche i riconoscimenti dedicati ai progetti associativi, alla formazione e all'accoglienza in cantina. Il Premio Surgiva 2026, nato dalla collaborazione tra il marchio del Gruppo Lunelli e AIS per valorizzare le iniziative innovative delle associazioni regionali, è andato ad AIS Sicilia per "Il Calice della Pace", progetto dedicato al dialogo interreligioso. «Crediamo che la convivialità che si sviluppa intorno alla cultura del vino abbia una straordinaria capacità di avvicinare le persone e creare relazioni autentiche», ha commentato Camilla Lunelli, direttrice Relazioni esterne e Sostenibilità di Surgiva e del Gruppo Lunelli, sottolineando il valore di iniziative che utilizzano la cultura enogastronomica come occasione di inclusione e partecipazione.

Il Premio Surgiva 2026 è andato ad AIS Sicilia per "Il Calice della Pace"

Spazio anche alla formazione con il Premio Bonaventura Maschio, istituito nel 2004 per sostenere la specializzazione nel mondo dei distillati attraverso tre borse di studio, assegnate quest'anno a Marco Iannucci della delegazione di Salerno, Riccardo Polverelli di Cesena e Alan Stockner di Bolzano. «Per noi di Bonaventura Maschio è un'occasione per condividere la passione per il nostro lavoro e confrontarci con ragazzi che, dal 2004, arrivano da tutta Italia in distilleria per approfondire il mondo dei distillati», ha dichiarato Andrea Maschio, amministratore delegato di Bonaventura Maschio.

Il Premio Bonaventura Maschio è andato a Marco Iannucci della delegazione di Salerno, Riccardo Polverelli di Cesena e Alan Stockner di Bolzano

Novità dell'edizione 2026 è stato invece il Premio Enoturismo Repower, dedicato alle cantine che hanno sviluppato modelli di accoglienza capaci di integrare ospitalità, servizi ed esperienze legate al territorio. Il riconoscimento è stato assegnato alla Tenuta di Artimino, in Toscana. «Le cantine stanno affrontando una stagione di grande cambiamento e hanno bisogno di trovare nuovi equilibri, nuove progettualità e nuove occasioni di relazione con i propri pubblici», ha osservato Davide Damiani, responsabile Relazioni esterne di Repower Italia, richiamando l'importanza di rafforzare il legame tra produzione vitivinicola, destinazioni turistiche e mobilità sostenibile, anche attraverso il progetto DINAclub dedicato all'elettrificazione delle ciclovie italiane.

Tenuta di Artimino ha ricevuto il Premio Enoturismo Repower

Guida Vitae 2027, il lavoro di oltre mille sommelier

La nuova guida nasce da un'attività di selezione che ha coinvolto oltre mille sommelier e collaboratori e 22 commissioni, impegnati nella valutazione di 11.399 vini provenienti da 2.417 cantine. Le degustazioni vengono effettuate alla cieca, senza conoscere l'identità dei campioni, sulla base di criteri condivisi e con il contributo della conoscenza dei territori maturata dai degustatori AIS. Il tema scelto per l'edizione 2027 è «Il concetto di annata. Uomo e natura. Ciclicità e complicità». Una riflessione sul rapporto tra andamento climatico, caratteristiche dei territori e scelte produttive, per comprendere come ogni vendemmia interpreti condizioni differenti e come il lavoro in vigna e in cantina contribuisca a definire il profilo dei vini.

Il lavoro della guida è stato tradotto in un banco d'assaggio con 400 etichette che hanno ottenuto almeno 90 punti

Prosegue anche il percorso di internazionalizzazione della guida. Dopo l'introduzione della versione digitale in inglese e dei punteggi in centesimi, il progetto si è arricchito di un volume cartaceo in lingua inglese dedicato alle selezioni. La pubblicazione è stata presentata il 3 novembre al 67 Pall Mall di Londra, davanti a buyer, ristoratori, giornalisti e appassionati. L'obiettivo è rendere più accessibili anche sui mercati esteri i vini selezionati e il sistema di valutazione adottato dall'associazione.

Quattrocento etichette per raccontare il vino italiano