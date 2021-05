£$Giro del Vino, 17ª tappa$£. Chiedere al Teroldego come vincere

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 11:00

I

La 17ª tappa

La tappa di oggi: Canazei-Sega di Ala, 193 km



Teroldego Rotaliano Doc:

Durello Lessini Doc:

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte dopo il secondo e ultimo giorno di riposo con una delle tappe decisive sia per durezza che perchè posta nella terza settimana, a 5 giorni soltanto dall'arrivo di. Arrivo in salita adopo la partenza tutta in discesa da Canazei e il passaggio dal Gpm di San Valentino (1ª categoria) posto a 38 km dal. Sarà un'occasione per chi sogna ancora di vincere il Giro per attaccare, la maglia rosa fino ad ora padrona totale delServirà esperienza per gestire il giorno dopo la- sempre insidioso - e tanta materia ancora nelleche alla fine sono sempre quelle che fanno la differenza. Ecco perchè abbiamo scelto duecon queste caratteristiche:Definito l’oro del Tirolo, la sua zona d’elezione è la Piana Rotaliana. vino sontuoso dotato di eleganza con buona propensione all’invecchiamento. Ha tanta materia, tannini importanti e grande acidità. I suoi profumi sono fruttati, ciliegia e tanti frutti di bosco, dopo un lungo affinamento in legno si aggiunge un corredo speziato. Non dimentichiamo la versione rosata da abbinare al sushi.Metodo classico. Spumante dal carattere vulcanico come il territorio da cui proviene. Dinamico, fresco dal perlage fine e persistente.Uno stuzzicante quadro aromatico dalla mela renetta agli agrumi. Adatto a molteplici situazioni: dall’aperitivo all’abbinamneto con piatti a base di pesce o carni bianche.