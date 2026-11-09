Nata in Albania il 26 agosto 1994 e trasferitasi in Italia da bambina, Monika Marku ha studiato a Treviglio, operosa cittadina della Bassa Bergamasca, dove ha conseguito il diploma in ragioneria. In seguito, si è iscritta all’università alla facoltà di Economia e commercio, a Bergamo, motivata dall’interesse per l’imprenditoria e dal desiderio di avviare, un giorno, un’attività propria. «Un sogno che non ho mai smesso di inseguire» racconta. È stata tuttavia l’esperienza sul campo a indicarle una strada diversa. Il primo impiego come cameriera all’AguaDeCocco di Brignano le ha permesso di scoprire il fascino del bancone: la miscelazione, il rapporto con il pubblico e la capacità del bartender di creare autentici momenti di condivisione attraverso cocktail esotici, particolarmente apprezzati dalla clientela.

La bartender Monika Marku

«Ho cominciato a informarmi, a cercare ricette e a studiare le tecniche di lavoro» spiega Monika. Da quella curiosità è nata una passione sempre più intensa, alimentata dallo studio individuale e dalla formazione presso la Flair Academy di Milano, dove ha seguito un percorso di mixology. Conciliare università, lavoro e formazione è diventato progressivamente più complesso; ha quindi deciso di interrompere gli studi per dedicarsi interamente al bartending. Determinante è stato l’incontro con Terry Monroe, professionista stimata con la quale Monika ha scelto di collaborare per apprendere e crescere direttamente sul campo.

Il valore del confronto e della formazione

Da quattro anni Monika lavora alla Croissanteria Lab insieme al collega Giorgio Bagini, con il quale condivide anche l’appartenenza ad Abi Professional. Conosciuto a Bergamo semplicemente come “la Croissanterie”, il locale, situato appena fuori città, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui i “Tre chicchi” e le “Tre tazzine” della guida “Bar d’Italia” del Gambero Rosso. Punto di riferimento per colazioni e brunch, propone inoltre aperitivi e dopocena curati dall’esperienza di Monika e Giorgio.

La sala di Croissanteria Lab

È stato proprio Giorgio a introdurre Monika nell’Associazione, facendole conoscere una realtà che fino ad allora le era poco nota. Tra le personalità che hanno suscitato maggiormente il suo interesse, Monika cita Ezio Falconi, da tempo considerato un autentico maestro per esperienza, cultura professionale, attività editoriale e profonda conoscenza del settore. Per Monika, le associazioni di categoria svolgono un ruolo fondamentale quando favoriscono occasioni concrete di incontro, confronto e crescita. Eventi, degustazioni, masterclass e percorsi formativi rappresentano strumenti preziosi per condividere esperienze e avvicinare le nuove generazioni alla professione. È proprio in questo ambito che desidera offrire il proprio contributo alla vita associativa: partecipare attivamente alla promozione di iniziative capaci di coinvolgere i giovani e offrire loro l’opportunità di osservare, sperimentare e apprendere.

A Skyway, un cocktail che racconta il suo gusto

Quella a Skyway è la sua terza partecipazione. Per questa edizione, Monika ha scelto di presentare un drink chiamato “Cou-Lon”, che rispecchia pienamente le sue preferenze e, soprattutto, il suo carattere deciso e autentico: «Un profilo fruttato e speziato, con una componente dolce bilanciata da una piacevole nota amarognola» dice. La selezione degli ingredienti nasce dal desiderio di proporre un cocktail fresco, dai richiami primaverili, adatto anche alle temperature miti di ottobre.

Il cocktail “Cou-Lon”

Tra gli elementi distintivi figurano il Pimm’s, celebre liquore britannico dal profilo fruttato e speziato, e un liquore allo yuzu, scelto per la marcata componente agrumata e amaricante. Il Genepì e il miele completano la composizione, armonizzandone i sapori. Anche la presentazione riflette la personalità di Monika. La decorazione, essenziale, è affidata a una scorza d’arancia e a una ciliegina: una scelta coerente con la sua predilezione per la semplicità e per un’estetica curata, pulita e priva di eccessi.

La passione per il bartending e il valore della comunità professionale