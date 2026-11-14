FARINE PER DOLCI
Panettone nero al cacao: c'è il colore, ma non i coloranti
Molino Dallagiovanna amplia la gamma per i grandi lievitati con Blackery, miscela di farina e cacao sviluppata con Barry Callebaut. Dalle farine per panettone alle opzioni senza glutine, le proposte per i professionisti
Il panettone è uno dei simboli dell’arte bianca italiana e realizzarlo richiede esperienza, tecnica e un’attenta selezione delle materie prime, a partire dalla farina. Per rispondere alle diverse esigenze dei professionisti, Molino Dallagiovanna propone un’offerta dedicata ai grandi lievitati, guidata da quattro valori: Performance, Profumo, Particolarità, Provenienza.
Nel 2026 si aggiunge una quinta P, Personalità, rappresentata da Blackery, la nuova miscela sviluppata con Barry Callebaut per ampliare le possibilità creative del panettone al cacao.
Personalità: l’innovazione Blackery
Frutto della collaborazione con Barry Callebaut, Blackery è una miscela di farina e cacao pregiato già bilanciata, studiata per semplificare il lavoro del professionista e garantire risultati costanti. Il suo elemento distintivo è il colore naturalmente scuro, accompagnato da un gusto intenso e un profilo aromatico ricco, senza ricorrere a coloranti.
Disponibile nelle versioni Debole e Forte, per il panettone si utilizza Blackery Forte, adatta sia al primo sia al secondo impasto, in abbinamento al lievito madre o a BalancePower, il lievito naturale inattivo dedicato alla pasticceria. La miscela assicura struttura, elasticità ed estensibilità, per grandi lievitati soffici, ben sviluppati e dal carattere inconfondibile. Entrambe le versioni trovano applicazione anche in altre preparazioni, tra cui dolci, pane, pizza e pasta fresca.
Performance: sviluppo e conservabilità
La linea Le Dolcissime comprende le farine Panettone, Panettone Z, sviluppata in collaborazione con il Maestro Achille Zoia, e Rinfresco del Lievito Madre, realizzata con il Maestro Iginio Massari. Soluzioni studiate per garantire lavorabilità, struttura e risultati costanti nei grandi lievitati.
Profumo: valorizzare il grano
La linea UNIQUA, che ha celebrato nel 2025 il suo decimo anniversario, valorizza le componenti più nobili del grano. Tra le referenze, Magenta Tipo 2 si distingue per l’elevata estensibilità e la capacità di conferire al panettone gusto ricco e una consistenza particolarmente scioglievole. Sempre per i grandi lievitati possono essere utilizzate le farine Blu Tipo 1 e la Rossa Integrale.
Particolarità: senza glutine
Il Preparato Senza Glutine per dolci lievitati permette di realizzare panettone, pandoro e colomba, oltre a brioche e cornetti, ampliando le possibilità di offerta della pasticceria.
Provenienza: grani italiani
Anna, della linea leDivine, è ottenuta esclusivamente da una selezione di grani italiani ed è indicata per lunghe lievitazioni, grandi lievitati e lavorazioni con lievito madre.