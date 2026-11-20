Il pesce surgelato sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle cucine professionali. Ristoranti, hotel, catering e operatori della ristorazione collettiva devono confrontarsi con una domanda discontinua, prezzi variabili e la necessità di garantire continuità negli approvvigionamenti. In questo scenario, il prodotto surgelato rappresenta una risposta alle esigenze organizzative del settore, senza necessariamente comportare una rinuncia alla qualità della materia prima. Il tutto in un momento, quello delle festività, dove la richiesta di prodotto aumenta esponenzialmente,

Il mercato dei prodotti ittici surgelati registra numeri in crescita in Italia

Il mercato del pesce surgelato in Italia mostra segnali di crescita. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS), nel 2025 i consumi complessivi di prodotti ittici surgelati hanno superato le 100mila tonnellate, con un incremento del 3,5% rispetto al 2024. Il dato comprende circa 64mila tonnellate di pesce al naturale e 42mila di prodotti panati e preparati. Un'indicazione più specifica arriva dall'Osservatorio europeo Eumofa. Nel 2024, in Italia, i prodotti ittici trasformati surgelati rappresentavano il 27% dei volumi commercializzati attraverso retail e foodservice, contro il 59% dei prodotti conservati a temperatura ambiente e il 14% di quelli refrigerati trasformati.

Pesce surgelato, export e domanda della ristorazione

Anche gli scambi internazionali offrono indicazioni interessanti. Nel 2025, secondo i dati Comtrade elaborati dalla Banca Mondiale, l'Italia ha esportato oltre 3mila tonnellate di gamberi e mazzancolle surgelati, per un valore superiore a 36 milioni di dollari. Per le cucine professionali, la scelta delle specie dipende da molteplici fattori. Un aspetto che assume particolare rilevanza nei periodi di maggiore affluenza, come le festività natalizie, quando la disponibilità di formati e tagli già calibrati aiuta a gestire le scorte e a limitare gli sprechi.

Diverse specie sono ancora più richieste durante le feste, alimentando il mercato del pesce surgelato

Secondo Giorgio Podimani, responsabile Marketing e Comunicazione di Comavicola, azienda leader nella distribuzione di pesce surgelato nel canale Horeca, nella ristorazione esiste però ancora un pregiudizio nei confronti di questa categoria di prodotti: «Più che di demonizzazione, parlerei di un pregiudizio culturale ancora presente: il termine “fresco” viene spesso associato automaticamente a una qualità superiore, mentre il surgelato è percepito come una scelta di ripiego. Questa contrapposizione limita una valutazione consapevole del prodotto. La qualità va invece letta attraverso elementi concreti: provenienza, condizioni della materia prima, tempi e modalità di lavorazione, continuità della catena del freddo e corretta gestione in cucina».

Giorgio Podimani,

Nella ristorazione, inoltre, il surgelato può diventare una scelta precisa dello chef, non soltanto una soluzione dettata dalla necessità: «Grazie alla disponibilità programmabile, alla standardizzazione delle porzioni e a una migliore gestione delle scorte e degli scarti. Il nostro ruolo è accompagnare questa scelta con informazioni chiare e supporto tecnico, mettendo al centro le caratteristiche del prodotto e il risultato nel piatto».

Fresco o surgelato: qualità e proprietà nutrizionali

La contrapposizione tra fresco e surgelato non può essere risolta in termini assoluti. La qualità dipende innanzitutto dalle condizioni della materia prima, dalla rapidità del processo di conservazione e dalla corretta gestione del prodotto lungo la filiera. Quando la surgelazione avviene poco dopo la pesca, il pesce può mantenere caratteristiche nutrizionali e organolettiche anche superiori a quelle di un prodotto fresco sottoposto a diversi giorni di trasporto e distribuzione.

La qualità del pesce surgelato dipende dalle condizioni della materia prima, dalla rapidità del processo di conservazione e dalla corretta gestione del prodotto lungo la filiera

Un aspetto sottolineato anche da Giorgio Donegani, presidente IIAS, riguarda la capacità della tecnologia del freddo di preservare il valore nutrizionale del prodotto ittico. «Nel caso del pesce, proteine, lipidi e omega-3 rimangono sostanzialmente stabili anche durante lunghi periodi di conservazione. In molti casi, addirittura, il prodotto surgelato riesce a preservare meglio alcune caratteristiche nutrizionali rispetto a prodotti freschi sottoposti a lunghi tempi di trasporto, refrigerazione o conservazione domestica».

