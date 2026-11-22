Quanto “bianco” nella sua poliedrica attività. Parliamo di Aniello Di Caprio, il prode maestro pasticciere, patron della famosa pasticceria Lombardi a Maddaloni (Ce). Maestro dell’arte bianca, quindi. E non è arte bianca anche quella che esita la “pizza”? Ed ecco che, da poco più di tre anni (era luglio 2023), sapientemente ristrutturando gli interni della pasticceria, nasce Lombardi Pizzeria. C’è ancora del bianco? Sì, luminosa prevalenza del bianco in questo bel locale: le pareti, i tavoli. Di grande pregevolezza estetica il contrappunto cromatico con un bel rosso. Tavoli ben distanziati tra loro, provvidenziali i pannelli fonoassorbenti.

Dalla pasticceria alla pizza: il progetto di Francesco Tedesco

Al governo della “bianca intrapresa”, il giovane Francesco Tedesco, nipote di Aniello. Francesco è giovane valoroso, prode, laborioso, studioso. Studia perché già sa tanto e quindi sa che c’è ancora tanto da imparare. Ciò costituisce la sua forza e il suo merito esemplare. La pizzeria sulla guida del Gambero Rosso esordisce con i due spicchi e già, nell’edizione anno 2026, ha conseguito il massimo riconoscimento: i tre spicchi. Tre spicchi meritatamente riconfermati anche nell’edizione 2027.

Un angolo della sala di Lombardi Pizzeria

Cosa rende peculiarmente attrattivo questo locale? Facile dire: la pizza è ottima. La pizza è davvero ottima, senza dubbio alcuno, ma i plus, i vantaggi distintivi che connotano Lombardi Pizzeria come locale di destinazione, sono anche altri. Proviamo a raccontarla così. Una pizzeria che volesse invitare il cliente a degustare più di una pizza, cosa fa? Si inventa il cosiddetto giropizza. Non una pizza intera ma, all’incirca, quattro spicchi di quattro pizze diverse. E da bere… birra, e cos’altro sennò? Niente di male, per carità. E però, due considerazioni: è proposta oramai ben presente in ogni pizzeria; quattro spicchi di quattro pizze diverse ma… sempre e solo pizza abbiamo mangiato e sempre e solo birra abbiamo bevuto.

E allora Francesco, abilmente coadiuvato dalla sua squadra, cosa fa? Si ricorda che è gemmazione provvida e fertile di cotanta pasticceria e pertanto lavora alla fusione tra pizzeria e pasticceria, creativamente addivenendo a una originale proposta di pasticceria salata. Quasi a volersi chiedere: “Ma il dolce e il salato hanno forse un confine?” Ne sortisce, novità assoluta proprio di questi giorni, il menu degustazione “Piacere, Lombardi!”, attuale biglietto di presentazione del locale per come assembla, in piacevole e ben riuscita armonia, alcune creazioni che hanno concorso a determinare il successo dei primi tre anni di attività, insieme con gustose e intriganti novità.

Il menu degustazione “Piacere, Lombardi!”: si comincia dalla pasticceria salata

Un giorno feriale di metà novembre a cena. Sala gremita e servizio comunque attento, cordiale, garbato, professionale. Siamo qui per essere accolti da… “Piacere, Lombardi!” Sperando che la risposta “Piacere tutto mio!” non sia soltanto scontato convenevole. Ma sapremo dirlo solo a fine cena. Si parte benissimo con gradita amuse-bouche: Zeppola di Santa Lucia. Quanta creatività nel concepirla (e quanta abilità nel realizzarla): pâte à choux al pomodoro, chantilly leggera alle acciughe del Mar Cantabrico, zucchero a velo di Capperi di Pantelleria Igp e oliva caiazzana denocciolata. Cosa ci abbiniamo? Quale beverage? Infusione a freddo in acqua carbonata di rosa canina, rosmarino e lime. E, ribadiamolo, di amuse-bouche si è trattato. Il percorso “ufficiale” comincia adesso, con un composito antipasto costituito da quattro creazioni di pasticceria salata fritta e al forno.

