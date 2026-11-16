La nuova linea La Ricchezza del Germe di Grano si inserisce nella Selezione di Farine per Pizza di Grandi Molini Italiani, la gamma sviluppata per rispondere alle esigenze dei professionisti della pizza e alle diverse tecniche di lavorazione degli impasti. Il progetto amplia l’offerta dell’azienda con tre farine che valorizzano le caratteristiche del germe di grano, la parte vitale del chicco, naturalmente ricca di vitamine, minerali, proteine e antiossidanti. La sua presenza contribuisce a dare agli impasti elasticità, profumi più intensi e una maggiore fragranza in cottura.

Grandi Molini Italiani con la sua Selezione di Farine per Pizza propone delle referenze che si adattano alle diverse tecniche di lavorazione degli impasti

Tre farine con germe di grano per diverse tipologie di pizza

La linea comprende tre referenze, pensate per ottenere risultati differenti in base alla tipologia di pizza e alle caratteristiche desiderate. La Pizza Tipo 1 con germe di grano, disponibile nei formati da 5 e 25 kg, è una farina versatile, adatta anche alle lavorazioni con tempi di maturazione lunghi. La presenza equilibrata di crusca leggera e germe di grano contribuisce a conferire all’impasto un aroma delicato e un gusto armonico.

Le tre referenze e i diversi packaging della linea La Ricchezza del Germe di Grano di Grandi Molini Italiani

La Pizza Tipo 2 con germe di grano, anch’essa proposta nei formati da 5 e 25 kg, si distingue per un profilo più deciso. La maggiore presenza di crusca, insieme al germe di grano e alle componenti più vicine allo strato aleuronico, caratterizza il prodotto finito con un sapore più intenso e una colorazione leggermente più scura. Completa la gamma la Pizza Integrale con germe di grano, disponibile negli stessi formati, una farina calibrata e rinforzata per la preparazione di impasti integrali. La combinazione di crusca e germe di grano contribuisce a ottenere una pizza dal gusto pieno e autentico.

Selezione di Farine per Pizza, una gamma per i professionisti

La Selezione di Farine per Pizza nasce dalla collaborazione con Pizza News School, scuola privata certificata e accreditata in Italia e in Europa, guidata dal Maestro Pizzaiolo Luigi Ricchezza e dal suo team didattico. Il progetto ha preso forma nel 2015 con l’obiettivo di mettere a disposizione dei professionisti farine e preparati adatti a diverse tipologie di pizza e metodi di lavorazione.

Luigi Ricchezza, il maestro pizzaiolo che ha personalmente curato la linea Selezione di Farine per Pizza di Grandi Molini Italiani

La gamma comprende farine, semilavorati e prodotti per accompagnare le diverse fasi di preparazione. Tra i formati disponibili figurano il lievito di birra secco da 500 grammi e le confezioni da 1, 5 e, su richiesta, 15 kg, mentre lievito naturale, farine, semilavorati e semole sono proposti anche nel formato da 25 kg.

Grandi Molini Italiani, una storia dal 1886

Fondata nel 1886 da Antonio Costato, Grandi Molini Italiani è oggi un’azienda familiare arrivata alla sesta generazione. La struttura produttiva conta cinque stabilimenti e 14 poli logistici e distributivi, attraverso i quali serve una rete di grossisti e distributori e oltre 5mila clienti, dagli appassionati di cucina alle attività artigianali, fino alle catene alimentari nazionali e internazionali.

Lo stabilimento di Marghera (Ve) di Grandi Molini Italiani