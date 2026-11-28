Il panettone resta il simbolo indiscusso delle festività, ma il repertorio dolciario italiano nasconde decine di preparazioni locali spesso messe in ombra dal grande lievitato milanese. Proprio per dare spazio a queste ricette meno battute nasce Sweet "Christmas - I dolci del Natale, tranne il Panettone", l'appuntamento ideato da Accademia Ferri e ospitato a Milano negli ambienti di Château Monfort.

L'esterno dell'hotel Château Monfort

L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: tracciare una mappa delle specialità natalizie regionali attraverso il lavoro diretto di artigiani e professionisti del settore. Escludere il panettone dal banco d'assaggio non è una provocazione fine a se stessa, bensì una scelta culturale per restituire visibilità a ricette antiche, tecniche familiari e legami con i territori d'origine che rischiano di restare confinati ai consumi locali.

Sweet Christmas valorizza le specialità dolciarie natalizie italiane meno conosciute del panettone

Italia a Tavola compie 40 anni: due anni di progetti sul tè e l'ospitalità

L'evento milanese ha segnato inoltre una tappa simbolica per Italia a Tavola, partner editoriale dell'iniziativa e di Accademia Ferri 1905. La giornata ha rappresentato l'occasione per celebrare i 40 anni della testata, un traguardo che ripercorre quattro decenni di cronaca, analisi e approfondimenti dedicati alla ristorazione, all'ospitalità e alla filiera agroalimentare italiana. Un legame consolidato da una collaborazione editoriale avviata da ormai due anni, nata con l'obiettivo di riportare al centro dell'attenzione professionale la cultura del tè e delle infusioni nel mondo Horeca.

Ferri 1905 e Italia a Tavola promuovono la cultura del tè nel mondo Horeca

Un percorso articolato attraverso rubriche mirate che esplorano il settore da diverse prospettive: dal dialogo con la cucina contemporanea di Tea Tour agli spunti per la miscelazione di Infusioni Alternative, passando per l'hotellerie con Colazioni Speciali, i focus sui dolci con Storie di Pasticceria e le pillole tecniche di Gocce di Tè dedicate alle corrette modalità di servizio. A questo palinsesto si è affiancato più di recente inTÉrcronia, il progetto a fumetti firmato da Accademia Ferri e Italia a Tavola che utilizza il linguaggio narrativo illustrato per rendere più accessibili e diretti i contenuti formativi legati al mondo del tè.

I maestri pasticceri protagonisti a Château Monfort

A dare forma a questo atlante del gusto, durante l'evento Sweet Christmas - I dolci del Natale, tranne il Panettone, sono state oltre dieci firme della pasticceria italiana, chiamate a presentare un dolce rappresentativo della propria regione. La Lombardia era presente con Pasticceria Antoniazzi, l'Emilia-Romagna con Gino Fabbri e la Toscana con Damiano Carrara. Scendendo lungo la penisola si incontrano Pasticceria Dolcemascolo per il Lazio, Pasticceria Picchio per le Marche, Dolceria Sapone per la Puglia, Pasticceria Ernesto per la Sicilia e la pasticceria di Maurizio Cossu per la Sardegna.

Il tea master Albino Ferri (al centro, in giacca scura) insieme ai maestri pasticceri presenti a Sweet Christmas

Hanno completato il quadro Michel Paquier della storica Pasticceria Klainguti per la Liguria e Luca Pasolli per il Trentino-Alto Adige. La Campania ha avuto un ruolo doppio, affiancando alla pasticceria il dialogo con l'alta ristorazione e l'accoglienza d'albergo. Accanto allo storico Gambrinus di Napoli è intervenuto infatti Domenico Mozzillo, executive chef del ristorante Rubacuori di Château Monfort e padrone di casa dell'evento.

Dalla mixology al Mastro Panettone: gli ospiti dell'evento

Il racconto del dolce natalizio si è allargato anche al mondo del bere miscelato e dei grandi lievitati, pur mantenendo il focus sulle specialità regionali. Tra gli ospiti che hanno preso parte all'evento: il barman del Lugano Dante Nicolò Rapetti, chiamato a portare il punto di vista della mixology contemporanea, e Roberto Catelli, vincitore del concorso Mastro Panettone 2026 per la categoria tradizionale, la cui presenza ha arricchito il confronto sulle competenze tecniche dell'arte bianca italiana.

Un format itinerante e la rete dei partner Horeca

Con questa prima edizione, Ferri dal 1905 amplia il raggio d'azione di Accademia Ferri, il progetto dedicato alla cultura del prodotto e all'aggiornamento professionale. Sweet Christmas non è pensato come un episodio isolato: il format ha infatti una vocazione itinerante e verrà riproposto ogni anno in una diversa città italiana, con l'intento di attraversare progressivamente la penisola e coinvolgere nuovi interpreti dell'arte dolciaria.

Sweet Christmas coinvolgerà ogni anno nuovi professionisti della pasticceria in diverse città italiane

La realizzazione dell'appuntamento poggia su una rete di aziende attive nel settore Horeca e del design per la tavola. Oltre a Planetaria Hotels e Italia a Tavola, sostengono l'iniziativa Tazfood - che ha curato anche il cadeau ricordo per gli ospiti - Bugatti, Costa Group, Infinito Design, Geminiano Cozzi e Materia, il progetto firmato Ferri dal 1905 dedicato alle botaniche del territorio e ai servizi da tè per l'ospitalità professionale.