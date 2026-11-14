Il panettone è uno dei simboli dell’arte bianca italiana e realizzarlo richiede esperienza, tecnica e un’attenta selezione delle materie prime, a partire dalla farina. Per rispondere alle diverse esigenze dei professionisti, Molino Dallagiovanna propone un’offerta dedicata ai grandi lievitati, guidata da quattro valori: Performance, Profumo, Particolarità, Provenienza.

Le farine per panettone e grandi lievitati di Molino Dallagiovanna

Nel 2026 si aggiunge una quinta P, Personalità, rappresentata da Blackery, la nuova miscela sviluppata con Barry Callebaut per ampliare le possibilità creative del panettone al cacao.

Personalità: l’innovazione Blackery

Frutto della collaborazione con Barry Callebaut, Blackery è una miscela di farina e cacao pregiato già bilanciata, studiata per semplificare il lavoro del professionista e garantire risultati costanti. Il suo elemento distintivo è il colore naturalmente scuro, accompagnato da un gusto intenso e un profilo aromatico ricco, senza ricorrere a coloranti.

Blackery Forte, adatta al primo e secondo impasto del panettone

Disponibile nelle versioni Debole e Forte, per il panettone si utilizza Blackery Forte, adatta sia al primo sia al secondo impasto, in abbinamento al lievito madre o a BalancePower, il lievito naturale inattivo dedicato alla pasticceria. La miscela assicura struttura, elasticità ed estensibilità, per grandi lievitati soffici, ben sviluppati e dal carattere inconfondibile. Entrambe le versioni trovano applicazione anche in altre preparazioni, tra cui dolci, pane, pizza e pasta fresca.

Performance: sviluppo e conservabilità

La linea Le Dolcissime comprende le farine Panettone, Panettone Z, sviluppata in collaborazione con il Maestro Achille Zoia, e Rinfresco del Lievito Madre, realizzata con il Maestro Iginio Massari. Soluzioni studiate per garantire lavorabilità, struttura e risultati costanti nei grandi lievitati.

La farina Panettone della linea ledolcissime e la fatina Magenta Tipo 2 della linea Uniqua

Profumo: valorizzare il grano

La linea UNIQUA, che ha celebrato nel 2025 il suo decimo anniversario, valorizza le componenti più nobili del grano. Tra le referenze, Magenta Tipo 2 si distingue per l’elevata estensibilità e la capacità di conferire al panettone gusto ricco e una consistenza particolarmente scioglievole. Sempre per i grandi lievitati possono essere utilizzate le farine Blu Tipo 1 e la Rossa Integrale.

Particolarità: senza glutine

Il Preparato Senza Glutine per dolci lievitati permette di realizzare panettone, pandoro e colomba, oltre a brioche e cornetti, ampliando le possibilità di offerta della pasticceria.

Il Preparato Senza Glutine per dolci lievitati e Anna, della linea leDivine

Provenienza: grani italiani