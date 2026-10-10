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Si rinnova la collaborazione tra Lesaffre Italia, azienda del gruppo Lesaffre specializzata in lievito fresco, lievito madre e ingredienti destinati alla panificazione artigianale, industriale e domestica, e Richemont Club Italia, associazione che riunisce professionisti della panificazione e della pasticceria.

Fabrizio Zucchi, Christophe Carlo e Matteo Cunsolo all'evento di Richemont
Fabrizio Zucchi, Christophe Carlo e Matteo Cunsolo all'evento di Richemont

Il rapporto nasce dalla volontà condivisa di sostenere la crescita degli operatori dell’arte bianca, attraverso attività formative capaci di offrire aggiornamento, competenze e strumenti applicabili al lavoro quotidiano. Un percorso rivolto a un settore in continua evoluzione, nel quale tecniche, organizzazione della produzione e conoscenza delle soluzioni disponibili assumono un ruolo sempre più rilevante.

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Meeting Internazionale Richemont: 30 anni di attività

Il valore della partnership è emerso anche durante il Meeting Internazionale di Richemont Club Italia, organizzato a settembre con la partecipazione di professionisti ed esperti della panificazione arrivati da 12 Paesi, dall’Europa alla Cina, dove per il club erano presenti il presidente Matteo Cunsolo e il tesoriere Fabrizio Zucchi. Quattro giornate dedicate a formazione, confronto e scambio di esperienze hanno accompagnato le celebrazioni per i 30 anni dalla fondazione dell’associazione. Lesaffre Italia ha preso parte all’anniversario ricevendo un riconoscimento come partner, a testimonianza del percorso sviluppato insieme all’associazione e del contributo alla formazione della comunità professionale.

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Lesaffre e Richemont: i prossimi appuntamenti

La collaborazione proseguirà con nuove iniziative dedicate alle competenze e all’efficienza produttiva. Il 25 ottobre, presso InCibum, Scuola di Alta Formazione Gastronomica, è prevista una masterclass riservata agli associati Richemont dal titolo “Come ottimizzare la produzione”. A condurla sarà Christophe Carlo, Baking Center™ Manager di Lesaffre, con un approfondimento sugli strumenti utili a migliorare organizzazione e gestione della produzione in panificazione.

Christophe Carlo, baking center manager di Lesaffre Italia
Christophe Carlo, Baking Center™ Manager di Lesaffre

Per gli associati, gli appuntamenti rappresentano occasioni concrete per confrontarsi sulle esigenze della produzione, approfondire metodologie e trasformare l’aggiornamento tecnico in competenze operative da applicare quotidianamente. Il percorso proseguirà a Sigep 2027, dove Lesaffre affiancherà Richemont Club Italia nella Bakery Arena e sosterrà la 7ª edizione di Bread in the City, campionato internazionale di panificazione che riunirà squadre provenienti da diversi Paesi, chiamate a confrontarsi per il titolo di campione.

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