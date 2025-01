Siamo all'inizio di un nuovo anno, il momento giusto per fermarsi un attimo e guardare indietro, facendo il punto su quanto accaduto nei mesi passati. Riflettere su successi, sfide e lezioni apprese ci aiuta a partire con la giusta energia per affrontare al meglio ciò che ci aspetta.

Il turismo italiano tra successi e sfide: cosa aspettarsi nel 2025

Un anno positivo per il turismo italiano

Per l'Italia nel suo complesso possiamo sicuramente dire che il 2024 è stato un anno positivo e per diverse destinazioni si è registrato l'ennesimo anno record. Mi riferisco in particolare a località come il lago di Como, Portofino, Taormina e tante altre destinazioni del lusso.

Di riflesso essendo queste località praticamente sempre al completo, hanno generato un trend positivo anche in altre destinazioni. Un esempio su tutti è stata la sponda ovest del lago di Garda che nel corso della scorsa estate ha registrato un notevole aumento di ospiti (in particolare statunitensi e nord europei) che non trovando posto sul lago di Como hanno optato per il Garda. La Sardegna, la Versilia, il ponente ligure, la costiera amalfitana e la Puglia hanno consolidato il loro trend positivo di alberghi di alto livello e hanno registrato degli ottimi risultati di ricavo medio e stabilizzato il tasso di occupazione.

L'impatto dell'overtourism

Contestualmente nel corso del 2024 si è parlato sempre più frequentemente di Overtourism. Fenomeno che da tempo sta caratterizzando alcune destinazioni come Venezia, Roma, Firenze e Capri. Questo aspetto è sempre più sentito dagli turisti maturi, che, malgrado la bellezza artistica e naturale di queste città, cercano sempre più l'autenticità italiana.

Un esempio di queste ultime sono Bologna e Torino in particolare, a cui si aggiungono città e borghi più piccoli ma sicuramente affascinanti e ritenute più rappresentative di un'esperienza legata alla tradizione italiana.

Prospettive per il 2025

Sono certo che nel 2025 vedremo continuare il trend di crescita del nostro comparto. Tuttavia, dobbiamo tenere in considerazione questi aspetti al fine di affrontare le sfide e cogliere le opportunità per impostare le appropriate strategie per i prossimi mesi considerando altresì la concorrenza di altri paesi e nuove destinazioni che si stanno affacciando al mercato del turismo. Una nota positiva per il turismo sono la possibilità che entrambe le guerre di Mosca/Ucraina e Israele/Hamas terminino. Il dollaro in crescita aiuterà il turismo di lusso su tutta la penisola.

Auguro a tutti un produttivo 2025!