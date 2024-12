Rifugi di lusso e magia natalizia nel nuovo numero di Check-in

Il numero 34 di Check-in vi accompagna in un viaggio tra eccellenza, sostenibilità e scoperta, esplorando luoghi straordinari e racconti unici del panorama turistico italiano e internazionale. Dalle Dolomiti al Lago di Garda, fino ai mercatini natalizi che incantano le città italiane, questa edizione è un invito a lasciarsi ispirare dalla bellezza.

In un’era in cui il turismo si fa sempre più consapevole, Check-in celebra il connubio tra comfort e sostenibilità con reportage dedicati a resort come il Forestis di Bressanone (Bz), il San Luis di Avelengo (Bz), il Como Alpina Dolomites di Alpe di Siusi (Bz), l'Adler Lodge Alpe di Castelrotto (Bz), il Lefay Resort & Spa Dolomiti di Pinzolo (Tn), l'Eala - My lakeside dream di Limone sul Garda (Bs) e il Cape of Senses di Torri del Benaco (Vr). Immersi in paesaggi unici, questi rifugi offrono esperienze autentiche che mettono al centro la natura e il benessere.

Con l’arrivo delle festività natalizie, gli hotel si trasformano in autentici rifugi incantati, regalando un’esperienza unica che unisce l’eleganza dei loro spazi alla magia della stagione. Check-in presenta la rassegna I migliori allestimenti natalizi degli hotel, un viaggio tra alcune delle decorazioni più suggestive pensata per immergere i visitatori in un mondo di meraviglia e celebrazione. Pronti a lasciarvi ispirare?

“Il Natale quando arriva, arriva”, e con lui la magia dei mercatini natalizi che trasformano borghi e città italiane in luoghi fiabeschi. Nel nuovo numero di Check-in, ci immergiamo in questo affascinante mondo fatto di luci, profumi e tradizioni. Dal Trentino Alto Adige con i suoi pittoreschi mercatini di Bolzano, Merano e Vipiteno, fino alle atmosfere uniche di Asti e Arezzo, vi portiamo alla scoperta di esperienze che celebrano l’artigianalità, la convivialità e il ritorno alle origini.

Per la rubrica Capitale della Cultura... a Tavola questo numero presenta Piobbico, incantevole borgo in provincia di Pesaro Urbino, dove storia, natura e tradizione si fondono in un’esperienza unica a cui abbiniamo la ricetta del polentone alla carbonara dello chef Roberto Dormicchi, piatto tradizionale che incarna l’autenticità delle ricette locali.