Il presidente dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) Giorgio Donegani

La surgelazione ha effetti anche sulla gestione delle materie prime e sulla riduzione degli sprechi. «Di un prodotto ittico surgelato non debbo gettare nulla: non ci sono testa, coda, lische e altri scarti. Inoltre, mi bastano pochissimi minuti per prepararlo e metterlo in tavola, perché pago solo quanto mangio, avendo la possibilità di conservare in freezer il resto per destinarlo a un consumo successivo», spiega Donegani.

La surgelazione moderna è un processo altamente evoluto che consente di contrastare il deterioramento naturale degli alimenti

Il presidente IIAS richiama infine l'evoluzione tecnologica del settore: «La surgelazione moderna non è semplicemente un metodo di conservazione, ma un processo altamente evoluto che consente di contrastare il deterioramento naturale degli alimenti, preservando nel modo più efficace la qualità, la sicurezza, il valore nutritivo e le proprietà organolettiche dei prodotti freschi».

Pesce surgelato, la stagionalità della pesca influenza qualità e disponibilità

A incidere sul risultato è anche il momento in cui avviene la pesca. Francesco Semeraro, titolare di Ammaruni, brand di UENO Srl, azienda specializzata nella selezione e distribuzione di prodotti ittici di qualità, con una particolare attenzione alle specialità del Mediterraneo e alle forniture per la ristorazione, sottolinea il legame tra stagionalità e caratteristiche organolettiche: «Il momento della pesca e il periodo dell'anno sono determinanti per la qualità del prodotto. Nei crostacei, per esempio, i mesi più freddi possono offrire caratteristiche organolettiche migliori, che si riflettono anche sul risultato della surgelazione. Lo stesso vale per molluschi come polpo e calamari: quando vengono pescati in acque più fredde, possono presentare caratteristiche particolarmente favorevoli anche in fase di surgelamento».

Francesco Semeraro, titolare di Ammaruni, brand di UENO Srl

La stagionalità influenza anche la disponibilità delle diverse specie. «Le triglie, per esempio, sono più facilmente disponibili nei mesi di settembre e ottobre. Lo stesso discorso riguarda la seppia e, in alcuni periodi, anche il merluzzo. Le stagionalità non interessano soltanto il Mediterraneo, ma anche le aree di provenienza europee: Irlanda, Scozia e Inghilterra hanno calendari di pesca che influenzano la disponibilità e la qualità del prodotto. La surgelazione permette di valorizzare queste finestre di maggiore disponibilità e di rendere le specialità ittiche accessibili anche successivamente», spiega Semeraro.

Pesce surgelato per le Feste: crostacei, molluschi e formati pronti

Le festività rappresentano un momento particolarmente interessante per il mercato ittico. L'aumento della domanda di piatti a base di pesce porta l'attenzione su specie e preparazioni legate alla convivialità. «Nel periodo natalizio i crostacei sono tra i prodotti più richiesti. Si tratta di una categoria che registra un interesse particolarmente elevato da parte della ristorazione, anche nella proposta di specialità ittiche surgelate», osserva Semeraro. Accanto a questi sono sempre molto richiesti polpo e calamari, insieme ai grandi classici come tonno, pesce spada e salmone.

Il salmone rimane uno dei pesci surgelati più richiesti, anche durante le festività

Accanto alla scelta della specie, per gli operatori conta sempre di più il formato. «Nella ristorazione assumono particolare interesse i formati già porzionati, che aiutano gli chef a gestire menu articolati e un numero maggiore di coperti. Tranci, fette, carpacci e tartare rispondono all'esigenza di coniugare una proposta curata con tempi di preparazione e costi più prevedibili», aggiunge Podimani.

Catena del freddo e conservazione: il ruolo dei controlli

Un altro elemento decisivo per il pesce surgelato nella ristorazione è l'affidabilità della catena del freddo. La normativa europea stabilisce che i prodotti ittici surgelati debbano essere mantenuti a una temperatura non superiore a -18°C in tutte le parti del prodotto, anche durante il trasporto. Per ristoranti e hotel questo significa poter contare su una filiera controllata, dalla lavorazione alla consegna fino alla conservazione nelle celle delle cucine. La qualità finale dipende anche dalla capacità degli operatori di rispettare le temperature, evitare interruzioni e gestire correttamente lo scongelamento

La qualità finale del pese surgelato dipende dalla capacità degli operatori di rispettare le temperature, evitare interruzioni e gestire correttamente lo scongelamento