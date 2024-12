[Rosé] di Morgante: un'eccellente espressione del Nero d’Avola

Morgante è l’unica azienda vinicola in Sicilia e forse sulle dita di una mano in Italia a coltivare una sola varietà di uva: in questo caso il Nero d’Avola. L’aveva scelto a ragione Antonio Morgante perché cresce benissimo nel territorio di Grotte (Ag) e dei comuni limitrofi nel centro dell’Isola dove insistono le sue campagne e perché fino a oggi rappresenta il vitigno che meglio la identifica, anche se la moda, che esiste anche nel vino ma prima o poi come tutte le mode cambierà, l’ha fatto soppiantare dal Nerello Mascalese dell’Etna che ormai imperversa nelle guide, ma non nei concorsi alla cieca.

Morgante coltiva solo Nero d'Avola

La famiglia Morgante: passione e competenza

Merito di Antonio Morgante e dei suoi figli Carmelo, che si occupa del commerciale e del marketing e Giovanni, che fa il tecnico. I Morgante dal 1992, quando realizzarono la cantina, presero e continuano ad avere come consulente un allora giovane enologo che negli anni è diventato il più autorevole e famoso: Riccardo Cotarella.

Carmelo Morgante

Il Don Antonio: un vino che ha fatto storia

Il primo vino, diventato un Doc Sicilia riserva, il Don Antonio, è stato ed è tra i vini che hanno fatto conoscere ed apprezzare il Nero d’Avola nel mondo ed è da sempre lodato da tutte le guide anche straniere. Proprio l’attenzione che le guide e i siti stranieri, specie in inglese, danno al Don Antonio e agli altri vini di Morgante fanno sì che il 70% della produzione vada all’estero.

Vigneti e metodo di coltivazione

I 50 ha di vigneti, come detto solo di Nero d’Avola, sono a quote da 350 a 500 m, terreni ora calcarei, ora sabbiosi e non manca l’argilla, ideali per l’uva rossa più rappresentativa dell’Isola. La conduzione è del tipo sostenibile, trattamenti minimi e quando sono strettamente necessari per far maturare sane le migliori uve. Accanto alle vigne anche oliveti.

Morgante, i vini

Il Rosé di Morgante 2023: un vino raffinato

Morgante vanta un altro record, dai 50 ha di vigneti imbottiglia solamente 4 etichette, poche come fanno i grandi Chateaux e Domaines francesi. Oltre al top Don Antonio, un Nero d’Avola, un Bianco di Morgante (altra particolarità un bianco da uva rossa corposa) e un Rosé di Morgante Doc Sicilia che recensiamo nel millesimo 2023. Da vigneti a spalliera a quote tra 400 e 450 m, terreni calcareo-argillosi con forti escursioni termiche, primavera piovosa, estate calda, maturazione ottimale a settembre. In cantina pressatura soffice, lo sgrondo fermenta in acciaio a 16° dove affina per 4 mesi.

Il Rosé di Morgante

Nel calice un colore rosa salmone che attira; al naso è intenso con note floreali di rosa, viola, fiori di campo, fruttato di fragola, ciliegia, mela verde, pera, eccellente per eleganza, franchezza e una rotonda complessità; al palato richiama i sentori olfattivi, con mineralità, sapidità e acidità nella giusta quantità, un soffio di tannini che non guastano. Si resta colpiti dalla sua armonia, dalla beva equilibrata e appagante, un rosato eccellente, ben fatto che fa capire le capacità del Nero d’Avola sapientemente coltivato. Si abbina a quasi tutto, dal pesce gustoso, ai salumi, alle carni non brasate, ma la sua sposa è la pizza con pomodoro. Nel sito trovate una interessante serie di ricette da abbinare al Rosé. Sono 13.000 bottiglie che nello shop aziendale si vendono a € 10, un vero affare.