 Julius Meinl: a Sigep 2025 tra alta pasticceria e la sostenibilità del caffè

Dal 18 al 22 gennaio 2025, il Sigep World di Rimini ha ospitato l’esperienza di Julius Meinl, che ha celebrato la cultura del caffè viennese intrecciandola con innovazione e attenzione alla sostenibilità.

Fondata oltre 160 anni fa, l’azienda è un punto di riferimento nella torrefazione di alta qualità, riconosciuta per il suo impegno nel coniugare tradizione e modernità.

Caffè di eccellenza e sostenibile

La linea The Originals Bio Fairtrade ha rappresentato il cuore della proposta Julius Meinl al Sigep World 2025. Pensata per soddisfare i palati più esigenti, è anche espressione di un impegno concreto verso una produzione sostenibile e responsabile. Ogni miscela nasce da coltivazioni certificate Bio e Fairtrade, garantendo non solo qualità, ma anche rispetto per l’ambiente e un compenso equo ai produttori.

La miscela Gloriette Gold della linea The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl

Tra le miscele in degustazione:

Gloriette Gold : un caffè vellutato con note di cacao puro, ideale per abbinamenti gourmet, che unisce origini da Nicaragua, Honduras, Perù e Messico.

: un caffè vellutato con note di cacao puro, ideale per abbinamenti gourmet, che unisce origini da Nicaragua, Honduras, Perù e Messico. Belvedere Blend : una 100% Arabica dai sentori delicati, con chicchi provenienti da Nicaragua, Honduras e Perù, ispirata al celebre museo viennese.

: una 100% Arabica dai sentori delicati, con chicchi provenienti da Nicaragua, Honduras e Perù, ispirata al celebre museo viennese. Danube Delight: un blend corposo e speziato di Arabica e Robusta, arricchito da note di cioccolato fondente, proveniente dalle stesse regioni.

Andreea Postolache, marketing Julius Meinl

«Siamo felici di essere stati presenti anche quest'anno al Sigep per far conoscere al mondo Horeca, sia italiano che internazionale, la cultura delle caffetterie viennesi. Inoltre, vogliamo sottolineare il nostro impegno per un mondo più sostenibile, in particolare con la gammaThe Originals Bio Fairtrade, lanciata nel 2023. Questa linea rappresenta la crescente domanda di prodotti non solo di altissima qualità, ma anche sostenibili. Grazie alla doppia certificazione, garantiamo un prodotto puro, senza pesticidi e un’attenzione concreta per l’ambiente. Allo stesso tempo, ci impegniamo per una filiera sostenibile. Il nostro impegno non si limita alla gamma Bio Fairtrade, ma include anche programmi come il Generations Program, attraverso il quale supportiamo direttamente piccoli produttori in Colombia e in Uganda» ha commentato Andreea Postolache, Global Sales Director di Julius Meinl.

L’incontro tra caffè e alta pasticceria

A rendere unica la presenza di Julius Meinl è stata la partecipazione di Antonio Bachour, celebre pastry chef e Global brand ambassador. Con la sua maestria, Bachour ha presentato creazioni di alta pasticceria inedite, pensate per esaltare le note aromatiche delle miscele Bio Fairtrade proposte dall’azienda.

Antonio Bachour, Global brand ambassador di Julius Meinl

Questi abbinamenti sono stati un’occasione per i professionisti della ristorazione di scoprire nuove possibilità creative, valorizzando il caffè come elemento centrale della propria offerta.