Zeppola di Santa Lucia

Ci si attiene ben volentieri al suggerimento di ignorare le posate e che finger food siano. Giunge in tavola un delizioso “Bombolone salato fritto” (nella foto d'anteprima), ripassato nel Pecorino Romano Dop scorza nera e pepe, carbocrema pasticciera fredda e topping di guanciale croccante. A seguire, un delizioso “Pain du pâtissier”: impasto croissant stile francese al pomodoro, prosciutto cotto affumicato, Provolone del Monaco Dop, cremoso al Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi. La sensazione che dolce e salato non siano corpi estranei, bensì sorta di Yin e Yang dell’universo food, si fa strada in noi e diviene robusto convincimento con la proposta che compie il trittico: “Polacchina” con impasto alla zucca sfogliato al burro, besciamella al Provolone del Monaco Dop, fava di cioccolato fondente al 55% equatoriale selezione Valrhona, confit di limone e zucca semi candita home made. Originale e gradevole l’abbinamento: Pecorino Zero Spritz.

Tre interpretazioni della pizza, dalla Montanara alla Diavola

E dopo cotanto delizioso e sorprendente antipasto, ecco sua maestà la pizza nelle sue intriganti mutazioni. Giunge in tavola la “Montanara a mare”: pizza fritta e poi cotta in forno a cottura accelerata, provola affumicata di Agerola, tartare di gambero rosso, ristretto di mare alla pescatora, polvere di aneto, uova di salmone, basilico e olio extravergine di oliva monocultivar coratina “Oleificio Roccia”. In abbinamento, su questa pizza e sulla successiva, un gioiello enologico irpino: Briolè Irpinia Fiano spumante Doc 2019 fatto da Antonio Caggiano. Qui si palesa quanto importante sia il coordinamento tra le preparazioni in cucina e l’arte del pizzaiolo.

Montanara a mare Maddaloni, terra mia Si è smielata la diavola Trancio di pizza sfogliata come un croissant ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Montanara a mare Maddaloni, terra mia Si è smielata la diavola Trancio di pizza sfogliata come un croissant

Seconda sembianza di pizza: “Maddaloni, terra mia”. Qui l’impasto è quello classico. Elaborato e dovizioso il topping: crema di carciofi arrostiti, fior di latte di Agerola, mortadella d’asina selezione Sabatino Cillo, cuore di carciofo arrostito della tradizione maddalonese, Provolone del Monaco Dop, gel di prezzemolo, olio extravergine di oliva selezione “Monte della Torre”. E adesso? Giunge in tavola “Si è smielata la diavola”: pizza in pala a fermentazione spontanea, fior di latte di Agerola, salame semi piccante selezione Sabatino Cillo, miele d’acacia alla ’nduja, pomodorini datterini semi canditi e fili di peperoncino. Nell’appropriato calice, alla corretta temperatura di servizio: Campi Flegrei Dop Piedirosso “Colle Rotondella” 2024 fatto da Cantine degli Astroni.

Il dolce finale e il lavoro della squadra di Lombardi Pizzeria

Quantomai opportuno, in vista del dolce, il cosiddetto netting di palato, ci pensa il talentuoso Alessandro Mango, pastry chef (ma è anche pizzaiolo), con sua creatura originale: “Lecca-lecca di gelato all’acqua di basilico”, copertura di cioccolato allo yuzu e olio extravergine d’oliva. Il ruolo del lecca-lecca è impeccabilmente svolto e il palato, in armonia con gli altri sensi, è pronto e ben lieto di degustare il dolce di Alessandro Mango: “Trancio di pizza sfogliata come un croissant”, chantilly al limone, confit di limone e limone candito home made, burro d’arachidi tostate e salate home made, germogli di timo limonato, lime essiccato. Ottimo. Per l’abbinamento lasciamo l’Irpinia e andiamo nell’attiguo Sannio: Laureto Falanghina del Sannio Passito Doc fatto da La Guardiense.

Alessandro Mango e Francesco e Gianluca Tedesco